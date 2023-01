Türkei-Wahl 2023: Die Wahl des türkischen Präsidenten und Parlaments

Von: Julia Schöneseiffen

Am 14. Mai 2023 wählt die Türkei einen neuen Staatspräsidenten und ein neues Parlament. Alle Infos zum Wahlsystem, dem Ablauf und den Kandidaten im Überblick.

Ankara – 2023 steht in der Türkei sowohl die Präsidentschafts- als auch die Parlamentswahl an. Seit 20 Jahren ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bereits an der Macht. Rund 85 Millionen Türken und Türkinnen sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und damit über die Zukunft des Landes zu entscheiden.

Türkei-Wahl 2023 Wahl des Staatspräsidenten und der großen Nationalversammlung Ursprünglicher Wahltermin 18. Juni 2023 Vorgezogener Wahltermin 14. Mai 2023

Türkei-Wahl 2023: Erdoğan zieht Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vor

Ursprünglich waren die Wahlen in der Türkei für den 18. Juni 2023 datiert. Doch im Januar 2023 kündigte Präsident Recep Tayyip Erdoğan an, die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen auf den 14. Mai 2023 vorzuziehen.

Damit die Wahlen verfrüht stattfinden dürfen, braucht es entweder 60 Prozent der Abgeordnetenstimmen im Parlament oder ein Dekret durch den Präsidenten. Aktuell verfügt Erdogan mit seiner islamisch-konservativen Partei AKP und der ultranationalistischen MHP in der Regierung nur über eine einfache Mehrheit.

So funktioniert die Wahl zum türkischen Staatspräsidenten

Seit 2014 wird der türkische Staatspräsident direkt vom Volk gewählt. Sowohl die im Parlament vertretenen Fraktionen als auch die Parteien, die bei der letzten Parlamentswahl einzeln oder gemeinsam mindestens fünf Prozent der Stimmen erhalten haben, dürfen einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten aufstellen. Wählbar ist jeder türkische Staatsbürger, der das passive Wahlrecht zum Abgeordneten besitzt, das 40. Lebensjahr vollendet hat und über eine abgeschlossene Hochschulausbildung verfügt.

Der Kandidat, der im ersten Wahlgang mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen kann, ist neuer Staatspräsident der Türkei. Kann aber im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen erzielen, kommt es zwei Wochen später zu einer Stichwahl. An dieser Abstimmung nehmen dann die beiden Kandidaten teil, die beim ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben.

Bei der Türkei-Wahl 2023 sind rund 85 Millionen Türken und Türkinnen dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. © Ina Fassbender / dpa

Parlamentswahl 2023: So funktioniert die Wahl der großen Nationalversammlung

Aktuell besteht das Parlament, die große Nationalversammlung, aus 601 Sitzen. Bei der Parlamentswahl 2023 werden diese Sitze neu vergeben. Die Verteilung der Sitze auf die einzelnen Provinzen beruht auf dem Verhältnis ihrer Bevölkerungszahl. Große Provinzen werden nochmals in Wahlbezirke unterteilt. Für die Wahl stellen die Parteien Listen auf.

Nach der Wahl überprüft der Hohe Wahlrat, bestehend aus Richtern, welche Parteien die sieben-Prozent-Hürde geschafft haben.

Sperrklausel Eine Sperrklausel in einem Wahlsystem macht die Mandatsvergabe an eine Partei vom Erreichen einer bestimmten Zahl von Stimmen abhängig. Bis 2022 lag die Sperrklausel für Parteien in der Türkei bei zehn Prozent. Im März 2022 verabschiedete die große Nationalversammlung ein neues Wahlgesetz, welches die Sperrklausel auf sieben Prozent senkt. Bereits 2018 änderte die Regierung das Wahlgesetz: die Klausel gilt seither für alle Parteien in einem Wahlbündnis gemeinsam.

Im Ausland ansässige türkische Staatsangehörige dürfen ebenfalls ihre Stimme abgeben. Dies ist in den Generalkonsulaten oder an den Landesgrenzen möglich.

Die Präsidentschaftswahl: Erdoğan und seine Gegner

Bei der Wahl zum Staatspräsidenten stellt sich erneut der bisherige Präsident Recep Tayyip Erdoğan zur Wahl auf. Wer gegen ihn antritt, ist Stand 26. Januar 2023 unklar. Ein Oppositionsbündnis aus sechs Parteien hat noch keinen Kandidaten nominiert. Die prokurdische Partei HDP ist nicht Teil dieses Zusammenschlusses und könnte einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken.

Mögliche Kandidaten der Opposition:

Mansur Yavaş: Bürgermeister von Ankara

Kemal Kılıçdaroğlu: Chef der CHP

Ekrem Imamoglu: Bürgermeister von Istanbul (CHP)

Anfang Februar soll bekannt gegeben werden, wer als Kandidat der Opposition zur Präsidentschaftswahl antritt.

Große Nationalversammlung: Die Sitzverteilung im türkischen Parlament

Derzeit besteht das türkische Parlament, die große Nationalversammlung, aus 601 Sitzen:

Partei Anzahl der Sitze AKP 295 CHP 146 HDP 67 MHP 50 İYİ 43

Türkei-Wahl 2023: Aktuelle Prognosen und Umfragen

Umfragen zufolge gilt die Wiederwahl des bisherigen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan als ungewiss. Die Regierung steht vor allem wegen der hohen Inflation im Land unter Druck. Nach dem aktuellen Wahltrend von PolitPro kommt Erdogans Regierungspartei AKP mit dem Koalitionspartner MHP aktuell auf keine Mehrheit.

Partei Wahltrend in Prozent AKP 33,6 CHP 26,0 İYİ 14,6 HDP 9,9 MHP 6,8 DEVA 2,3 ZP 1,5 YRP 1,4 Sonstige 3,9

Quelle: PolitPro, Stand: 26. Januar 2023

Wahlen in der Türkei 2018: Ergebnisse

Bei der Präsidentschaftswahl im Juni 2018 erhielt Erdoğan mit 52,5 Prozent der Stimmen eine klare Mehrheit. Für seinen größten Konkurrenten Muharrem İnce von der CHP stimmten 30,6 Prozent.

Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2018

Präsidentschaftskandidat Wahlergebnis in Prozent Recep Tayyip Erdoğan 52,5 Muharrem İnce 30,6 Meral Akşener 7,3 Selahattin Demirtaş 8,4 Temel Karamollaoğlu 0,9 Doğu Perinçek 0,2

Ergebnis der Parlamentswahl 2018

Bündnis „Allianz des Volkes“:

Partei Wahlergebnis in Prozent AKP 42,5 MHP 11,1

Bündnis „nationale Allianz“:

Partei Wahlergebnis in Prozent CHP 22,6 Iyi Parti 10,0 Saadet Partei 1,4

Weitere:

Partei Wahlergebnis in Prozent HDP 11,7 Sonstige 0,7

