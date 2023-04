Mittelmeer nun „See der Freundschaft“? Griechischer Minister besucht Erdbebengebiet in der Türkei

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Der griechische Verteidigungsminister Nikolaos Panagiotopoulos (l.) zusammen mit seinem türkischen Amtskollegen Hulusi Akar in Hatay. © HANDOUT/Press Office of the Turkish Ministry of National Defense/AFP

Die türkisch-griechischen Beziehungen scheinen sich zu bessern. Griechenlands Verteidigungsminister besucht das Nachbarland.

München – Zwischen Ankara und Athen werden in den letzten Wochen nicht mehr Kriegsdrohungen und scharfe Worte ausgetauscht. Stattdessen bestimmen Botschaften von Freundschaft und Dialog die Beziehungen zwischen der Türkei und Griechenland.

Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei am 6. Februar mit etwa 50.000 Toten eilten griechische Rettungsteams sofort zur Hilfe. Die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan zeigte sich dankbar. Seither haben es beide Länder geschafft, Differenzen zur Seite zu schieben - zumindest für den Moment.

Türkei-Griechenland: Athens Verteidigungsminister zu Besuch im Erdbebengebiet

Diplomatische Besuche auf hoher Ebene zwischen der Türkei und Griechenland sind dabei immer eine besondere, weil seltene Angelegenheit. Nur wenige Tage nach dem Erdbeben hatte Athens Außenminister Nikos Dendias das betroffene Gebiet besucht. Bilder der Umarmung mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu gingen durch die Medien beider Länder.

Nun folgte das nächste Treffen. Auf Einladung des türkischen Verteidigungsministers Hulusi Akar besuchte der griechische Amtskollege Nikolaos Panagiotopoulos am Dienstag (4. April) das Erdbebengebiet. „Tragödien wie dieses Erdbeben zeigen, wie klein die Probleme zwischen uns eigentlich sind“, sagte der griechische Minister auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Akar im Koordinationszentrum in der Stadt Hatay. Solch ein Vorfall könne als „Katalysator“ zur Deeskalation dienen.

Für Naturkatastrophen sei teilweise auch der Klimawandel verantwortlich, betonte Panagiotopoulos. Die Welt stehe daher vor einer neuen Art von „Sicherheitsherausforderung“, der man gemeinsam begegnen müsse. Außerdem versicherte er, Griechenland werde die Türkei so lange wie nötig unterstützen und alles tun, um die zwischenstaatliche Stabilität, Solidarität und Kooperation zu verbessern.

Verteidigungsminister der Türkei und von Griechenland treffen sich: Botschaften des Dialogs

Akar äußerte sich ähnlich. „Ich bin mir sicher, dass die Türkei und Griechenland ihre Probleme friedlich lösen können“, sagte der türkische Minister. „Zivilisierte Ländern“ sei es möglich, die Streitpunkte mit gegenseitigem Respekt und Dialog anzugehen. Zwischen den Nachbarn gebe es zwar „multidimensionale Probleme“, allerdings auch eine „multidimensionale Freundschaft“. Er wiederholte die Botschaft, die schon Außenminister Cavusoglu beim Besuch von Dendias hervorgehoben hatte: „Ich hoffe, wir können den Dialog beginnen, ohne auf ein weiteres Desaster zu warten.“

Zudem hoffe er, dass man sowohl das Mittelmeer als auch die Ägäis in „Seen der Freundschaft“ mit ständiger Zusammenarbeit verwandeln könne. Ankara und Athen streiten sich seit Jahren über Öl- und Gasvorkommen sowie Seerechtsgebiete im östlichen Mittelmeer und der Ägäis. Die Türkei erwarte die Fortsetzung des positiven Klimas, unterstrich der türkische Minister weiter.

Recep Tayyip Erdoğan: Das ist der Präsident der Türkei Fotostrecke ansehen

„Erdbeben-Diplomatie“ bestimmt immer wieder Beziehungen zwischen Ankara und Athen

Vor der Pressekonferenz informierte Akar seinen griechischen Amtskollegen über die jüngsten Entwicklungen in der Region. In einem Helikopter flogen die beiden Minister über das Erdbebengebiet, inspizierten den Wiederaufbau sowie temporäre Unterbringungen für Erdbebenopfer. Panagiotopoulos lobte die „großen Bemühungen“ in den Städten.

Die „Erdbeben-Diplomatie“ ist sowohl in türkischen als auch griechischen Medien zu einem oft genutzten Ausdruck geworden. Der Ursprung reicht bis ins Jahr 1999, als das schwere Erdbeben im türkischen Gölcük Spannungen mit Griechenland gedämpft hatte. Die Katastrophe forderte mehr als 17.000 Tote. Auch beim Izmir-Erdbeben im Jahr 2020 hatten sich die Türkei und Griechenland geholfen. Allerdings folgte darauf die schwerste Eskalation der Spannungen seit Jahren.

Jetzt scheinen die Nachbarn jedenfalls entschlossener denn je zu sein, ihre Beziehungen endlich in Ordnung zu bringen. Dabei stehen in beiden Ländern Parlamentswahlen an: In der Türkei am 14. Mai und in Griechenland nur wenige Tage später am 21. Mai. Der Ausgang dieser Wahlen wird sich ohne Zweifel auch im gegenseitigen Umgang der Länder widerspiegeln. (bb)