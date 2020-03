Hoffentlich hat Merkel aus dem Fehler gelernt, den sie nicht zugeben will

Aus Fehlern kann man lernen, aber nur, wenn man sich deren bewußt ist, sie sich eingesteht und das fehlerhafte Verhalten analysiert. Wer sich weigert Fehler einzugestehen, bei dem weiß man nicht wo der steht im Erkenntnisgewinn.

Aber wie will jemand 2015 als Fehler einsehen, wenn es von überall her tönt: 2015 war richtig. in gleicher Situation wieder so handeln.