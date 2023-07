Wirbel um Tattoo von Ex-Nationalspieler: Erdogan-Freund Özil outet sich offenbar als Fan der Grauen Wölfe

Von: Jens Kiffmeier

Handzeichen der Grauen Wölfe: Mesut Özil soll mit der rechtsextremen Organisation sympathisieren. © Arne Dedert/Peter Kneffel/dpa/Montage

Neues Tattoo gezeigt: Mesut Özil scheint ein Unterstützer der Grauen Wölfe in der Türkei zu sein. Der Verfassungsschutz beäugt die rechtsextreme Partei.

Istanbul – Kleines Detail, große Wirkung: Mit einem neuen Tattoo hat der deutsche Ex-Nationalspieler Mesut Özil erneut für Aufregung gesorgt. Der Weltmeister von 2014 postete ein Foto auf Instagram und präsentierte dabei stolz seine neue Körperbemalung, die einen heulenden Wolf zeigt. Es ähnelt sehr dem Symbol der Grauen Wölfe – einer rechtsextremen Organisation in der Türkei, die auch in Deutschland im Visier des Verfassungsschutzes steht. Driftet der Ex-Fußballer jetzt nach dem Ende seiner Karriere nach rechts ab? Die Skandal-Liste des ehemaligen Star-Kickers ist um einen Eintrag reicher.

Im Dunstkreis der Grauen Wölfe: Mesut Özil zeigt bei Instagram ein neues Tattoo

Mesut Özil gilt seit langem als Unterstützer des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Doch nun outete er sich offenbar auch als Fan der Grauen Wölfe. Am Samstag (22. Juli) veröffentlichte Özil bei Instagram eine Aufnahme, die ihn zusammen mit dem Personal-Trainer Alper Aksaç zeigt. Beide posieren mit freiem Oberkörper und zeigen ihre Tattoos. Bei Özil sticht dabei ein kleines Detail ins Auge. So ist unter anderem ein kleiner, heulender Wolf abgebildet.

Graue Wölfe in der Türkei: Rechsextreme Unterstützer von Erdogan

Das neue Tattoo von Özil erinnert stark an das Parteilogo der türkisch-rechtsextremistischen MHP-Partei. Deren Symbol, das der früheren Kriegsflagge im Osmanischen Reich abgekupfert ist, besteht aus drei Halbmonden zusammen mit einem heulenden Wolf. Aus der Partei heraus entstand auch die Bewegung der Grauen Wölfe (Ülkücü), deren ideologisches Programm von Rechtsextremismus über nationalistischen Rassismus bis hin zu Islamismus reicht.

Aufregung um Tattoo von Özil: Verfassungsschutz beobachtet Graue Wölfe

In der türkischen Gemeinde in Deutschland spielen die Grauen Wölfe ebenfalls eine Rolle. So wird die ultra-nationalistische Organisation bereits vom Verfassungsschutz überwacht. Denn sie gilt mittlerweile als die größte rechtsextreme Organisation in Deutschland: Die Behörden gehen von knapp 20.000 Anhängern hierzulande aus.

Die MHP ist ein enger Bündnispartner von Türkei-Präsident Erdogan. Zusammen mit dessen AKP stellen die Rechtsradikalen seit der Wiederwahl vor wenigen Wochen die Mehrheit im türkischen Parlament. Wegen der hohen Zustimmung auch in Deutschland veranstalteten die Grauen Wölfe auch in Deutschland vor der Türkei-Wahl immer wieder Kulturveranstaltungen, um dabei um Stimmen für das Erdogan-Bündnis zu werben.

Trauzeuge bei Hochzeit mit Amine: Özil steht Erdogan sehr nahe

Erdogan steht den Grauen Wölfen politisch und ideologische schon lange nahe. Vor diesem Hintergrund würde es auch nicht verwundern, wenn Özil sich ebenfalls dort politisch verorten würde. Nachdem bereits 2018 kurz vor der Fußball-WM ein Foto von Özil mit dem türkischen Präsidenten aufgetaucht war und für viel Wirbel in Deutschland gesorgt hatte, suchte der Fußballer immer wieder die Nähe zu dem türkischen Machthaber, der 2019 auch der Trauzeuge bei der Hochzeit von Özil mit Amine Gülse war. Kurz vor der Türkei-Wahl hatte der Ex-Nationalspieler, der seine aktive Karriere zuletzt in Istanbul hatte ausklingen lassen, zur Stimmabgabe für Erdogan aufgerufen.