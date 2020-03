Aus Sorge vor Coronavirus-Ausbruch in Flüchtlingslagern: Griechenland reagiert radikal

Die Situation in den Flüchtlingslagern an der griechisch-türkischen Grenze ist weiter prekär. Merkel, Macron und Erdogan besprechen die Lage am Dienstag, während vor Ort ein Thema bewegt: Das Coronavirus.

Die Lage an der türkisch-griechischen Grenze ist weiter angespannt.

ist weiter angespannt. Am Dienstag gibt es daher eine Videokonferenz zwischen Angela Merkel*, Emmanuel Macron und Recep Tayyip Erdoga n.

und In den Flüchtlingslagern hat derweil ein Thema die Vorherrschaft inne: Das Coronavirus*.

Athen - Aus Sorge vor einem Ausbruch der Corona-Pandemie in den völlig überfüllten Registrierlagern für Migranten hat Griechenland erste Vorsichtsmaßnahmen verhängt. In allen Lagern auf den griechischen Inseln und auf dem Festland sind Besuche seit Dienstag für zunächst 14 Tage verboten. Alle Neuankömmlinge werden auf Beschluss der Regierung in Athen gesundheitlich untersucht. Die Anlagen sollen ab sofort täglich desinfiziert werden. Zudem wird der Ausgang der Migranten ab sofort eingeschränkt. Migranten, die ausgehen wollen, müssen eine Polizeigenehmigung haben, teilte ein Sprecher des Zivilschutzes am Dienstag im Staatsfernsehen mit.

Coronavirus/Griechenland: Einschränkungen aus Sorge vor Covid-19-Ausbruch

Zudem wird der Unterricht in den Schulen für Migrantenkinder eingestellt, wie die Regierung mitteilte. Dies gilt auch für Sport und Bibliotheken in und um die Lager. Die Migranten wurden aufgerufen, ihre Bewegungen so weit wie möglich einzuschränken. Das Essen soll in Gruppen verteilt werden. Zudem sollen in den Camps Isolierstationen in Betrieb genommen werden.

Humanitäre Organisationen hatten in den vergangenen Tagen vor einem Ausbruch vor Coronaviruserkrankungen in den heillos überfüllten Camps gewarnt. „Es ist nur eine Frage der Zeit“, sagte etwa Dimitris Patestos, Chef der Niederlassung der Organisation Ärzte der Welt auf der Insel Lesbos, der Deutschen Presse-Agentur. Der Ausbruch der Epidemie würde unkontrollierbare Folgen mit sich bringen. Auf der Insel Lesbos harren im und um das Lager von Moria derzeit mehr als 19.000 Menschen aus. Eigentlich liegt die Aufnahmekapazität bei knapp 3.000.

Türkei/Griechenland: Merkel und Macron bitten Erdogan zum Gespräch

Die Flüchtlingslage in Griechenland sowie der Türkei ist auch Thema eines Gesprächs zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Das Treffen sollte ursprünglich in Istanbul stattfinden, wegen der gegenwärtigen Corona-Lage entschied man sich schließlich jedoch zu einer Videokonferenz.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock machte im Vorfeld Druck im Ringen um eine Lösung für den Umgang mit Flüchtlingen aus Syrien. Mit Blick auf ein Gespräch von Merkel und Macron mit Erdogan sagte Baerbock am Dienstag im „Inforadio“ des rbb, sie erwarte eine „sehr deutliche Ansage vonseiten der Bundeskanzlerin und dem französischen Präsidenten.“

