Türkei-Wahl: Syrische Flüchtlinge hoffen auf Erdogans Sieg

Syrische Flüchtlinge in der Türkei © IMAGO/Celestino Arce Lavin

Syrische Flüchtlinge hoffen für die Wahlen am Sonntag in der Türkei auf einen Wahlsieg Erdogans.

Ankara in der Türkei - Für die Wahlen am Sonntag in der Türkei wünscht sich Neros Hussein nur eines: „Dass Erdogan gewinnt!“ Neros ist aus dem nordsyrischen Kobane geflüchtet - und sie ist überzeugt, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan „uns helfen wird, hier zu bleiben“.

Rund 3,7 Millionen syrische Flüchtlinge hat die Türkei nach den offiziellen Zahlen aufgenommen, vermutlich sind es aber mehr als fünf Millionen. Die meisten von ihnen fürchten einen Sieg des oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Kemal Kilicdaroglu von der sozialdemokratischen CHP, der die Rückführung der Syrer innerhalb von zwei Jahren angekündigt hat.



Die 35-jährige Neros Hussein und ihr Mann Adil Scheho flüchteten im Jahr 2015 vor der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in die Türkei. „Zwei Wochen nach unserer Hochzeit ist Kobane vom IS angegriffen worden“, erzählt der 38-jährige Scheho. Jetzt lebt die Familie in Sanliurfa, 40 Kilometer von der Grenze zu Syrien entfernt, und betrachtet die Türkei als zweite Heimat. „Unsere vier Kinder sind hier geboren, sie kennen Syrien nicht“, sagt er.



Aber Scheho ist beunruhigt: „Am Anfang wurden wir willkommen geheißen“, aber das habe sich durch die Wirtschaftskrise geändert. „Selbst wenn sie uns nicht alle auf einmal nach Hause schicken, sie werden Druck auf uns ausüben, Papiere verlangen, die Mieten erhöhen“, sagt er.



Dafür gibt es ein Vorbild. Der Bürgermeister von Bolu im Nordosten der Türkei strich den syrischen Flüchtlingen in seiner Gemeinde 2021 die Sozialhilfe, erhöhte ihre Wasserrechnungen um das Elffache und hob die Heiratssteuer an. Der CHP-Politiker wurde danach zwar von seiner eigenen Partei vorübergehend ausgeschlossen und mit einer Geldstrafe belegt, aber der Vorgang hat syrische Flüchtlinge eingeschüchtert.



Etwa 240.000 Menschen aus Syrien haben die türkische Staatsbürgerschaft und damit das Wahlrecht erhalten, die meisten durch Investitionen oder als Studierende wie der angehende Ingenieur Hussein Utbah. Er wurde 2020 eingebürgert und darf als einziger seiner Familie am Sonntag wählen gehen.



Um die Zukunft seiner Mutter und Geschwister zu sichern, will er für Erdogan stimmen. „Meine Freunde und ich sind überzeugt, nicht nur weil wir Syrer sind, auch weil wir sehen, was er für das Land getan hat“, sagt der 27-jährige.

Utbah hat kein Vertrauen zur weltlichen Oppositionspartei CHP, wenn diese von einer „freiwilligen und würdigen Rückkehr“ spricht. „Wir können nicht zurückgehen und (Machthaber) Baschar al-Assad vertrauen“, betont er.



Die Syrerin Sara Dogbeh, seit drei Monaten Witwe, hat einen gastronomischen Service in ihrem Viertel in Sanliurfa aufgebaut. „Wir haben schon (die Wahl von) 2018 durchgemacht. Aber dieses Mal haben wir noch mehr Angst. In jeder Rede spricht (die CHP) davon, uns nach Hause zu schicken“, sagt sie. „Sie werden uns durch eine Nacht ohne Mond jagen. Selbst unsere türkischen Nachbarn haben Angst um uns.“



Der CHP-Vertreter in Sanliurfa, Halil Barut, versucht, die Flüchtlinge zu beruhigen. „Das Wichtigste ist ihre Sicherheit. Wir können sie nicht ins Feuer werfen, sie in einen Krieg zurückschicken“, sagt er. „Aber mit ihrer Ankunft sind die Preise für Häuser gestiegen, die Mieten, und das hat uns geschadet.“



Dabei stehen die Syrer der türkischen Textilbranche, dem Bausektor, der Landwirtschaft und anderen Branchen als billige Arbeitskräfte zur Verfügung. So wie der 25-jährige Mohammed, der als Sicherheitswärter arbeitet. Er fragt sich, warum irgendjemand Leute wie ihn nach Syrien zurückschicken wolle. „Wir tun hier nichts Falsches“, sagt der 25-Jährige. „Wir sind für die Türkei von Nutzen.“ kr/dja/ju

Buschmann sieht Konzept zum türkischen Wahlkampf in Deutschland bestätigt

Unmittelbar vor der Präsidentschaftswahl in der Türkei hat Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) die strikten Regeln für den türkischen Wahlkampf in Deutschland als Erfolg gewertet. „Unser Konzept ging auf. Wir haben sehr konsequente Regeln aufgestellt“, sagte der Minister der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ, Samstagsausgabe).



Vor der letzten Präsidentschaftswahl in der Türkei habe es in Deutschland hetzerische Auftritte gegeben. Dieses Mal habe die Bundesregierung „entschieden, dass wir Wahlkampfauftritte von türkischen Politikern genehmigungspflichtig machen und dass wir diese Genehmigungen drei Monate vor der Wahl nicht mehr erteilen“, erklärte Buschmann.



Er hoffe nun, dass sich auch nach der Wahl „die zum Teil heftigen politischen Auseinandersetzungen in der Türkei nicht auf Deutschland übertragen“. Entscheidend sei, dass die Wahlen demokratisch und nach internationalen Standards abliefen, sagte der FDP-Politiker.



Bei der Wahl in der Türkei am Sonntag könnte der seit 20 Jahren - zunächst als Ministerpräsident, seit 2014 als Präsident - regierende Recep Tayyip Erdogan abgewählt werden. Sein Herausforderer, der Sozialdemokrat Kemal Kilicdaroglu, hat fast die komplette Opposition hinter sich vereint und liegt in den Umfragen zwei bis zehn Prozentpunkte vorn. ck/