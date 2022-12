Erdogan kündigt Rückzug an: Er will „an jüngere Politiker übergeben“

Von: Christoph Gschoßmann

Er zieht sich wohl bald aus der Politik zurück: Recep Tayyip Erdogan, hier bei einem Auftritt in Samsun. © IMAGO/Turkish presidency/apaimages

Erdogan an der Spitze der Türkei: Anders kennt es die Welt nicht, und das seit Jahrzehnten. Nach der kommenden Legislaturperiode soll aber Schluss sein, kündigte er an.

Istanbul/München - Er hat wohl genug: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zieht sich womöglich bald aus der Politik zurück. Erdogan will nach eigenen Worten bei einem Wahlsieg nächstes Jahr nicht noch einmal kandidieren. Das kündigte der 68-Jährige bei einem Auftritt in der nordtürkischen Stadt Samsun am Samstag an.

Er wolle 2023 ein „letztes Mal“ um die Unterstützung der Nation zu bitten. Danach werde er an jüngere Politiker übergeben. Mit seiner islamisch-konservativen Partei AKP hofft Erdogan auf einen Erfolg bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, die spätestens im Juni stattfinden.

80 Prozent Inflation in der Türkei - Druck auf Erdogan enorm

Der Druck auf Erdogan ist angesichts von mehr als 80 Prozent Inflation enorm. Nach einer Umfrage von November kämen derzeit weder ein Zusammenschluss von sechs Oppositionsparteien noch die AKP mit ihrem Partner, der ultranationalistischen Partei MHP, auf eine absolute Mehrheit. Ein Sieg Erdogans bei der gleichzeitig stattfindenden Präsidentschaftswahl gilt ebenfalls alles andere als sicher.

Erdogan abzulösen ist das erklärte Ziel der sechs Oppositionsparteien, darunter die Mitte-Links Partei CHP. Einen Präsidentschaftskandidaten hat das Bündnis noch nicht bekanntgegeben. Erdogan ist seit fast 20 Jahren an der Macht - zunächst als Ministerpräsident, seit 2014 als Staatspräsident. Seitdem vor fünf Jahren per Volksabstimmung das parlamentarische System durch ein Präsidialsystem ersetzt wurde, hat der Präsident deutlich mehr Befugnisse.

Die Türkei stand zuletzt auch als Vermittler des Getreideabkommens zwischen der Ukraine und Russland im Fokus. Er will dieses auch auf andere Waren ausweiten. (cgsc mit dpa)

