Trump und Erdogan planen brisanten Geheim-Deal - Türkei vor größter Militäroperation jemals

Die Türkei plant wohl eine Offensive in Nord-Syrien, um die Kurdengebiete unter Kontrolle zu bringen. Ein Deal mit Donald Trump ermöglicht ihm das Vorgehen.

Türkei: Einige namhafte AKP-Mitglieder verlassen Erdogans Partei

Auch ein ehemaliges AKP-Gründungsmitglied will mit einer eigenen Partei starten

International steht Recep Tayyip Erdogan wegen der Lieferung eines russischen Raketenabwehrsystems in der Kritik

Der Türkei könnten zudem wegen Gasbohrungen vor der Küste Zyperns Strafen drohen

Update vom 15. Juli 2019, 10.12 Uhr: Der Islamische Staat ist in Syrien so gut wie verschwunden. Im März wurden die letzten besetzten Gebiete befreit und die verbliebenen Dschihadisten mussten sich in den Untergrund zurückziehen. Das bedeutet aber nicht das Ende der bewaffneten Auseinandersetzungen im Kriegs geplagten Syrien. Die „Syrischen Demokratischen Kräfte“ (SDF), ein Kurdisch dominiertes Militärbündnis, gehörte zu den engsten Verbündeten der USA im Kampf gegen ISIS. Die Türkei jedoch sehen die SDF als Feinde an, da sie als syrischer Ableger der Terrororganisation PKK betrachtet werden.

Türkei zieht Truppen an der Grenze zu Syrien zusammen

Die Bild (Artikel hinter Bezahlschranke) berichtet, dass sich die Türkei auf die „größte Militäroperation in der Geschichte des Landes“ vorbereitet. Es sollen bis zu 80.000 Soldaten an der Grenze zu Syrien zusammengezogen werden. „Die jüngste Truppenentsendung und deren taktische Richtungen weisen auf eine Offensive östlich des Euphrats hin“, sagte der ehemalige türkische Militär Abdullah Ağar am Donnerstag gegenüber der regierungstreuen Zeitung „Daily Sabah“.

„Die Türkei hat ihre Truppen entlang der syrischen Grenze am Donnerstag in Alarmbereitschaft versetzt, nachdem eine Reihe von verdeckten, vom Golf und den USA gesponserten ‚Terror-Treffen‘ mit Vertretern der PKK in Nordsyrien stattgefunden hatten“, erklärte der türkische Militär-Fachmann und Journalist Mete Sohtaoğlu der Bild. Er warnt: „Es gibt Zeichen einer kurz bevorstehenden Operation der Türkei entlang der Nordgrenze Syriens.“

Türkei: Amerikanische Präsenz hindert Türkei an Offensive

Bislang hindert die Präsenz amerikanischer Truppen in Syrien die Türkei an der Offensive. US-Präsident Donald Trump will eigentlich schon seit Monaten die Soldaten aus dem Nahen Osten abziehen, jedoch hielten ihn bislang seine militärischen Berater davon ab, weil die Kurdengebiete und die Ölquellen im Osten Syriens durch das US-Militär verteidigt werden sollten. Außerdem solle einer Ausbreitung des Iran in der Region entgegengewirkt werden.

Türkei: Syrien-Deal zwischen Erdogan und Trump

Beim G20-Gipfel in Japan trafen sich Erdogan und Trump und sprachen über die Lage. Der Militär-Fachmann Mete Sohtaoğlu erklärte gegenüber der Bild: „Bei dem Treffen hat Erdogan Trump über seine Pläne für die Operation berichtet.“ Angeblich sei Trump auf einen Deal eingegangen, weil er sich sowieso aus Syrien zurückziehen wollte. Die Türkei wird wohl eine Sicherheitszone entlang der Grenze errichten und so Teile des Kurdengebiets kontrollieren. Die SDF kündigten bereits an, einer türkischen Offensive mit kriegerischen Mitteln entgegentreten zu wollen. Wenn sich die US-Truppen zurückziehen werden, sind die Kurden der Türkei jedoch schutzlos ausgeliefert. Eine türkische Besatzung im Norden Syriens könnte die Folge sein und somit würde ein Frieden wieder in weite Ferne rücken.

Erstmeldung vom 12. Juli: Erdogan: Nach Wahlniederlage laufen ihm die Mitstreiter davon

Ankara - Für den türkischen Ministerpräsidenten, Recep Tayyip Erdogan, kommt es derzeit ganz schön dicke. Wenige Wochen nach der zweiten Wahlschlappe bei der Bürgermeisterwahl in Istanbul verlassen mehrere Mitglieder von Erdogans AKP die Partei.

So kehre etwa Ali Babacan, ehemaliger Vizeministerpräsident, der AKP den Rücken, berichtet Bild.de. Grund seien demnach „tiefgreifende Differenzen“ über die Ausrichtung der Partei.

Der Süddeutschen Zeitung zufolge hat Babacan in einem Brief geschrieben: „Menschenrechte, persönliche Freiheiten, eine fortgeschrittene Demokratie und ein Rechtsstaat“ seien Prinzipien, „die wir nicht aufgeben können“. Offenbar sieht Babacan die Wahrung dieser Werte derzeit in der Türkei nicht gewährleistet.

Erdogan: Ex-AKP-Mitglieder gründen neue Parteien

Was Erdogan besonders bitter aufstoßen dürfte: Babacan will, so wird in türkischen Medien berichtet, nicht nur aus der Partei austreten - sondern möchte auch nicht länger als Gründungsmitglied der AKP gelten. Das soll der 52-jährige Erdogan Ende Juni mitgeteilt haben.

Demnach soll Babacan bereits Pläne geschmiedet haben, wie es für ihn weitergeht: Er will offenbar eine eigene Partei gründen, gemeinsam mit Ex-Präsident Abdullah Gül. Auch der frühere Finanzminister Mehmet Simsek (52) soll in die neue Partei eintreten wollen.

Mit Babacan verliert Erdogan ein politisches Schwergewicht: Fünf Jahre lang, von 2002 bis 2007, war dieser Wirtschaftsminister, genoss hohes Ansehen im Ausland, unter anderem auch bei Wolfgang Schäuble (CDU). Auch als Außenminister und Vize-Ministerpräsident war er tätig und führte als Chefunterhändler die Beitrittsverhandlungen mit der EU - die Aufnahme in den Staatenbund ist derzeit in weite Ferne gerückt, wie die Tagesschau kürzlich von der EU-Kommission erfuhr.

Auch der ehemalige Premierminister Ahmet Davutoglu hat nach Informationen des Tagesspiegels vor, eine eigene Partei zu gründen.

Türkei: Erdogan sauer wegen Austritten

Obwohl Erdogan die kleine Austrittswelle anfangs noch als unbedeutend abtat, hat er darin mittlerweile offenbar doch ein Problem erkannt: Die Abweichler hätten „kein Recht, die Bewegung zu spalten“, sagte Erdogan kürzlich vor Journalisten. „Wenn man auf die nicht sauer ist, auf wen denn dann?“, soll er mit Blick auf Babacan, Gül und Davutoglu gesagt haben.

Erst vor wenigen Wochen hatte Erdogans AKP bei den Bürgermeisterwahlen in Istanbul eine herbe Niederlage hinnehmen müssen. AKP-Kandidat Binali Yildirim hatte auch in der Wiederholung der Wahl Ende Juni das Nachsehen gegen Ekrem Imamoglu, der für die CHP angetreten war. Imamoglu hatte sich schon bei der ersten Wahl am 31. März durchgesetzt - woraufhin die AKP Unregelmäßigkeiten beanstandet und die Wiederholung der Wahl durchgesetzt hatte.

Türkei: Erdogan sorgt auch international für Aufruhr

Recep Tayyip Erdogan hat derzeit allerdings nicht nur mit innerpolitischen Problemen zu kämpfen. Auch auf dem internationalen Parkett sorgt der türkische Ministerpräsident mächtig für Aufruhr. Seit Monaten nähren seine Pläne zum Kauf des russischen Luftabwehrsystems S-400 Streit mit den USA - doch trotz des Widerstands der Amerikaner hat am Freitagmorgen (12. Juli) die Lieferung der S-400-Raketen an die Türkei begonnen.

Die Ankunft der ersten Teile des Raketensystems am Freitag wurde sogar im türkischen Fernsehen übertragen. So waren die riesigen Frachtmaschinen zu sehen, die die ersten Lieferungen nach Ankara brachten. Mindestens eine war den Berichten zufolge eine Antonow (AN-124). Antonows gehören zu den größten Flugzeugen der Welt.

Dem Sender CNN Türk zufolge landeten nach der Maschine, deren Ankunft das Verteidigungsministerium am Vormittag bestätigt hatte, bis zum Mittag zwei weitere Flugzeuge.

Türkei: Nato ist „besorgt“ wegen Raketensystems

Die Vereinigten Staaten befürchten, dass die Installation des russischen Raketensystems die Sicherheit der eigenen Flugzeuge gefährden könnte. Die USA drohen daher, der Türkei keine F-35-Kampfflugzeuge zu liefern. Die Türkei ist an der Produktion des neuen Kampfjets beteiligt und hat 116 Stück bestellt.

Die Nato zeigte sich am Freitag „besorgt“ über die Lieferung des ersten Teils des Raketensystems. „Wir sind besorgt über die möglichen Konsequenzen der Entscheidung der Türkei zum Kauf des S-400-Systems“, sagte ein Nato-Vertreter. Die Nato hatte wiederholt gewarnt, das russische System sei nicht kompatibel mit dem Luftverteidigungssystem des westlichen Bündnisses.

Türkei: Strafen wegen Gasbohrungen vor Zypern?

Auch zwischen der Türkei und Zypern sowie der Europäischen Union brodelt es - denn die Türkei will ihre Gasbohrungen vor der Küste Zyperns trotz der Warnungen Griechenlands und der Europäischen Union fortsetzen. Wie die Deutsche Welle berichtet, einigten sich die Botschafter der Mitgliedstaaten bei einem Treffen darauf, konkrete Planungen zu beginnen. Demnach könnten die EU-Außenminister schon bei einem Treffen am kommenden Montag Strafen beschließen.

Die türkische Regierung weise die Kritik aus Brüssel und Athen zurück, erklärte das Außenministerium in Ankara am Mittwoch. Es verwies darauf, dass ein erstes Schiff bereits im Mai mit Bohrungen begonnen habe. Ein zweites Bohrschiff werde in Kürze vor der zyprischen Halbinsel Karpas die Arbeit aufnehmen.

Der türkische Energieminister Fatih Sönmez hatte am Samstag gesagt, die „Yavuz" werde „in einer Woche" mit den Bohrungen beginnen. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini warnte daraufhin, die EU werde „in angemessener Weise in völliger Solidarität mit Zypern" reagieren. Das türkische Außenministerium betonte, die EU könne im Streit um die Ausbeutung der Gasvorkommen keine "Rolle als unparteiischer Vermittler" einnehmen.

Die Türkei fordert die Beteiligung der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ) an der Ausbeutung der großen Gasfelder, die in den vergangenen Jahren vor der Küste Zyperns entdeckt wurden. Die TRNZ wird international jedoch nicht anerkannt, formal erstreckt sich die Autorität der Republik Zypern über die gesamte Insel. Der EU-Mitgliedstaat beansprucht daher das Recht zur ungeteilten Ausbeutung der Gasvorkommen um die Insel.

Im politischen Tauziehen um die Causa Yücel gab es für die türkische Regierung kürzlich ebenfalls einen Dämpfer: Das Verfassungsgericht in Ankara hatte entschieden, dass die Haft des Welt-Reporters Deniz Yücel rechtswidrig war.

