Türkei kämpft mit hoher Inflation: Finanzexperte erwartet dramatische Entwicklung

Von: Erkan Pehlivan

Kunden füllen Benzin in türkischer Tankstelle in Kanister.

Nach der Erhöhung der Mehrwertsteuer legt die Erdogan-Regierung noch einmal nach. Fachleute kritisieren den Schritt und prophezeien Schlimmeres.

Ankara – Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte im Wahlkampf ein „Jahrhundert der Türkei“ versprochen. Allerdings hat er das Versprechen bislang nicht halten können. Stattdessen bleibt die Inflation weiterhin hoch, Steuern werden erhöht und die Währung verliert noch immer an Wert. Das Einkaufen wird für die Menschen in dem Land zur Tortur.

Erdogan-Regierung erhöht Steuern für Sprit massiv

Die Regierung hat die Private Verbrauchersteuer ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) stark angehoben. Damit hat sich der auf ein Liter Benzin fällige Steuersatz von 2,52 Türkischen Lira (TL) auf 7,52 TL verdreifacht. Beim Diesel ist der Steuersatz von 2,05 auf sieben TL angehoben. Damit ist Sprit über Nacht um 20 Prozent teurer geworden. Auch die Steuer für Erdgas wurde um 224 Prozent angehoben.

In einer Erklärung gab das türkische Finanzministerium zwei Gründe für die jüngste Steuererhöhung an. „Erstens sollten durch die Erhöhung die Auswirkungen der durch das Erdbeben verursachten zusätzlichen Kosten auf den Haushalt minimiert werden“. Als zweiten Grund gab das Ministerium die gestiegenen globalen Ölpreise an.

Kritik an „neuer Erdbebensteuer“ in der Türkei

Die Begründung für die Steuererhöhungen führen zu heftiger Kritik im Land. „Kurz gesagt, das soll die neue Erdbebensteuer sein, nicht wahr? Unser Haus wurde zerstört oder wir können es nicht mehr benutzen. Warum zahlen wir dann“, schreibt der Wirtschaftsexperte Prof. Veysel Ulusoy auf Twitter. Ulusoy ist zudem der Direktor des Wirtschaftsinstituts „Ena Grup“. Immer wieder kritisiert Ulusoy die AKP-Regierung für ihre Wirtschaftspolitik. Während die staatliche Statistikbehörde die Inflation offiziell mit 38 Prozent angibt, beziffert die „Ena Grup“ diese mit rund 109 Prozent.

Erdbebensteuer offenbar zweckentfremdet

Die Türkei hatte bereits nach dem verheerenden Erdbeben von 1999 eine Erdbebensteuer eingeführt. Über 37 Milliarden Dollar wurden dadurch eingenommen. Allerdings wurden das Geld offenbar zweckentfremdet. In einem Video von 2011 erklärt Simsek, damals ebenfalls Finanzminister, wohin das Geld geflossen ist. „Das Geld wird für Gesundheit, Straßen, Bahnstrecken, Luftfahrt, Landwirtschaft und für die Bildung ausgegeben“. Auch seien die Einnahmen aus der Erdbebensteuer für das Rückzahlen der Schulden beim Internationalen Währungsfonds IWF verwendet worden, so Ex-Finanzminister Simsek.

Fachleute erwarten weitere Steuererhöhungen in der Türkei

Kritik an den gestiegenen Energiepreisen kommt auch von Mahfi Egilmez, ebenfalls Wirtschaftsexperte: „Mit Verlaub, was haben Sie denn erwartet, was am Ende einer solchen falschen Wirtschaftspolitik und einer falschen Zinsanwendung stehen würde? Würde es einen Rabatt bei Benzin und Erdgas geben“, kommentiert Egilmez ebenfalls auf Twitter. Der Finanzexperte Prof Özgür Demirtas schreibt auf dem Kurznachrichtendienst, dass die Steuererhöhungen nur ein Anfang seien. „Wenn die Inflationszahlen für Juli veröffentlicht werden, werdet ihr den Rekord des Jahrhunderts sehen“. Demirtas sieht weitere Steuererhöhungen kommen, „noch viel mehr“, schreibt der Wirtschaftsexperte auf Twitter.

Finanzminister kündigt Einsparungen an

Der neue Finanzminister Mehmet Simsek versucht es dagegen mit Schadensbegrenzung und spricht von Einsparungen in den öffentlichen Ausgaben. „Wir werden auch die öffentlichen Ausgaben rationalisieren“, kündigt Simsek auf Twitter an. In den Kommentarten unter dem Tweet des ehemaligen US-Bankers macht sich Hohn und Spott breit.

Weder die kürzlich angehobene Mehrwertsteuer noch die Anhebung des Leitzinses zeigen bisher Wirkung. Die Türkische Lira ist weiterhin im freien Fall. Der US-Dollar kostet inzwischen 26,25 TL und der Euro 29,53 TL. Fünf Jahre zuvor lag der Gegenwert noch bei jeweils 4,85 TL und 5,66 TL. (erpe)