Türkei-Wahl 2023: Situation eskaliert – Prügeleien in mehreren Wahllokalen

Interessante Fragestellung, Deutschtürken mit zwei Pässen dürfen sowohl in Deutschland als auch in der Türkei wählen. 2018 erhielt laut Tagesschau der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan (AKP) in Deutschland mit rund 65 Prozent der Stimmen deutlich mehr Zustimmung als in der Türkei.

Wen wählen diese 65 % bei den deutschen Wahlen?