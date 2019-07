„Militär wird nicht zögern“: Erdogan mit bedrohlicher Botschaft

Und überhaupt: was hätten die zyprischen Türken betreffs ihres Status denen in Deutschland voraus? Die in Deutschland leben inzwischen auch schon seit mehreren Generationen hier. (Und wer meint, daß gut 50 Jahre nicht reichen sollten, um als eingewurzelter Volksteil zu gelten, würde nur die Polen in Schlesien, Pommern und Preußen nervös machen. Also kann's das nicht sein.) Irgendwann wird sich Deutschland mit der Frage beschäftigen müssen, wie es mit Minderheitenrechten (analog Dänen und Sorben) für die Türken in Deutschland bestellt ist. Im Hinblick auf die Amtssprache, parlamentarische Vertretung, Sprach- und Kulturförderung, Schulbildung ...

Allerdings: zahlenmäßig lebt heute in Deutschland ein Vielfaches von dem, was die Türkei 1974 zum Eingreifen auf Zypern veranlaßte. Diese Größenordnung (näml. ~ 200.000) bringt ja allein schon Berlin auf die Waage.

Wer ist denn hier "wir" ? Deutsche ? oder Österreicher?:)

Lipka Tataren haben den Polen zum Sieg verholfen -weder Österreicher noch Deutsche konnten den Türken irgendwas entgegensetzen -Sobieski hätte ohne diese turk-sprachigen muslimischen Krieger vor Wien nichts erreicht.In Gegenzug hatte sich ein mit den Osmanen verbündetes Krim Tataren Heer unter Giray Khan unerwartet zurückgehalten,Giray´s Heer sollte die Husaren an der Donau stoppen -Giray hat kurzerhand sein Bündniss gebrochen,es wird angenommen das es zuvor Streitigkeiten über die Angriffsstrategie mit Kara Mustafa Pascha gab,so dass Giray Khan seine Loyalität brach (die Lipka -Tataren haben unter dem Umstand das sie gegen ethnisch identische Krim - Tataren kämpfen sollten sogar ihre Helme umdekoriert um nicht versehentlich eigene Leute zu töten)

Die schwersten Kanonen der Osmanen, um die Mauern Wiens zu überwinden (siehe "Konstantinopel" 1453) sind schon auf dem Balkan in einem Sumpfgebiet steckengeblieben,Kara Mustafa Pascha blieb trotzdessen an seiner Strategie,die Folge war ein unnütz langes Belagern,was sich merklich an der Motivation der Kämpfer niederschlug.

Tataren sind Kiptschak-Türken - Osmanen waren Oguz- Türken , 2 verschiedene Stämme ,kulturell sind sie ein und dieselbe Ethnie.

Fazit: Sieg und Niederlage hing von verschiedenen Faktoren ab,ob strategische Lage oder auch unerwartete Ereignisse führten zu dem Ergebniss -für Osmanen war es ein prestige Unternehmen -für die Europäer ein Überlebenskampf.Aber den Ausgang haben einzig und allein Türken bestimmt -auf beiden Seiten.Abgesehen davon war die Schlacht keine Krieg der Religionen und noch viel weniger der Völker.Die polnisch-litauische Union war ein multi-ethnisches Gefüge und auch die Osmanen waren mit allerlei Söldnern und Völkerschaften besetzt -es ging nur um Boden und Einfluss - NICHT um irgendeinen Glaubenskrieg,das hat die Kirche später nach "einer" gewonnen Schlacht propagiert.

2.In Zypern ging es der Türkei nicht darum die Insel zu erobern ,sondern die Massaker durch griechische Nationalisten an der türkischen Minderheit zu stoppen.Zyprioten hatten ein grosses Aufgebot an Festland-griechischen Truppen erwartet -doch die kamen nicht (warscheinlich hatten sie die Hosen voll) Das die Insel nicht komplett eingenommen wurde, haben griechische Zyprioten dem Druck der Nato und UN zu verdanken,die heutige Grenzlinie hat nur eine "Stand-By" Funktion,die türkische Armee hat genau ihren Auftrag erfüllt,Mitbürger retten und schützen.Darum musste ein Teil der Insel gesichert werden.

"600 griechische Zivilisten wurden getötet!"

Nicht alle ? Nach den grundlosen Massakern an zypriotischen Türken,ist dies kein Wunder.

3.Die türkische Kriegskunst hat 16 verschiedenen Welt-Imperien gegründet mit 16 Bannern.Angefangen vom Göktürkischen Reich bis zur goldene Horde,Seldschuken,Gaznaviden und Osmanen und..und..und..etc.. usw.Dschingis Khan´s Armee bestand hauptsächlich aus Kriegern verschiedener türkischer Stämme Zentralasiens - was das für Folgen hatte kann man immer noch nachlesen.

Europäer sollten Türken gegenüber dankbar sein,wenn es die türkischen Mächte der Osmanen Seldschuken und Mamelucken nicht gegeben hätte wären Dschingis Khan´s Horden über eine neue Route direkt in Europa eingefallen,das heutige Europa würde gänzlich anders aussehen (die haben keine Gefangen gemacht noch das Volk verschont).Die Türken Mittelasiens haben nach einer gewissen Zeit durch Revolten das mongolische Reich gespalten,was für ein Glück für die Welt.

Dieses ganze Überlegenheits -Gefasel leitet sich von dieser einen Schlacht ab -jämmerlich (wir haben im Gegensatz zu Deutschen eine bessere "Performance" im Mehrfronten-Krieg hingelegt (600 Jahre und länger) und nicht eben mal 2 Weltkriege hintereinander verloren.Die Jahrhunderte davor bleiben gerne unerwähnt..ob Kreuzzüge bei denen deutschen Rittern regelmässig "die A..versohlt wurden"oder einer Schlacht wie in Mohac/Ungarn wo sich nahezu das komplette Europa versammelt hatte und kläglich verprügelt in der Donau absoff.Später haben europäische Kräfte 1. WK erneut versucht uns zu vertreiben,missglückt -das Ergebniss liegt auf dem Grund der Ägeis (gallipoli).Ein kleiner oguzischer Nomaden-Stamm unter Osman Khan hat ein Weltreich gegründet das sich über 3 Kontinente erstreckte und 600 Jahre hielt ,das kann man schwer runterspielen.

Türken haben eine äusserst ruhmreiche militärische Geschichte hinter sich,die jemand der Leibeigene als Vorfahren hatte nicht schmählern kann.