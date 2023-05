Nach Erdogan-Sieg: Empörung über Autokorsos türkischer Nationalisten in europäischen Städten

Von: Erkan Pehlivan

Teilen

Die Autokorsos in europäischen Städten nach dem Sieg von Erdogan bei der Türkei-Wahl sorgen für Empörung. Die Teilnehmer zeigten den Wolfsgruß, das Symbol der türkischen Nationalisten.

Frankfurt - Der Wahlsieg von Präsident Recep Tayyip Erdogan war in vielen deutschen und anderen europäischen Städten deutlich zu spüren. Es bildeten sich Autokorsos mit türkischen Flaggen. Viele Anhänger des Präsidenten zeigten den sogenannten Wolfsgruß, das Symbol der türkischen Nationalisten, die auch als Graue Wölfe bekannt sind. Mehrere Videos von solchen Autokorsos in europäischen Städten stellte der AKP-Abgeordnete Muhammed Fatih Toprak auf seine Twitterseite. Toprak hatte den Wahlkampf der Erdogan-Partei im Ausland organisiert. „Mit einem großen türkischen Sieg soll das türkische Jahrhundert beginnen“, schreibt Toprak in den sozialen Medien.

Absage an pluralistische Demokratie

Doch diese Aktionen türkischer Nationalisten und Anhängern von Erdogan nach der Türkei-Wahl sorgten auch für Empörung. „Die Autokorsos sind keine Feiern harmloser Anhänger eines etwas autoritären Politikers. Sie sind eine nicht zu überhörende Absage an unsere pluralistische Demokratie und Zeugnis unseres Scheiterns unter ihnen“, schreibt Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir auf Twitter.

Ähnlich äußerte sich die Wiener Landtagsabgeordnete Berîvan Aslan (Die Grünen) zu den Autokorsos türkischer Nationalisten nach dem Sieg von Erdogan. „Von Demokratie, Grundrechten & Rechtsstaatlichkeit profitieren - aber gleichzeitig für die Verfolgung von Andersdenkenden, Rechtsextremismus und Ausgrenzung in der Türkei stimmen, zeugt von einem kruden Verständnis von Demokratie“, lässt Aslan auf Twitter mitteilen.

Erdogan-Anhänger bildeten nach seinem Sieg Autokorsos in europäischen Städten. © Felix Hörhager/dpa

Freie Hand für türkischen Faschismus und Islamismus

Auch die Abgeordnete Cansu Özdemir (Linke) in der Hamburgischen Bürgerschaft hat kein Verständnis für die Feierlichkeiten der Erdogan-Anhänger. „Auf europäischen Straßen sieht man wieder, wie munter der faschistische Wolfsgruß gezeigt wurde. „Hatte die Bundesregierung nicht vor, die Grauen Wölfe zu verbieten“, schreibt Özdemir auf Twitter und ergänzt: „Der türkische Faschismus und Islamismus hat in Deutschland weiterhin freie Hand.“

Ablehnung und Verachtung demokratischer Werte

Prof. Burak Copur, Türkei-Forscher aus Essen, zeigt im Gespräch mit unserer Redaktion ebenfalls keinerlei Verständnis für solche Aktionen. „Die Autokorsos in Deutschland sind auch ein Ausdruck der Ablehnung und Verachtung demokratischer Werte und Normen. Wer als Politiker mit der Ditib und der AKP-Lobbyorganisation UİD kuschelt und diese damit hoffähig macht oder als Stadt Köln die Aufstellung des Völkermords an den Armeniern verhindert und damit vor den türkischen Nationalisten und Islamisten einknickt, muss sich über diese einem Diktator huldigenden Erdogan-Anhänger auf deutschem Boden nicht wundern. Das sind keine feiernden Folklore-Tänzer, sondern besorgniserregende türkische Reichsbürger.“

Wahlkampf in der Türkei: Erdoğan vs. Kılıçdaroğlu - Das Duell um die Präsidentschaft Fotostrecke ansehen

In Deutschland gibt es rund 1,5 Millionen Menschen, die in der Türkei wahlberechtigt sind. Nach vorläufigen Endergebnissen haben etwa 700.000 Wahlberechtigte ihre Stimmen abgegeben. Davon entfielen bislang 67 Prozent an Amtsinhaber Erdogan und knapp 33 Prozent an Herausforderer Kemal Kilicdaroglu (CHP).