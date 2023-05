Deutsch-Türken feiern Erdogan: ein bitteres Zeugnis schlechter Integration

Von: Mike Schier

Zwei Drittel der in Deutschland lebenden Menschen, die bei der Wahl in der Türkei ihre Stimme abgegeben haben, haben für Erdogan gestimmt.

München - Waren die Wahlen in der Türkei frei? Ja, offenbar konnten die Menschen so wählen, wie sie wollten. Aber waren sie auch fair? Nein, das sicher nicht. Seit Langem unterdrückt Präsident Recep Tayyip Erdogan im Land die freie Meinungsbildung. Journalisten landen im Gefängnis, Oppositionspolitiker werden zu Terroristen erklärt.

Die Sendezeiten im Fernsehen sind ungleich verteilt. Völlig absurd auch die Videos, die Erdogan am Sonntag vor einem Wahllokal in Istanbul beim Verteilen von Geldscheinen an Wähler zeigten. Dass die Banknoten nur einen Gegenwert von wenigen Euro hatten, macht das hinter der Geste stehende Selbstverständnis nicht besser.

Viele Menschen in der Türkei - aber auch international - feiern Erdogans Wiederwahl als Präsident. © Yasin Akgul/AFP

Türkei-Wahl: Zwei Drittel der Wahlberechtigten in Deutschland stimmen für Erdogan

Umso irritierender ist es deshalb, wenn teils hier geborene Deutsch-Türken, die in unserer pluralistischen Gesellschaft von Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung profitieren, Erdogans Sieg in der Heimat begeistert feiern. Zwei Drittel haben in Deutschland erneut für ihn gestimmt.

Ein bitteres Zeugnis ihrer schlechten Integration – leider für beide Seiten. Denn generell haben es die deutschen Parteien bisher zu wenig verstanden, auch für Menschen mit Migrationshintergrund zur politischen Heimat zu werden. In den Parlamenten sind sie unterrepräsentiert. Bei den vielen Deutsch-Türken, die oft auch medial in einer Parallelwelt leben, ist die Diskrepanz besonders groß. Das kann eigentlich niemandem gefallen.

Wiederwahl des türkischen Präsidenten Erdogan: EU-Beitritt ist unwahrscheinlicher denn je

Außenpolitisch werden Deutschland und Europa mit Erdogan weiter zusammenarbeiten müssen. In der Nato, bei der Flüchtlings- oder der Ukrainepolitik braucht man das Land schlicht als Partner. Dass die Türkei aber jemals in die Europäische Union aufgenommen werden könnte, ist heute unwahrscheinlicher denn je. (Mike Schier)