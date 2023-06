Jugendliche wollen Türkei nach Erdogan-Sieg verlassen - und nach Deutschland kommen

Von: Erkan Pehlivan

Eine Jugendgruppe der CHP demonstriert in Izmir gegen die AKP-Regierung. © Dil Toffolo/IMAGO

Die Zukunftssorgen in der Türkei wachsen. Inzwischen wollen 63 Prozent der jungen Menschen das Land verlassen. Hauptziel ist Deutschland.

Ankara - Immer mehr jungen Menschen sind in der Türkei unzufrieden und wollen das Land verlassen. Das ist das Ergebnis der Untersuchung „Jugendstudie Türkei“ (Türkiye Gençlik Araştırması) der „Konrad-Adenauer-Stiftung“. Für ihre Studie haben die Autoren 2.140 junge Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren aus 16 Provinzen befragt. In der Studie kam heraus, dass nur 17,3 Prozent der Befragten glücklich sind. 52,5 Prozent der Befragten gaben an, mäßig glücklich zu sein und 30,2 Prozent gaben an, unglücklich zu sein.

Raus aus der Türkei: 63 Prozent der jungen Menschen wollen Land verlassen

46,7 Prozent der Befragten nannten als wichtigstes Ziel ein gutes Leben. Auch das Ausland spielt für die jungen Menschen in der Türkei eine große Rolle. 63 Prozent der Befragten gaben an, in einem anderen Leben zu wollen, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. An erster Stelle steht dabei Deutschland, gefolgt von den USA. 47,8 Prozent der jungen Menschen sind der Auffassung, mit einem Leben im Ausland ihre Lebensbedingungen verbessern zu können. Als zweitwichtigsten Grund nannten 20,7 Prozent der Befragten, dass es in diesen Ländern mehr Freiheiten gebe.

Junge Menschen in der Türkei sind mit Politik unzufrieden

Auffällig ist auch die Unzufriedenheit junger Menschen mit der Politik. 70,4 Prozent der Befragten gaben an, nicht damit zufrieden zu sein, wie sie regiert werden. 82,2 Prozent erklärten, mit der Justiz unzufrieden zu sein. Ähnliche Unzufriedenheit gab es auch bei folgenden Dingen:

Bildungspolitik (75,7 Prozent)

Privatisierungen (66,9 Prozent)

Mindestlohn (75 Prozent)

Umweltpolitik (56,9 Prozent)

Menschenrechtspolitik (73,3 Prozent)

Große Unzufriedenheit mit wirtschaftlicher Situation in der Türkei

73 Prozent der jungen Menschen halten die Türkei für ein Land, das nur wenig wirtschaftlich entwickelt sei. 80,6 Prozent der Befragten erklärten die Wirtschaftspolitik in der Türkei für gescheitert. Auch sind 88,7 Prozent der jungen Menschen der Meinung, dass das Vermögen ungleich verteilt sei. 84,4 Prozent gaben an, ihren Konsum eingeschränkt zu haben.

Jungen Menschen in der Türkei gegen Flüchtlingspolitik

86,3 Prozent der jungen Menschen sind mit der Flüchtlingspolitik der AKP-Regierung unzufrieden. 67 Prozent der Befragten wollen die Flüchtlinge in ihrer Herkunftsländer zurückschicken. 91,4 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass es zu viele Geflüchtete in dem Land gebe. 80,8 Prozent gehen sogar davon aus, dass diese eine Gefahr für die Zukunft der Menschen in dem Land darstellten.

Türkei: Nur 23,7 Prozent sehen sich als religiös an

Auch scheinen die jungen Menschen in der Türkei immer weniger religiös zu sein. 56,6 Prozent der Befragten gaben zwar an, an Gott zu glauben, aber nicht religiös zu sein. Nur 23,7 Prozent erklärten, an Gott zu glauben und auch religiös zu sein. 7,8 der jungen Menschen gaben an, Deist zu sein. 6,7 Prozent bekannten sich hingegen zum Atheismus.

Wirtschaft in der Türkei taumelt seit Jahren

Der Pessimismus der jungen Menschen in der Türkei ist verständlich. Seit Jahren taumelt die Wirtschaft und es herrscht eine Mega-Inflation. Der Mindestlohn liegt bei 8.500 Türkischen Lira (TL). Wer aber eine vierköpfige Familie nur ernähren will, braucht 10.630 TL (Hungergrenze). Kommen noch alle anderen Kosten wie Miete und Strom dazu, benötigt eine vierköpfige Familie mindestens 33.752 TL (Armutsgrenze). Ein Facharzt verdient im öffentlichen Dienst jedoch nur zwischen 18.861 TL und 24.519 TL. (Erkan Pehlivan)