Inflation in der Türkei könnte vor Wahl zur Gefahr für Erdoğan werden

Von: Moritz Serif

Präsident Recep Tayyip Erdoğan will die Stimmer der Auslandstürken. © Kay Nietfeld/dpa

Laut Umfragen liegt Präsident Erdoğan knapp hinter Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu. Doch nicht jeder traut den Erhebungen.

Ankara - Für Recep Tayyip Erdoğan könnte die Türkei-Wahl die erste Abstimmung werden, bei der er, Präsident der Türkei, um sein Amt bangen muss. Vor allem die hohe Inflation, die immer noch nicht auf ein normales Niveau gesunken ist, könnte zum großen Problem für Erdoğan werden. „Wir werden die Inflation auf eine einstellige Zahl senken und unser Land definitiv von diesem Problem befreien“, versprach Erdoğan kürzlich.

Die Türkei muss in der Tat vor der Inflation gerettet werden. Laut der jüngsten offiziellen Statistiken lag die Verteuerung im März bei über 50 Prozent. Im Oktober hatte sie mit 85 Prozent den höchsten Stand seit einem Vierteljahrhundert erreicht, berichtet France24. Allerdings könnten die tatsächlichen Zahlen noch viel höher sein.

Türkei-Wahl: Erdoğan könnte wegen Inflation Probleme bekommen

„Es ist ganz klar, dass die Regierung mit den Zahlen gespielt hat; die reale Erfahrung der normalen Bürger ist wesentlich schlimmer“, sagte Howard Eissenstat, ein Türkei-Spezialist an der St. Lawrence University und dem Middle East Institute in Washington, DC, den französischen Kollegen.

Die türkische Lira fiel im März auf ein Allzeittief gegenüber dem Dollar. Seit 2018 leiden die Menschen in der Türkei unter dem Währungsverfall. Betroffen sind weite Teile der Gesellschaft. Von der Arbeiterklasse bis hin zur Bourgeoisie. Experten wie Eissenstat machen für die Krise Erdoğans Überzeugung verantwortlich. Laut wirtschaftlich vorherrschender Meinung können niedrige Zinssätze eine Inflation weiter anheizen. Recep Tayyip Erdoğan ist ein Freund von niedrigen Zinsen, das befeuert allerdings laut Experten den Währungsverfall. Nötig wären hingegen hohe Zinsen.

Hohe Inflation wirkt sich auf Leben der Türken aus

„Das tägliche Leben der türkischen Bürger wird auf sehr grundlegende Weise eingeschränkt“, sagte Eissenstat France24. „Menschen, die sich selbst für die Mittelschicht halten, haben enorme Schwierigkeiten, ihren Lebensstandard zu halten. Und für die große Mehrheit der Türken, die von Woche zu Woche und von Monat zu Monat in den besten Verhältnissen leben, ist die Situation wirklich schrecklich geworden; allein das Essen auf den Tisch zu bringen ist zu einem großen Kampf geworden“, so Eissenstat.

Laut Umfragen verliert Erdoğan an Unterstützung. Bislang wurde seine AKP immer wiedergewählt. Nun liegt Konkurrent Kemal Kılıçdaroğlu mit 42,6 Prozent leicht vor Erdoğan mit 41,1 Prozent. „Ich will Veränderung“, sagte Selman Deveci, ein Wähler in Konya, einem traditionell AKP-freundlichen Gebiet im anatolischen Kernland, gegenüber der Financial Times. „Sie haben die Wirtschaft ruiniert.“

Türkei-Wahl: Umfragen besser nicht trauen

Aber auch von der Opposition zeigte sich Deveci nicht beeindruckt: „Ich habe kein Vertrauen in sie.“ Ob es wirklich zu einer Abwahl von Erdoğan kommt, ist nach wie vor offen. In der Vergangenheit hatten Umfragen, beispielsweise bei den Präsidentschaftswahlen 2016, einen Wahlsieg von Hilary Clinton vorhergesagt. 2020 hieß es, dass Donald Trump deutlich gegen Joe Biden verlieren würde. Es kam anders. 2016 gewann Trump, 2020 war es doch nicht so eindeutig wie vorhergesagt, obwohl Biden gewinnen konnte.



„Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Umfragen trauen kann“, sagte Eissenstat. „Viele außenstehende Beobachter neigen dazu, anzunehmen, dass die Menschen aufgrund der schlechten Wirtschaftslage die Partei wechseln werden - aber das ist nicht unbedingt der Fall. Ich vermute, dass eine ganze Reihe von AKP-Wählern zu ihr zurückkehren werden, nachdem sie mit dem Gedanken gespielt haben, etwas anderes zu wählen.“

2018 gewann Erdoğan die Türkei-Wahl deutlicher als erwartet

Schließlich haben viele westliche Beobachter Erdoğan bei der Wahl im Jahr 2018 unterschätzt - sie erwarteten, dass der damalige CHP-Vorsitzende Muharrem Ince den Präsidenten in die zweite Runde der Stichwahl drängen würde. Letztendlich erreichte Erdogan in der ersten Runde mit 53 Prozent die erforderliche Mehrheit und erhielt zehn Millionen Stimmen mehr als Ince.