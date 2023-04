Türkischer Wahlkampf im Verborgenen – Erdogan auf Stimmenfang in Deutschland

Von: Leonie Hudelmaier

2014 machte der türkische Präsident Erdogan Wahlkampf in Berlin – heute bleibt die große Bühne leer. Foto: Jensen/dpa © Jensen/dpa

In sechs Wochen stehen Wahlen in der Türkei an. Auch in Deutschland dürfen Stimme abgegeben werden. Die AKP-Regierung buhlt seit Monaten um die Gunst der Deutsch-Türken. Mit Erfolg?

München – Er lächelt breit. Mesut Özil zeigt die Rückseite seines rot-weißen Trikots vom FC Arsenal. Neben ihm, im Nadelstreifenanzug, steht niemand Geringeres als der türkische Präsident. Staatsmännisch streng blickt Recep Tayyip Erdogan in die Kamera. Es ist Mai 2018. In sechs Wochen wird in der Türkei gewählt. Das Foto und der Zeitpunkt sorgen in Deutschland für heftige Diskussionen. Tenor: Özil, deutscher Nationalspieler, macht Wahlkampf für Erdogan – eine klare Botschaft an die Deutsch-Türken, die wählen dürfen.

Fünf Jahre später: Özil hat seine Fußballkarriere beendet, Erdogan steht mittlerweile fast 20 Jahre an der Spitze der Türkei und wieder wird gewählt – am 14. Mai. Doch die große öffentliche Bühne bleibt leer. „Das wirbelt weniger Staub auf“, sagt Eren Güvercin, Mitbegründer der Alhambra-Gesellschaft.

Dass der türkische Wahlkampf in Deutschland längst in vollem Gange ist, blieb in der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt. Dabei gibt es „seit September eigentlich kein Wochenende, an dem nicht mehrere AKP-Abgeordnete in Deutschland unterwegs waren“, weiß der Türkei-Experte Güvercin. Erst eine Rede eines AKP-Abgeordneten in einer Neusser Moschee heizte im Januar kurz den Diskurs an. Der Politiker drohte Gegnern offen mit der „Vernichtung“.

Offizielle Wahlkampfauftritte von türkischen Politikern sind eigentlich seit 2017 in Deutschland genehmigungspflichtig und drei Monate vor der Wahl verboten. Serap Güler (CDU), Bundestagsabgeordnete mit türkischen Eltern, begrüßt das, „da wir in der Vergangenheit nach jedem dieser Auftritte immer wieder damit beschäftigt waren, die integrationspolitischen Scherbenhaufen zusammenzufegen“, sagt sie unserer Zeitung. Die dabei verbreiteten Inhalte seien „vor allem aus demokratischen Gesichtspunkten mehr als kritisch“. Güvercin ist sich sicher, der Fall in Neuss sei „nur ein Beispiel von vielen“.

Besuche in Moschee-Gemeinden und Fußballvereinen oder Bustouren zum Konsulat, um die Stimme abzugeben – der Aufwand, den AKP und Lobbyvereine betreiben, ist enorm. Der Grund simpel: „Die Wahlen 2023 werden die engsten Wahlen in der Türkei sein“, prognostiziert Güvercin.

Seit Freitag stehen Erdogans Konkurrenten für das Präsidentenamt fest: Muharrem Ince (Herausforderer 2018) und Sinan Ogan (vom Rechtsaußenbündnis). Ein Bündnis aus sechs Parteien hat zudem Kemal Kiliçdaroglu (74) von der stärksten Oppositionspartei CHP aufgestellt. Eine Stichwahl zwischen ihm und Erdogan (69) gilt als wahrscheinlich. Und da könnten die rund 1,5 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland das Zünglein an der Waage ausmachen.

Hohe Arbeitslosigkeit und massive Inflation drücken die Stimmung seit Längerem im Land. Hinzu kamen Anfang Februar die heftigen Erdbeben mit über 50 000 Toten. Seither versucht die AKP „sich die große Solidarität für die Erdbebenopfer zunutze zu machen“, beobachtet Güvercin. „Es wird jetzt erst recht Einheit und Zusammenhalt gepredigt.“ Doch von der politischen Verantwortung werde abgelenkt.

Hierzulande trifft die Regierungspartei aber ohnehin auf fruchtbaren Boden. „AKP-nahe Milieus leben in Deutschland überproportional“, sagt Yunus Ulusoy von der Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung. 2018 war der Zuspruch für Erdogan mit 64,8 Prozent höher als in der gesamten Türkei (52,6 Prozent).

Migrationsspezifische Faktoren erklären das: Als Türken etwa ins Ruhrgebiet kamen, um in der Montanindustrie zu arbeiten, stammten diese aus AKP-Hochburgen. Dazu gehören ländliche Gebiete und anatolische Städte. Während die türkische Opposition eher „in den großen urbanen Zentren sowie in den Küstenregionen der Türkei verortet ist“, erklärt Ulusoy.

Das spiegelt sich in den Ergebnissen 2018 wider. Während München mit 65,5 Prozent Erdogan-Wählern etwa im Bundesdurchschnitt lag, waren in Berlin 51,5 Prozent für ihn. Die Industriestandorte Essen und Düsseldorf zählten mit 76,3 beziehungsweise 70,5 Prozent die meisten Erdogan-Anhänger. Ergebnisse, von denen Erdogan in der Türkei nur träumen kann.