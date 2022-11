Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafe für Erdogan-Gegner Imamoglu – „Ich habe keine Angst“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Türkischer Präsident Erdogan (l.) und Istanbuls Bürgermeister Imamoglu. (Archivbild) © AFP

Für Erdogan könnte es bei der nächsten Wahl sehr eng werden. Gegen einen seiner größten Gegner, Ekrem Imamoglu, wird nun die Haftstrafe gefordert.

München - Spätestens im Juni 2023 soll es in der Türkei neue Wahlen geben. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan und sein Umfeld sind jedoch zutiefst besorgt. Wegen der schweren wirtschaftlichen Lage und dem wachsenden Unmut über den unkontrollierten Zustrom von Flüchtlingen droht eine Niederlage. Erdogan will dennoch erneut kandidieren.

Zwar steht noch kein Wahlgegner fest, doch der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu gilt als möglicher, starker Kandidat. Gegen den prominenten Politiker der Partei CHP wurde nun eine Haftstrafe gefordert. Imamoglu äußerte sich zu dem Verfahren und sprach von einer „Schande“.

Haftstrafe für Erdogan-Gegner Imamoglu? Prozess wegen angeblicher Beleidigung von Bediensteten

Im Prozess gegen Imamoglu hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von mindestens 15 Monaten gefordert. Wie Imamoglus Anwalt Kemal Polat mitteilte, beantragte die Staatsanwaltschaft ein Strafmaß von einem Jahr und drei Monaten bis hin zu vier Jahren und einem Monat. Die Haftstrafe wäre für den Politiker der oppositionellen CHP mit einem Politikverbot verknüpft.

Der 52-Jährige hatte im Jahr 2019 die Bürgermeisterwahl in Istanbul gewonnen. Imamoglu wird vorgeworfen, Bedienstete der obersten Wahlbehörde YSK und vor allem dessen Ex-Chef Sadi Güven als „Idioten“ beleidigt zu haben. Hintergrund war dabei die Annullierung der Wahl vom 31. März 2019. Erdogan und seine islamisch-konservative AKP hatten sich über Wahlbetrug beschwert, weshalb die Wahl am 23. Juni wiederholt wurde.

Der von der Regierung erhoffte Effekt blieb jedoch aus: Imamoglu triumphierte mit einem noch größeren Vorsprung über AKP-Kandidat Binali Yildirim. Die Wahl des Politikers der sozialdemokratischen CHP und der Verlust von Istanbul, aber auch Ankara an die Opposition waren empfindliche Niederlagen für Erdogan und dessen Partei. Die zwei Großstädte werden oft als eine Art Projizierung des politischen Gesamtbildes der Türkei gesehen.

Erdogan-Gegner Imamoglu: Staatsanwaltschaft fordert Haft – „überraschend und traurig, tragikomisch“

Vor dem Prozess äußerte sich der Istanbuler Bürgermeister Imamoglu im Sender Fox TV. Er bestritt nicht, das Wort „Idiot“ genutzt zu haben. Allerdings sei es nicht an Bedienstete der YSK gerichtet gewesen. Er habe lediglich jemanden gekontert, der zuvor ihn als „Idiot“ bezeichnet habe. Damit ist der Erdogan-Vertraute und Innenminister Süleyman Soylu gemeint. „Ich wende mich jetzt an den Idioten, der sich gegenüber Europa über die Türkei beschwert“, hatte die oppositionelle Zeitung Cumhuriyet den Innenminister aus einer Rede 2019 zitiert. Zu der Zeit von Soylus Worten befand sich Imamoglu in Frankreich für diverse Europa-Treffen.

Gegenüber der türkischen Ausgabe des britischen Senders BBC gab der CHP-Politiker und Imamoglu-Anwalt Gökhan Günaydin nun an, auch der Richter habe anerkannt, dass sich die Worte nicht gegen YSK-Beamte gerichtet hätten. Die CHP stellt daher die Grundlage des Prozesses infrage. Dass der Richter dennoch eine Haftstrafe fordert, bezeichnete Imamoglu selbst bei Fox TV als „überraschend und traurig“.

„Ich habe nicht die geringste Angst oder Bedenken über dieses Verfahren, aber ich verspüre Schande“, ergänzte Imamoglu seine Erklärungen. „Das ist wie ein Witz, es ist eine tragikomische Situation“, so Imamoglu weiter. Er kümmere sich nicht um den Prozess und wolle „trotz allem der hohen Justiz dieses Landes vertrauen“. Der CHP-Politiker unterstrich auch klar, er habe eigentlich einen Freispruch und ein Ende des Verfahrens erwartet. (bb/dpa)