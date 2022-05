Türkei-Reise: Finnland und Schweden wollen Nato-Blockade brechen – Erdogan schickt „engen Vertrauten“

Auf diese "Gespräche" kann man verzichten! Keine Gespräche mit diesem Despoten! Der hat nichts in der NATO verloren. Ich beantrage den NATO-Ausschluss gegen die Türkei. Darüber hinaus hat die werte Türkei auch nichts in der EU verloren. Zumindest gegenwärtig nicht. Nochdazu ist Erdogan ein Terror-Untrstützer (IS, Hamas, Muslim-Brüder und andere Terror-Organisationen). Aber meine Belege dazu würden nur zensiert. Deswegen lasse ich es. Der Merkur betreibt unzulässige Meinungszensur. Offemabr vorauseilender Gehorsam bezüglich diesem Pamphlet von "Mediengesetz" von Putinist. Dieses Teil gehört in den Müll und sonst nirgendwo hin.