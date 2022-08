Türkische Delegation reist zu Verhandlungen über Kauf von Kampfflugzeugen in die USA

Hulusi Akar © IMAGO / Xinhua

Anfang nächster Woche wird eine Delegation aus der Türkei wird Anfang erneut zu Gesprächen über den Kauf von F-16-Kampfflugzeugen in den USA reisen.

Ankara in der Türkei - Die Gespräche über den Kauf gingen weiter, das türkische Team werde einer Einladung aus den USA folgend am Montag in Washington eintreffen, erklärte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Dienstag in einer im Fernsehen übertragenen Stellungnahme. Er fügte jedoch hinzu, dass die Türkei weiterhin entschieden gegen die von führenden Mitgliedern des US-Kongresses gestellten Bedingungen für den Kauf der Kampfjets sei.

"Wir können diese Bedingungen nicht akzeptieren. Unser Wunsch ist, dass der Senat sie aufhebt", sagte Akar. Einige führende US-Senatoren hatten erklärt, sie würden dem Verkauf der Kampfjets nur zustimmen, wenn die Türkei ihren Territorialstreit mit Griechenland im Mittelmeer beendet. Ankara will am Dienstag ein türkisches Erkundungsschiff für Gasbohrungen in umstrittene Gewässer des östlichen Mittelmeers schicken, auf die auch Athen Anspruch erhebt.

US-Präsident Joe Biden hatte den US-Kongress nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Juni am Rande eines Nato-Gipfels in Madrid aufgefordert, dem Kauf von Kampfjets durch die Türkei zuzustimmen. Die Türkei will von den USA 40 F-16-Kampfflugzeuge sowie Ersatzteile für die F-16-Jets, die sie bereits besitzt, erwerben.

Das Nato-Mitglied Türkei wurde nach seinem Kauf eines modernes russisches Raketenabwehrsystems im Jahr 2019 aus dem F-35-Programm der USA ausgeschlossen. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine unterstützt die Regierung Biden die Türkei jedoch wieder stärker. kbh/cp