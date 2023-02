Streit in türkischer Opposition? Kilicdaroglu will wohl kandidieren – Partnerpartei deutet Widerstand an

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu (r.) und Vorsitzende der Iyi Parti, Meral Aksener. (Archivbild) © Twitter/@herkesicinCHP

Noch immer steht der Oppositionskandidat für die Wahl in der Türkei nicht fest. Am 13. Februar soll der Name endlich angekündigt werden. Doch es gibt Streit.

München/Ankara – Die 2023 Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der Türkei rückt immer näher. Der Kandidat des Volksbündnisses (Cumhur Ittifaki) aus der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP und der nationalistischen MHP steht dabei schon länger fest: Staatschef Recep Tayyip Erdogan wird bei der zum 14. Mai vorgezogenen Wahl ein letztes Mal kandidieren.

Das oppositionelle Nationsbündnis (Millet Ittifaki), der sogenannte „Sechser-Tisch“, steht aber vor Schwierigkeiten. Seit Wochen schaffen es die Oppositionsparteien nicht, sich auf einen Kandidaten festzulegen. Allmählich kristallisiert sich jetzt aber ein Name heraus. Offenbar wird der Vorsitzende der größten Oppositionspartei CHP, Kemal Kilicdaroglu, gegen Erdogan antreten.

Türkei-Wahl: Oppositionskandidat soll feststehen – CHP-Chef Kilicdaroglu will gegen Erdogan antreten

Bei einer Rede vor CHP-Abgeordneten im türkischen Parlament am Dienstag (31. Januar) signalisierte Kilicdaroglu persönlich seine Kandidatur. Er werde nicht ruhen, bis der Staat von „Banden“ befreit sei, sagte er. Am Tag nach der Wahl würden ihre Telefone in einem „bitteren“ Ton klingeln und am anderen werde seine Stimme ankündigen: „Ich bin Kemal, ich komme.“ Dabei handelt es sich um eine Zeile aus einem alten türkischen Film, wo der Held ein Polizist ist und gegen eine Gruppe Straftäter ermittelt.

„Sofern es keine großen Missgeschicke gibt, werden wir unseren Vorsitzenden als den Kandidaten des Nationsbündnisses verkünden“, bestätigte CHP-Abgeordneter Sezgin Tanrikulu im Sender Tele 1. Zudem berichtete die türkische Ausgabe des britischen Senders BBC unter Berufung auf eigene Informationen ebenfalls, dass Kilicdaroglu im Rennen um die Kandidatur vorne liegt. Auch der türkische Journalist Ibrahim Haskologlu schrieb auf Twitter, hochrangige CHP-Vertreter hätten ihm mitgeteilt, dass man den CHP-Chef als Kandidat bestimmen werde.

Offenbar steht auch schon ein konkretes Datum dafür fest. „Am 13. Februar werden wir unseren Kandidaten der Öffentlichkeit verkünden“, sagte der CHP-Chef im Sender Halk TV. Er zeigte sich zuversichtlich über einen Sieg, sollte er tatsächlich zum Kandidaten ernannt werden. „Man würde durchaus gewinnen, alle Umfragen zeigen das“, so Kilicdaroglu. Tatsächlich sieht es für Erdogan in den Umfragen düster aus.

CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu will wohl türkischer Präsident werden. © Twitter/@herkesicinCHP

Türkei-Wahl: Oppositionspartei Iyi Parti stemmt sich gegen Kandidatur von Kilicdaroglu

Im CHP-Lager herrscht also ein positives Klima mit Blick auf die Wahl. Dennoch könnte sich jetzt ein Konflikt mit dem „Sechser-Tisch“-Partner Iyi Parti anbahnen. Die restlichen Parteien des Oppositionsbündnisses scheinen mit Kilicdaroglu als Kandidat einverstanden zu sein. Doch die Iyi Parti unter Meral Aksener äußert Bedenken und signalisiert, dass sie lieber den Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu (CHP) als Kandidat sehen würde.

Als Imamoglu wegen angeblicher Beleidigung der Justiz zur Haftstrafe verurteilt wurde, war Meral Aksener die erste Oppositionspolitikerin, die zur Unterstützung in seinem Büro eintraf. In ihren Äußerungen forderte sie immer wieder, Imamoglu dürfe sich nicht nur auf Istanbul beschränken, sondern müsse sich auf die gesamte Türkei fokussieren. Kilicdaroglu hingegen hob ständig die Rolle von Imamoglu als Bürgermeister hervor. Die Iyi Parti erhofft sich mit Imamoglu offenbar einen sicheren Sieg für die Opposition.

Wahlen in der Türkei: Opposition ringt wegen Kandidatsfrage – Imamoglu beliebter als Kilicdaroglu

Dabei ist Imamoglus Beliebtheit bei Oppositionswählern kein Geheimnis mehr. CHP-Chef Kilicdaroglu hingegen genießt nicht die gleiche Popularität, insbesondere bei jungen Menschen. Inzwischen ist es sogar zu einem Trend geworden, in sozialen Medien unter jeden Beitrag - egal ob politischer Natur oder komplett ohne Bezug - „Kilicdaroglu soll nicht Kandidat werden“ zu schreiben. Immerhin konnte Erdogan Kilicdaroglu seit 2010 bei insgesamt acht Wahlen besiegen.

Kilicdaroglu wird in diesem Zusammenhang immer wieder vorgeworfen, trotz mehrerer Niederlagen an seinem Sitz als Parteichef regelrecht „festzukleben“. Bei einer Rede vor ihrer Parteigruppe am Mittwoch (1. Februar) äußerte sich Iyi Parti-Chefin Aksener nun zur Lage. Ihre Aussagen wurden als verdeckte Botschaft an Kilicdaroglu verstanden. „Dieser Weg kann keiner Laune, keiner Sturheit, keiner persönlichen Ambition und keiner Kalkulation über den eigenen Sitz geopfert werden“, sagte sie.

Wahlen in der Türkei: Widerspruch zwischen Oppositionsparteien bei Debatte um Kandidaten

Unklar ist zudem auch, ob der Kandidat tatsächlich am 13. Februar verkündet werden soll. Auch hier kommen widersprüchliche Aussagen aus der CHP und der Iyi Parti. Der parlamentarische CHP-Vertreter Özgür Özel betonte ähnlich wie sein Kollege Tanrikulu im Sender Tele 1, dass man eine entsprechende Ankündigung am 13. Februar erwarte. An diesem Tag werde man sich zur Bestimmung des Kandidaten versammeln.

Prompt folgte darauf allerdings eine Antwort aus Kreisen der Iyi Parti. „Ich sehe keine Anzeichen dafür, dass am 13. Februar ein Name genannt wird“, sagte der parlamentarische Parteivertreter Erhan Usta. Sein Kollege Kürsad Zorlu, Sprecher der Iyi Parti, äußerte sich in die gleiche Richtung: „Wir haben keine Informationen dafür, dass der Kandidat am 13. Februar verkündet werden soll.“

Recep Tayyip Erdoğan: Das ist der Präsident der Türkei Fotostrecke ansehen

Türkei-Wahl: CHP-Politiker warnt eindringlich – „Wahl wird schwieriger“

Der Einspruch gegen Kilicdaroglu brachte zuletzt sogar einen Rücktritt mit sich. Im Sender Habertürk unterstrich Parteivize Cihan Pacaci, dass es auf den Straßen Widerstand gegen den CHP-Chef gebe. „Als Iyi Parti können wir diesen Widerstand nicht ignorieren“, so Pacaci. Das generelle Klima in seiner Partei sei zugunsten von Imamoglu, enthüllte er außerdem. Damit sagte er wohl zu viel: Kurz nach diesen Äußerungen musste er zurücktreten. Jetzt droht der Streit um den Kandidaten und damit auch das Datum zur Verkündung die nächste Hürde vor der Opposition zu sein.

Obwohl Erdogan an Zustimmung verliert und wirtschaftliche Probleme die Türkei stark belasten, könnte der bröckelnde Zusammenhalt bei der Opposition dem Staatschef zu einem weiteren Wahlsieg verhelfen. Davor warnte auch der langjährige CHP-Politiker Fikri Saglar auf Twitter. Am vergangenen Sonntag (29. Januar) fasste er die Probleme der Opposition zusammen.

„Noch 105 Tage bis zur Wahl. Der Kandidat der Opposition ist unklar, es gibt keine Kundgebungen auf den Plätzen, die Aufregung und Hoffnung sinkt, das Volk hat genug von den Diskussionen, die Oppositionsagenda ist entfernt vom Volk“, so Saglar. Er ergänzte: „Eine freundliche Warnung an euch, die Wahl, die man eigentlich gewinnen kann, wird schwieriger!“ Bis zum 13. Februar wird jetzt ein intensiver Gesprächsverkehr zwischen den Oppositionsparteien erwartet. (bb)