Türkei will von der „Grauen Liste“ - Spott für Erdogans Minister

Von: Erkan Pehlivan

Finanzminister Simsek will die Türkei aus der „Grauen Liste“ für Geldwäsche herausholen und verkauft das als Erfolg. Dafür erntet der Ex-Banker Spott bei Experten.

Ankara - Der Korruptionsskandal von 2013 in der Türkei hat es offenbart. Zwischen dem 17. und 25. Dezember des Jahres hatten Polizisten Dutzende Geschäftsleute aus dem Umfeld von Recep Tayyip Erdogan, damals noch Ministerpräsident, verhaftet. Unter ihnen war auch der iranischstämmige Geschäftsmann Reza Zarrab, der später in die USA floh, dort festgenommen und vor Gericht gestellt wurde. Angeblich weil er umfangreiche Informationen an das FBI geliefert hatte, wurde er später wieder freigelassen.

Dazu gehörten wohl auch Erkenntnisse über angebliche Geldwäschegeschäfte der Türkei mit dem Iran. Erdogan ließ später alle Verhafteten frei, die Ermittler zunächst von dem Fall abziehen und später verhaften. Noch heute sind die meisten Ermittler in Haft. Erdogan nannte die Korruptionsermittlungen von damals einen „Putsch“ gegen ihn. Auch er und sein Sohn gerieten damals ins Fadenkreuz der Ermittler.

Türkei seit 2021 auf „Grauer Liste“ von FATF

Die Türkei wurde dann am 21.11.2021 vom „Arbeitskreis Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung“ FATF (Financial Action Task Force) auf die sogenannte „graue Liste“ gesetzt, weil ihre Maßnahmen im Kampf gegen Geldwäsche sowie Terrorismus- und Massenvernichtungswaffenfinanzierung als unzureichend bewertet wurden. Die Türkei ist Mitglied der Institution in Paris und hat sich damit verpflichtet, gegen Finanzkriminalität vorzugehen.

Mehmet Simsek war Gast beim Weltwirtschafsforum 2017 in Davos. © IMAGO

Jetzt hat der neue Finanzminister, Mehmet Simsek (AKP), angekündigt, sein Land wieder aus der Grauen Liste herauszuholen. Es seien bereits umfangreiche Maßnahmen dazu ergriffen worden. 39 von 40 Kriterien der FATF seien bereits erfüllt worden. „Wir sind entschlossen, unser Land mit der Effizienz, die wir in der Praxis sicherstellen werden, von der grauen Liste zu streichen“, kündigte der Minister auf Twitter an.

Türkei hat sich selbst entschieden, Geld zu waschen und Terrorismus zu finanzieren

Weil der türkische Finanzminister es als Erfolg sieht, sein Land aus der Grauen Liste führen zu wollen, wird er verspottet. „Die graue Liste ist eine Gruppe von Ländern, die in Drogen, Terrorismus und Schwarzgeld verwickelt sind. Wir sind seit langem in dieser Gruppe. Es ist eine Entscheidung gewesen. Es ist eine Entscheidung derjenigen gewesen, die uns regieren, Geld zu waschen und einen Anteil daran zu behalten. Jetzt sagt ein Minister, dass wir entschlossen sind, aus dieser Gruppe herauszukommen. Schaut euch die Situation mal an“, schreibt der Wirtschaftsexperte Prof. Veysel Ulusoy auf Twitter. Der Wirtschaftsexperte schlägt daher vor, die Frage zu stellen, warum die Türkei auf der Grauen Liste ist und wer das dem Land angetan hat. „Gebt Rechenschaft ab“.

Ulusoy ist auch der Direktor des Wirtschaftsinstituts „Ena Grup“. Sein Institut kommt bei der Berechnung der Inflationszahlen regelmäßig zu anderen Ergebnisse als das staatliche Statistikamt TÜIK. Während die Behörde die Inflation mit 38 Prozent angibt, kommt die Ena Grup auf 109 Prozent. Die Zahlen der TÜIK werden immer wieder von Experten in Zweifel gezogen.

Ex-Innenminister Soylu wirft Europa Finanzierung von Terrorismus vor

Als die Türkei in die Graue Liste ausgenommen wurde, hatte der damalige Innenminister Süleyman Soylu gewütet. „Sie haben die Türkei auf die graue Liste gesetzt, weil wir Osman Kavala nicht freigelassen haben und Demirtaş nicht freigelassen haben sowie im Kampf gegen die PKK und die Gülen-Bewegung von niemandem Anweisungen angenommen haben“. Dabei beschuldigte Soylu den Westen. „Es ist Europa, der Westen, der den Terrorismus finanziert und dem Terrorismus Macht und Richtung gibt. Wir sind diejenigen, die die Kosten und den Kampf dafür tragen, aber sie geben der Türkei die Schuld“.

Experten werfen Türkei mangelde Rechtsstaatlichkeit und Korruption vor

Die Türkei hat in den vergangenen Jahren in Sachen Rechtsstaatlichkeit nach Einschätzung vieler Experten massiv eingebüßt. Das Land kommt auf dem Rechtsstaatlichkeitsindex der Nichtregierungsorganisation „World Justice Project“ auf Platz 116 unter 140 Ländern. Im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International liegt das Land auf Platz 101 unter 180 Staaten. Das sind Faktoren, die vor allem westliche Anleger abschrecken können.

Umso mehr hat sich der türkische Präsident Anfang der Woche aufgemacht, in den Golfstaaten Geld einzusammeln. In Katar sollen mehrere Verträge abgeschlossen worden sein, die einen Umfang von über 50 Mrd. Dollar haben sollen. Details dazu wurden aber weder von der türkischen noch von der Gegenseite genannt. „Die positiven Signale auf unsere Wirtschaft werden wir so Gott will in kurzer Zeit sehen“, sagte Erdogan nach seiner Rückkehr. (erpe)