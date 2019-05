Nach Rassisten-Beleidigung: Weber verbittet sich türkische Einmischung in EU-Wahlkampf

Die Erdogan-Partei AKP nimmt den konservativen Spitzenkandidaten für die EU-Wahl ins Visier: Parteisprecher Ömer Celik beschimpfte Manfred Weber. Der CSU-Politiker reagierte nun.

Update am 2. Mai 2019: Nach der massiven Kritik der türkischen AKP an ihm, hat EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber seine klare Haltung gegenüber Ankara bekräftigt. Ihm sei eine enge Partnerschaft mit der Türkei wichtig, sagte Weber dem Münchner Merkur. „Dazu gehört wechselseitiger Respekt, etwa sich nicht in Wahlkämpfe einzumischen. Es braucht Klarheit und Ehrlichkeit in den Beziehungen. Dass die Türkei kein Mitglied der EU sein kann, ist für mich Teil dieser Ehrlichkeit.“

AKP-Sprecher Ömer Celik hatte dem CSU-Politiker „eine faschistische und rassistische Denkweise“ attestiert. Weber tritt europaweit für die Konservativen als Spitzenkandidat an.

Erdogans AKP beleidigt Weber - schlimme Attacke gegen CSU-Mann aus der Türkei

Erstmeldung am 1. Mai: München – Manfred Weber kandidiert bei der Wahl am 26. Mai europaweit als Spitzenkandidat für die Europäische Volkspartei EVP, der auch CDU und CSU angehören. Seit Längerem setzt er sich für ein Ende der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ein. Jetzt holt die türkische Regierung kurz vor der Wahl zum Gegenschlag aus:

Leute wie Weber produzierten Islam-, Türkei- und Flüchtlingsfeindlichkeit, sagte Celik laut der Zeitung Yeni Akit. „Wenn Europa so wird, wie es sich in den Köpfen von Leuten wie Weber darstellt, werden wir eh nicht beitreten – auch wenn sie uns dazu einladen.“

Türkei: Sprecher der Erdogan-Partei AKP unterstellt Weber „faschistische und rassistische Denkweise“

Weber habe erklärt, dass er stolz sei, dass Europa aus der christlichen Tradition entstamme und dass diese Tradition geschützt werden müsse. „Deswegen sollte man gegen den türkischen Kandidatenstatus sein“, sagte Celik. „Natürlich ist das eine faschistische und rassistische Denkweise.“

Schon lange fühle sich Europa bedroht durch von außen kommende Einflüsse, so wie Russland und China. „Aber die vorrangige Furcht ist jetzt, vom Islam bedroht zu sein.“

Blume (CSU): Türkei-Regierung zeigt ihr wahres Gesicht

Die CSU wies die Äußerungen empört zurück. „Mit ihren verbalen Entgleisungen zeigt die türkische Regierung einmal mehr ihr wahres Gesicht“, sagte Generalsekretär Markus Blume dem Münchner Merkur.

„Die Machthaber vom Bosporus haben sich schon lange von den europäischen Werten verabschiedet. Manfred Webers klare Absage für einen EU-Beitritt ist absolut richtig.“

