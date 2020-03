Krise an der türkischen Grenze: Griechenland ergreift neue Maßnahmen - und nennt Zahlen

Aufgrund des Notstands in Nordsyrien sehen sich Zehntausende dazu gezwungen, die Grenze zur EU zu überqueren. Ein Befehl der griechischen Regierung kippt die Lage.

Die Situation an der EU-Außengrenze zur Türkei spitzt sich mehr und mehr zu.

zur Türkei spitzt sich mehr und mehr zu. Der Türkische Präsident Erdogan droht der EU, den Flüchtlingspakt nicht einzuhalten.

droht der EU, den Flüchtlingspakt nicht einzuhalten. Die griechische Küstenwache versucht mit allen Mitteln Zehntausende Flüchtlinge aufzuhalten.

Update 22.20 Uhr: Wegen der in den vergangenen Tagen deutlich gestiegenen Flüchtlingszahlen hat die griechische Regierung Beschränkungen für den Schiffsverkehr rund um die Ägäis-Inseln Lesbos und Samos erlassen. Mit der Maßnahme solle die "illegale Migration über das Meer" bekämpft werden, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag in Athen mit. Aus Regierungskreisen verlautete, dass seit der von der Türkei verkündeten Öffnung der Grenzen zur EU rund 1700 Flüchtlinge auf den griechischen Inseln angekommen seien.

+ Die Lage auf Lesbos ist prekär - hier stehen Geflüchtete am Hafen von Mytelene um Essen an. © AFP / LOUISA GOULIAMAKI

Die Beschränkungen für den Schiffsverkehr sollen laut Verteidigungsministerium zunächst bis zum 12. März gelten. Ausdrücklich ausgenommen seien Handelsschiffe "mit gültigen maritimen Papieren". Demnach gelten die neuen Regeln vor allem für kleine Schiffe und Boote - mit genau solchen versuchen viele Flüchtlinge, aus der Türkei übers Meer nach Griechenland und damit in die EU zu kommen.

Krise um Syrien und die Türkei: Laschet erhebt Vorwürfe gegen Erdogan - „dieses Spiel nicht zulassen“

Update um 21.50 Uhr: Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident und Anwärter auf das Amt des CDU-Parteichefs, hat nach der Zuspitzung an der griechischen EU-Außengrenze ein entschlossenes Auftreten gegenüber dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gefordert. „Man muss den Druck auf Erdogan erhöhen, dass wir dieses Spiel nicht zulassen, wie er in Idlib Krieg führt und Europa mit Flüchtlingen unter Druck setzt“, sagte Laschet den Westfälischen Nachrichten und dem Westfalen-Blatt.

„Klar ist, 2015 darf sich so nicht wiederholen“, betonte Laschet. Damals waren Hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. „Das europäische Handeln ist ja richtig: Die EU-Außengrenze schützen und nicht den Eindruck vermitteln, jetzt wieder Gruppen hineinzulassen“, sagte der nordrhein-westfälische Regierungschef. „So wollen es die Grünen, was aber nur dazu führt, dass noch mehr Menschen kommen wollen.“

Griechisch-türkische Grenze: Zwei Drittel der Übertritte von Afghanen

Update um 19.25 Uhr: Griechische Grenzschützer und Polizisten haben seit Samstag 252 Personen festgenommen, die von der Türkei aus illegal über die Grenze ins Land gelangt waren. Wie die griechische Tageszeitung Kathimerini am Donnerstagabend unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete, stammten 64 Prozent der Festgenommenen aus Afghanistan, 19 Prozent kamen aus Pakistan, 5 Prozent aus der Türkei und 4 Prozent der Menschen gaben Syrien als Heimatland an.

Den Informationen zufolge sollen entlang des Grenzflusses Evros seit Samstag rund 37 000 Grenzübertritte verhindert worden sein; wie die griechischen Grenzbeamten diese Zahlen ermitteln, ist jedoch nicht bekannt.

Unterdessen kündigte der türkische Innenminister Süleyman Soylu an, man wolle noch viel mehr Migranten Richtung Europa ziehen lassen (siehe auch 18.34 Uhr). Auch für die notleidenden Menschen in der syrischen Krisenregion Idlib würden sich die Türen öffnen, „und letztendlich werden sich alle auf den Weg nach Europa machen“, sagte Soylu. Schon jetzt warten Tausende an der Grenze zu Griechenland, seit der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag verkündet hatte, die Grenzen für Migranten zur EU zu öffnen.

Syrien-Konflikt: Putin und Erdogan einigen sich - türkischer Innenminister warnt EU

Update um 18.34 Uhr: Die Türkei und Russland haben sich auf eine neueWaffenruhe in der syrischen Rebellenhochburg Idlib geeinigt. Sie werde um Mitternacht in der Nacht zum Freitag in Kraft treten, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau. Putin sagte, dass nach rund sechs Stunden ein gemeinsames Dokument entstanden sei, das der Umsetzung des Waffenstillstandes diene.

Eigentlich gilt in Idlib bereits eine Waffenruhe. In den vergangenen Wochen war aber das syrische Militär mit russischer Unterstützung weiter in dem Gebiet vorgerückt. Hunderttausende Menschen fliehen derzeit vor den syrischen und russischen Angriffen in Richtung türkische Grenze.

+ Türkischer Präsident Erdogan zu Besuch in Moskau © dpa / Pavel Gol ovkin

Die Türkei schloss am Donnerstag nicht aus, auch ihre Südgrenze zu Syrien für Flüchtlinge aus Idlib zu öffnen. Sie könnten dann auch weiter in die EU gelangen, warnte Innenminister Süleyman Soylu. „3,5 Millionen Menschen in Idlib und an den türkischen Grenzen sind derzeit in Not.“

Russland ist in dem Bürgerkrieg die Schutzmacht der syrischen Regierung. Die Türkei unterstützt in der Region Rebellen, darunter islamistische Gruppen.

Türkei-Krise: Umfrage unter Bundesbürgern zeigt Mehrheit für Grenzöffnung

Update um 18.10 Uhr: Eine Mehrheit der Bundesbürger ist einer Umfrage zufolge dafür, die griechisch-türkische Grenze für Flüchtlinge zu öffnen - wenn sie anschließend auf die EU-Staaten verteilt werden. Dafür sprechen sich im ARD-"Deutschlandtrend" 57 Prozent der Befragten aus, während dem 41 Prozent eher nicht zustimmen, wie der WDR am Donnerstag mitteilte.

In der Frage, ob Deutschland bei der Aufnahme von Flüchtlingen mit gutem Beispiel vorangehen sollte, sind die Bürger gespalten. 48 Prozent sagen laut "Deutschlandtrend", Staaten wie Deutschland und Frankreich sollten Flüchtlinge aufnehmen, auch wenn sich andere EU-Staaten dagegen aussprechen. 49 Prozent hingegen stimmen dieser Aussage nicht zu.

Mehrheitlich dafür sprechen sich die Anhänger der Grünen (75 Prozent), der SPD (71 Prozent) und der Linken (60 Prozent) aus. Mehrheitlich dagegen sind die Anhänger der AfD (95 Prozent) und der FDP (69 Prozent). Ein geteiltes Bild zeigt sich bei einem Blick auf die Unions-Anhänger: 49 Prozent sprechen sich für eine Aufnahme durch Staaten wie Deutschland und Frankreich aus, 46 Prozent dagegen.

Für die Umfrage befragte Infratest dimap am Montag und Dienstag dieser Woche 1002 zufällig ausgewählte Menschen telefonisch.

Drama an der griechischen Grenze: Eine halbe Milliarde für die Türkei? EU sagt

Update um 16.02 Uhr: Die EU-Kommission will den Konflikt mit der Türkei durch neue Finanzhilfen für Flüchtlinge entschärfen. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus EU-Kreisen erfuhr, plant die Behörde die Bereitstellung von einer weiteren halben Milliarde Euro für die 3,7 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei. Das Geld soll demnach zusätzlich zu den sechs Milliarden Euro fließen, die Ankara in einem 2016 geschlossenen Flüchtlingsabkommen zugesagt worden waren.

Die Milliarden aus dem Flüchtlingspakt sind Dauerstreitpunkt im Verhältnis der EU zur Türkei. Ankara wirft den Europäern regelmäßig vor, die Gelder zu langsam auszuzahlen.

Nach aktuellen Zahlen der EU-Kommission sind von den sechs Milliarden Euro bisher 4,7 Milliarden Euro konkreten Projekten zugewiesen. 3,2 Milliarden Euro sind ausgezahlt. Die Kommission rechnete bislang damit, dass in diesem Jahr eine weitere Milliarde Euro fließen wird. Der Rest soll nach bisherigen Planungen bis spätestens 2025 folgen.

In einer Aktuellen Stunde im Bundestag wies Staatsminister Niels Annen (SPD) aus dem Auswärtigen Amt darauf hin, dass die meisten Mittel der zugesagten sechs Milliarden Euro für die Türkei ausgegeben oder fest verplant seien. „Und für zentrale Projekte brauchen wir das entsprechende Geld“, sagte er. Zugleich forderte er, Ankara müsse seinen Verpflichtungen mit der EU nachkommen. Aufgrund eigener Erfahrungen bringe wohl kein anderes Land so viel Verständnis für die schwierige Situation der Türkei bei der Flüchtlingsaufnahme auf wie Deutschland. „Aber wir werden uns auch nicht erpressen lassen.“

Erdogan schickt 1000 „an Grenze

Update um 13.47 Uhr: Um die Militär-Eskalationen in Idlib, die mitverantwortlich für den derzeitigen Flüchtlingsandrang an der griechisch-türkischen Grenze sind, geht es heute bei einem Gespräch zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan. Das treffen hat mittlerweile begonnen. Zum Auftakt in Moskau äußerte Putin sein Bedauern über den Tod Dutzender türkischer Soldaten in Idlib.

Erst in der Nacht zum Donnerstag sind bei russischen Luftangriffen nach Angaben von Aktivisten außerdem mindestens 15 Zivilisten getötet worden. Auch ein Kind sei unter den Todesopfern, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. In den vergangenen Wochen und Monaten wurden zudem auch immer wieder türkische Soldaten in Syrien getötet.

Türkei/Griechenland: Erdogan verklagt Abgeordneten wegen Kritik an Syrien-Politik

Erdogan hat unterdessen den Abgeordneten der größten Oppositionspartei CHP, Engin Özkoc, auf eine Million türkische Lira (rund 150.000 Euro) Schadenersatz verklagt, nachdem dieser die Syrienpolitik des türkischen Präsidenten scharf kritisert hatte. Der offizielle Grund der Klage sind der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge „maßlose und unqualifizierte“ Äußerungen. Zudem werde wegen Präsidentenbeleidigung ermittelt. Wegen Özkocs Aussagen war am Mittwoch im Parlament ein Faustkampf ausgebrochen.

Update um 12.45 Uhr: Die Türkei hält die Öffnung ihrer Grenze zu Syrien für Flüchtlinge aus der dortigen Krisenregion Idlib angesichts der Eskalation in dem Land für möglich. Die Flüchtlinge könnten dann auch weiter in die EU gelangen, sagte Innenminister Süleyman Soylu am Donnerstag. „3,5 Millionen Menschen in Idlib und an den türkischen Grenzen sind derzeit in Not“, betonte Soylu. Das unmenschliche Verhalten des Regimes dort bedeute folgendes: auch die Türen dort würden sich öffnen und letztendlich würden sich alle auf den Weg nach Europa machen. Der türkische Innenminister fügte hinzu: „Das ist keine Drohung oder Erpressung.“

Türkei schickt 1000 zusätzliche Polizisten an die griechisch-türkische Grenze

Update um 11.33 Uhr: Angesichts der extrem angespannten Situation am Grenzübergang zu Griechenland schickt die Türkei 1000 zusätzliche Polizisten an die griechisch-türkische Grenze. Das erklärte Innenminister Süleyman Soylu laut Informationen der Nachrichtenagentur AFP. Das Land wolle damit „verhindern“, dass die griechische Regierung Flüchtlinge „zurückdrängt“, die versuchten den Grenzfluss Evros zu überqueren, sagte Soylu am Donnerstag bei einem Besuch im Grenzgebiet. Bei den Polizisten handele es sich um vollausgerüstete Spezialkräfte.

+ Migranten und Einsatzkräfte an der griechisch-türkischen Grenze. © dpa / Panagiotis Balaskas

Türkei kann auf mehr Unterstützung von Deutschland hoffen - Maas stellt aber auch Forderung

Update um 10.36 Uhr: Die Situation an der griechisch-türkischen Grenze ist zwar nach wie vor angespannt, aber ruhig. Kurz hinter dem Grenzzaun waren auf türkischem Boden viele Menschen versammelt. Am Morgen überflog ein türkischer Polizeihubschrauber das Grenzgebiet in rund 30 Metern Höhe von türkischer Seite bis in griechisches Gebiet hinein. Dort habe er mehrere Sekunden in der Luft verharrt und sei dann wieder abgedreht, berichtete ein dpa-Reporter vor Ort.

Die Bundesregierung kündigte unterdessen an, der Türkei mehr helfen zu wollen. „Für uns ist klar: die EU muss die Anstrengungen der Türkei bei der Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten weiterhin auch verstärkt finanziell unterstützen“, sagte Außenminister Heiko Maas am Donnerstag vor seinem Abflug zu einem EU-Außenministertreffen in Zagreb. „Denn die Türkei ist weltweit das größte Aufnahmeland von Flüchtlingen, und eine faire Lastenteilung ist auch in unserem Interesse. Aber ebenso klar ist unsere Erwartung, dass sich die Türkei im Gegenzug auch an die EU-Türkei-Erklärung hält“, forderte Maas außerdem.

Weiter verkündete Maas am Donnerstagvormittag ebenfalls, dass Deutschland der UN anbietet, zusätzlich 100 Millionen Euro für die Unterbringung und Versorgung notleidender Menschen in der Provinz Idlib bereitzustellen.

Update um 8.26 Uhr: Mehr als 42 000 Migranten harren derzeit auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos vor der griechischen Küste aus. Im Hafen der Insel Lesbos liegt mittlerweile ein Schiff der griechischen Kriegsmarine, das Angaben der Küstenwache zufolge mehr als 500 Menschen aufnahm. Sie waren nach dem 1. März angekommen und sollen abgeschoben werden. Derweil befindet sich die Insel Lesbos seit einiger Zeit im Ausnahmezustand* und ist nicht mehr wiederzuerkennen.

Türkei: Erdogan und Putin wollen sich über die Lage in Syrien beraten

Unterdessen haben in der Nacht zum Donnerstag israelische Kampfjets nach Berichten der Staatsmedien in Damaskus Ziele in Syrien attackiert. Dabei seien nicht näher benannte Ziele in den Provinzen Homs und Kuneitra angegriffen worden. Inmitten der andauernden militärischen Eskalation in Syrien will der russische Präsident Wladimir Putin mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag bei einem Gespräch über die Lage beraten und nach Maßnahmen suchen, damit sich die Situation nicht weiter zuspitzt. Vor diesem Treffen hat der deutsche Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erneut eine sofortige Waffenruhe gefordert. Das teilte er am Donnerstag vor seinem Abflug zum EU-Außenministertreffen in Zagreb mit.

Update vom 5. März 2020, 7.30 Uhr: Nachdem am Mittwoch ein schockierendes Video aufgetaucht ist, dass die griechische Küstenwache belastet, dauert die Krise an der griechisch-türkischen Grenze weiter an. Am frühen Donnerstagmorgen wurden am Grenzfluss Evros Menschenansammlungen auf der türkischen Seite am Grenzübergang von Kastanies beobachtet. Berichten des Staatsrundfunks (ERT) zufolge rechneten die Sicherheitsbehörden mit einem neuen Ansturm von verzweifelten Menschen, die aus der Türkei nach Griechenland und damit in die EU wollen.

Türkei/Griechenland: Athen will alle neuen Migranten in Abschiebelagern unterbringen

Athen bekräftigte unterdessen erneut, alle Migranten, die seit dem 1. März illegal nach Griechenland kamen, in geschlossenen Abschiebelagern unterzubringen. Asylanträge können diese Menschen nicht stellen, hieß es weiter. „Sie werden von dort in ihre Länder ausgewiesen“, sagte Migrationsminister Notis Mitarakis am Mittwochabend im griechischen Fernsehen. Er teilte zudem mit, dass das erste Lage nahe der nordgriechischen Stadt Serres entstehen soll.

Türkei: Unmenschliches Video offenbart Vorgehen der griechischen Küstenwache

Erstmeldung vom 4. März 2020: Bodrum - Die griechische Küstenwache belastet ein schockierendes Video, das sich schnell im Internet verbreitete. Die Aufnahme zeigt ein Flüchtlingsboot, das von der Küstenwache nicht nur abgedrängt, sondern auch angegriffen wird.

Erst ist zu sehen, wie das Boot mit dem Wellengang zu kämpfen hat, die Insassen sind wohl auf dem Weg von der Türkei in Richtung Griechenland. Das Video offenbart unmenschliche Szenen aus der Krisenregion: Ein Besatzungsmitglied des Küstenwachen-Boots schlägt mit einem Stock auf die Flüchtlinge ein und versucht das Boot abzustoßen. Ein weiteres Besatzungsmitglied scheint in die Luft und später auch in Richtung des Wassers zu schießen, ob das Boot getroffen wurde, ist unklar.

Barbaric & unlawful behavior by Greece - as boat full of desperate refugees, men, women & children are rammed by Greek Coastguard, hit & shot at #CivilisedDemocracy?pic.twitter.com/AyA2k3Pcec — Aamer Anwar✊ (@AamerAnwar) March 2, 2020

Laut Informationen der BILD(Artikel hinter Bezahlschranke) gab es schon mehrfach Fälle, bei denen versucht wurde, Flüchtlingsboote zurückgestoßen. Die Zeitung berichtet ebenfalls, dass 70 Prozent der Beamte der Küstenwache diese Arbeit und Anordnungen ablehnen. Ein Beamter der Küstenwache berichtete demnach, er selbst habe eine Grippe vorgetäuscht, als er den Befehl entgegengenommen habe, die Grenze mit allen Mitteln zu verteidigen. Vielen anderen erging es ähnlich.

Türkei: Griechische Regierung erteilt Befehl - und muss auf Spezialeinheiten zurückgreifen

Ein anderer Beamter traut sich bei solchen Einsätzen nicht mehr an Deck, seit er Traumatisches erlebte. Seit 2015 nimmt der griechische Küstenwachen-Beamte Psychopharmaka, wie er Bild erzählt. Er habe vor etwa fünf Jahren gesehen, wie ein Schiff mit mehreren Kindern im Meer versank: „Ich will es noch nicht einmal sehen. Manchmal verdecke ich sogar meine Ohren mit den Händen“, sagt er dem Blatt nun.

Die psychische Belastung der normalen Beamten der Küstenwache ist wohl der Grund, weswegen Spezialeinheiten angefordert wurden. Schuld ist die griechische Regierung, die den Befehl erteilte, niemanden die Grenze überqueren zu lassen.

Das Video, das wohl am Montagmorgen aufgenommen worden war, wurde wohl vor der türkischen Küste nahe Bodrum gedreht. Der Türkische Präsident Erdogan droht damit, den Flüchtlingspakt zu brechen, sollte ihm keine Unterstützung zugesichert werden. In Nordsyrien spitzt sich die Lage derweil zu, so dass die Bundesregierung ein Hilfspaket zusicherte.

