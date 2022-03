Türkei: Erdogan ersetzt in Kritik geratenen Forstwirtschaftsmister

Teilen

Türkei: Erdogan ersetzt in Kritik geratenen Forstwirtschaftsmister © IMAGO / Italy Photo Press

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den in Zusammenhang mit den Waldbränden 2021 in Kritik geratenen Forstwirtschaftsminister ausgetauscht.

Istanbul - Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft werde nun von Vahit Kirisci geführt, hieß es in einer am Freitag im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidung. Kiriscis Vorgänger, Bekir Pakdemirli, teilte auf Twitter mit, er habe um seinen Rücktritt gebeten. Erdogan kann allein über die Besetzung von Ministerposten entscheiden. Pakdemirli war im Zuge der verheerenden Brände in türkischen Wäldern vergangenen Sommer teilweise Versagen vorgeworfen worden. Zum Zeitpunkt der Katastrophe hatte er etwa mit dem Satz, es seien die Kommunen für Waldschutz und Brandbekämpfung zuständig, für Empörung gesorgt. Die türkische Zeitung «Cumhuriyet» warf ihm zudem in einem Bericht vom Freitag vor, verantwortlich für das «fast vollständige Aussterben» der Landwirtschaft in der Türkei zu sein. (dpa)