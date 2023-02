Trotz Erdbeben-Katastrophe: Türkei bestätigt Bomben-Angriffe auf Kurden-Gebiete in Syrien

Von: Richard Strobl

Teilen

Ein Mann trägt persönliche Gegenstände aus einem vom Erdbeben betroffenen Haus. Eine Woche nach der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien steigt die Zahl der Toten weiter. (Symbolbild) © Bernat Armangue/dpa

Trotz der verheerenden Erdbebenkatastrophe greift die Türkei Gebiete in Syrien an. Das bestätigte nun der türkische Botschafter und rechtfertigte die Attacken.

Istanbul/Kobane – Von einem Jahrhundert-Erdbeben spricht die Türkei mittlerweile. Nach den heftigen Erdstößen sind im türkisch-syrischen Grenzgebiet mittlerweile mehr als 37.500 Tote gemeldet worden – mehr als 85.000 Menschen wurden nach aktuellem Stand (13. Februar) verletzt. Nach UN-Angaben könnten die Opferzahlen am Ende auf mehr als 50.000 steigen. Und dennoch hat die Türkei in dieser Lage kurdisch kontrollierte Gebiete in Syrien bombardiert.

Trotz Erdbeben: Türkei bombardiert Kurden-Gebiete in Syrien

Das bestätigte der türkische Botschafter Ahmet Basar Sen in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau. Demnach soll es sich um eine Antwort auf Anschläge der Arbeiterpartei Kurdistans auf türkischem Gebiet gehandelt haben. Diese hätten demnach mit Raketenwerfern in den türkischen Zuständigkeitsbereich eines Grenzpostens gefeuert. Über diesen Grenzposten sollten demnach auch humanitäre Hilfeleistungen nach Syrien gelangen. Die Türkei habe mit dem Bombardement „die Sicherheit der Grenzregion“ gewährleisten wollen.

Zuvor hatten Aktivisten über türkische Angriffe auf Kurdengebiete berichtet. Ankara habe mit einer Drohne ein Fahrzeug der kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) attackiert und dabei einen Zivilisten getötet, teilte am Montag die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Bei dem Angriff am Sonntag in der Stadt Kobane nahe der türkischen Grenze wurden den Angaben nach auch mehrere Menschen verletzt. Den Aktivisten zufolge handelt es sich um den ersten türkischen Angriff mit einer Drohne, seit die heftigen Erdbeben die Region vor einer Woche erschüttert haben.

Türkei rechtfertigt Angriffe in Syrien

Bereits am Dienstag vergangener Woche hatte Ankara im Kampf gegen kurdische Milizen in Syrien Raketen eingesetzt und dabei vier Mitglieder des Militärrats von Manbidsch verletzt. Dieser wird von den Kurden unterstützt. Die Türkei, die im Norden Syriens Gebiete besetzt hält, geht dort schon seit langem gegen kurdische Milizen vor.

Die zehn tödlichsten Beben des 21. Jahrhunderts Fotostrecke ansehen

Kobane hat für viele Kurden einen symbolischen Charakter. Kurdische Kämpfer befreiten die Stadt einst mit internationaler Hilfe von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Auch Kobane ist stark von den Erdbeben betroffen. Die Anwohner seien derzeit noch immer mit der Bergung von Leichen beschäftigt, sagte der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel-Rahman, der Deutschen Presse-Agentur. „Die Türkei sollte diese Angriffe stoppen und den Menschen erlauben, mit dieser Tragödie fertig zu werden.“ (rjs/dpa)