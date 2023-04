Türkei: Erdogan beginnt Wahlkampf mit großen Versprechen

Teilen

Seine Zukunft als türkischer Präsident ist ungewiss: Recep Tayyip Erdogan © IMAGO/Turkish presidency \ apaimages

Mit der Ankündigung von Lohnerhöhungen und weiteren Großprojekten hat der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan seinen Wahlkampf für die kommenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Mai begonnen.

Istanbul - Die Löhne von Beamten und Renten würden regelmäßig über das Niveau der Inflation erhöht, sagte Erdogan am Dienstag beim Wahlkampfauftakt seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP in Ankara. «Wir werden eine Super-Hochgeschwindigkeitszuglinie zwischen Ankara und Istanbul einrichten.» Erdogans Partei stellte zudem die Kandidaten für die Parlamentswahl vor. Die Opposition hat teilweise schon mit ihrem Wahlkampf begonnen.

Die Parlaments- und Präsidentenwahlen finden gleichzeitig am 14. Mai statt. Erdogan (69) muss nach 20 Jahren an der Macht um seine Wiederwahl fürchten. Nach der Erdbebenkatastrophe Anfang Februar war unter anderem Kritik am Krisenmanagement der Regierung laut geworden. Den Türken macht außerdem eine massive Inflation von rund 50 Prozent zu schaffen.

Aussichtsreichster von drei Gegenkandidaten ist der Chef der Mitte-Links Partei CHP, Kemal Kilicdaroglu (74). Er tritt für ein breites Oppositionsbündnis unterschiedlicher politischer Lager an. (dpa)