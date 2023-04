Erdogans Machtspiel: Manipulationsverdacht bei Stimmabgabe in Deutschland - Videoteam wird gehindert

Türkei-Wahl 2023

Bei der Stimmabgabe zur Türkei-Wahl in den Generalkonsulaten in Frankfurt und Köln ist es zu Zwischenfällen gekommen. Manipulationsversuche schlugen fehl.

Frankfurt/Köln – Seit dieser Woche dürfen die Auslandstürken ihre Stimmen für die Türkei-Wahl abgeben. In Deutschland wurde dafür in den türkischen Generalkonsulaten Wahlurnen aufgestellt. In nur wenigen Fällen wurden auch Urnen außerhalb der Auslandsvertretungen aufgestellt. Im Vorfeld hatte es Warnungen aus der Opposition gegeben, dass die Wahl manipuliert werden könnte.

Konsulatspersonal will Zwischenfall bei Stimmabgabe zur Türkei-Wahl 2023 verheimlichen

Im türkischen Generalkonsulat soll es dann am Donnerstag auch zu einem Zwischenfall gekommen sein. Anhänger des AKP- und MHP-Blocks versuchten offenbar, ein zweites Mal ihre Stimme abzugeben. Als Wahlbeobachter von der CHP und der Grünen Linkspartei eingeschritten seien, sei alles aufgeflogen, berichtet der Journalist Deniz Babir von Medya Haber im Gespräch mit fr.de von IPPEN.MEDIA. „Unser TV-Team wollte den Vorfall filmen. Das Konsulatspersonal hinderte uns daran, verbot uns zu filmen und wollte, dass wir die Bilder löschen“, schrieb Babir zuvor auf Twitter. Auf einem veröffentlichten Video ist zu sehen, wie er aus dem Areal der Auslandsvertretung geführt wird.

Bugün Frankfurt Türk Konsolosluğunda AKP-MHP'ye yakın bazı seçmenler iki kez üst üste oy kulanırken yakalandılar. Yeşil Sol Parti müşahitleri bu kişiler hakında tutnak tutarak duruma ittiraz ettiler. Uslanmayan bir aile tekrardan bu yöntemi deneyince bizler Medya Haber Tv ekibi… pic.twitter.com/QWO2uhrSVE — Deniz Babir (@DenizBabir_) April 27, 2023

Einer der Wahlbeobachter der Grünen Linkspartei bestätigte den Manipulationsversuch. „Drei AKP´ler haben versucht, zweimal ihre Stimmen abzugeben. Wir haben interveniert und die Vorfälle protokolliert“, erzählt der Wahlbeobachter, der seinen Namen nicht veröffentlicht haben möchte – aus Furcht, dass er dann nicht mehr ins Areal des Generalkonsulats zugelassen werden könnte.

Seit Donnerstag dürfen die Auslandstürken ihre Stimmen für die Türkei-Wahl abgeben.

Türkei-Wahl: Urnen-Vorsitzender will Wähler für AKP gewinnen

Als Wahlbeobachter sind in Frankfurt neben Abgesandten der Grünen Linkspartei auch Abgesandte etwa der CHP und der Regierungspartei AKP. An jeder Urne stehen neben den Wahlbeobachtern auch sogenannte „Urnen-Vorsitzende“. „An einer Urne ist der Urnen-Vorsitzende ein Imam, der einer älteren Frau gesagt hat, sie solle ihren Stempel auf die AKP setzten. Die Wahlbeobachter haben den Mann daraufhin gewarnt“, berichtet der Oppositionsanhänger. In anderen Fällen sollen die Urnen-Vorsitzenden auf das Symbol der AKP gezeigt haben, als sie den Wählerinnen und Wählern die Wahlzettel in die Hand gaben. Auch da sollen die Wahlbeobachter der Grünen Linkspartei und von CHP eingeschritten sein.

Oppositionelle Journalisten dürfen nicht live vom Areal in Kön berichten

Zwischenfälle soll es auch bei der Stimmabgabe im Generalkonsulat gegeben haben. Das berichtet der Journalist Nizam Baran. „Während etwa der Staatssender TRT und die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu vom Areal live berichten durften, wurde es uns verboten“, so Baran im Gespräch mit unserer Redaktion. Baran sei auch aufgefallen, dass Transporter Wähler, vor allem ältere Personen, zum Generalkonsulat gebracht hätten. „Niemand darf mit seinem Fahrzeug vor das Gebäude fahren. Diese Transporter durften das. Und niemand weiß, wessen Fahrzeuge das sind.“

Wird UID und Ditib erneut AKP-Wähler zu Wahllokalen transportieren?

Bei den vergangenen Wahlen hatte der AKP-Lobbyverband und der Moscheeverband Ditib mit Bussen Wähler aus ihrem eigenen Umfeld zu den Wahllokalen gebracht. Die Hintergründe dessen und insbesondere die Rolle der Ditib bleiben bis heute unklar. Offiziell zeigt sich der Moscheeverein „politisch neutral“ und gegenüber der Türkei unabhängig. (Erkan Pehlivan)

