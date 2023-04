Moscheeverband bestreitet Wahlkampf für Erdogans AKP – trotz einschlägiger Bilder

Türkei-Wahl

Der Moscheeverband IGMG bestreitet, dass in seinen deutschen Gemeinden Wahlkampf für die AKP betrieben wird. Ippen.Media-Recherchen zeigen ein anderes Bild.

Köln – Auch in Deutschland laufen die Vorbereitungen auf die Türkei-Wahl am 14. Mai auf Hochtouren. Der AKP-Lobbyverband UID sowie das „AKP-Auslands-Wahlen-Koordinierungszentrum“ YSKM (Akparti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi) versuchen möglichst viele Stimmer der Auslandstürken für Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine AKP zu gewinnen. Vor allem in den Moscheegemeinden der DITIB und auch der IGMG (Millî Görüş) gibt es Veranstaltungen und Aktionen, in denen für den türkischen Präsidenten geworben wird.

Der Generalsekretär des Islamverbands Ali Mete beharrt allerdings darauf, dass es keinen Wahlkampf in ihren Moscheen gibt. „In Gemeinden der IGMG findet kein Wahlkampf statt“, schrieb Mete als Reaktion auf unseren Artikel über die YSKM in Stuttgart. Diese hatte auf Facebook geschrieben, dass sie ihre Vorbereitungen für die Wahlen in ihrer Filiale begonnen hätte. Dabei handelt es sich allerdings um den Moscheeverein der IGMG in Aalen. Inzwischen wurde der Post gelöscht.

🇩🇪 Liebe @fr, nein, in Gemeinden der @igmgorg findet kein #Wahlkampf statt. Weder in Aalen, noch woanders. In Aalen handelt es sich um einen Besuch unserer Gemeinde anlässlich des Nachtgebets durch Vertreter der AKP in Deutschland. — Ali Mete (@AliMete82) March 30, 2023

Türkei-Wahl: Erdogan sieht laut einem Experten „Bringschuld“ der Auslandstürken

Eren Güvercin, Kenner der Szene und Vorsitzender der Landesverbands „Liberale Vielfalt Berlin“, wundert die Reaktion Metes nicht. „Natürlich wird die Verbandsführung negieren, dass Wahlkampf in ihren Gemeinden stattfindet. Schließlich präsentieren sich türkische Moscheeverbände wie DITIB, IGMG und ATIB in der Öffentlichkeit als deutsche Religionsgemeinschaften“, sagt Güvercin im Gespräch mit fr.de von IPPEN.MEDIA.

„Die Realität in den letzten Jahren, aber auch beim aktuellen Wahlkampf ist, dass es eine klare Erwartungshaltung Erdogans gibt. Denn für Erdogan ist es eine Bringschuld der türkischen Moscheeverbände in Deutschland, den Wahlkampf für seine AKP in Deutschland zu unterstützen“, so Güvercin.

Hunderte „gemeinsame Veranstaltungen" soll es von IGMG-Moscheen und UID gegeben haben.

UID berichtet vor Türkei-Wahl von gemeinsamen Veranstaltungen von YSKM und IGMG

In der Aalener Gemeinde handelte es sich lediglich um einen Besuch durch AKP-Vertreter, so Mete. „Warum die Besucher in einem Post über unsere Gemeinde irreführenderweise meinen, es handle sich bei den Räumlichkeiten um ein AKP-Wahlkampfbüro, ist mir ein Rätsel“, teilt Mete in seinem Twitter-Kommentar auf unseren Artikel mit. Moscheegemeinden zu politisieren und zu Wahlkampfzentren zu machen, widerspreche ihrem Verständnis als Religionsgemeinschaft.

Allerdings hatte es nach Angaben des europäischen AKP-Lobbyvereins Union Internationaler Demokraten (UID) alleine zwischen Mitte 2021 und Ende 2022 rund 420 „gemeinsame Veranstaltungen“ mit der IGMG gegeben. Die IGMG ließ Fragen unserer Redaktion zu den gemeinsamen Veranstaltungen mit der UID allerdings unbeantwortet.

Kritik an IGMG-Vorsitzendem Ergün: „Will man diese Bilder verheimlichen?“

Auch hatte der IGMG-Vorsitzende Kemal Ergün Ende März Erdogan in seinem Amtssitz besucht. Ergün hatte sich auch mit Erdogans-Vize, Fuat Oktay, getroffen. Warum der Besuch in der Türkei allerdings nicht auf der Internetseite der IGMG oder auch in ihren Kanälen in den sozialen Medien auftauchte, wirft Fragen auf. Auch Fragen dazu wollte die IGMG nicht beantworten.

Aber warum erfährt man davon nichts auf IGMG-Kanälen? Will man diese Bilder der IGMG-Führung im Palast von Erdogan vor der deutschen Öffentlichkeit verheimlichen? pic.twitter.com/r4E0rdkSeZ — Eren Güvercin (@erenguevercin) March 26, 2023

Auch seit Jahresbeginn ist die AKP bei der IGMG und ihren Veranstaltungen immer wieder aktiv. Der UID-Vorsitzende für den Bezirk Württemberg, Mehmet Saganak, ließ sich auf auf einem Open-Air-Fastenbrechen am 1. April in Ludwigsburg ablichten. In der Hand hält er Pralinen mit der Aufschrift „AK Parti Ludwigsburg“, die er bei den Auslandstürken verteilt. Interessant dabei ist, dass der IGMG-Vorsitzende Kemal Ergün auf derselben Veranstaltung anwesend war und auch eine Rede gehalten hat.

Genauso wie die DITIB ist die IGMG abhängig von der türkischen Religions-Behörde Diyanet, da sie ebenfalls Imame von dort bezieht. Umso mehr ist unmöglich, sich von der türkischen Regierung loszusagen. „Die Verbandsführung der türkischen Moscheeverbände will oder kann die Instrumentalisierung ihrer Gemeinden nicht verhindern“, so Güvercin.

