Türkische Lira fällt vor Stichwahl auf Rekordtief – trotz Hilfe aus den Golfstaaten

Von: Kathrin Reikowski

Anhänger schwenken Fahnen, während sie der Ansprache des türkischen Präsidenten Erdogan während einer Wahlkampfveranstaltung zuhören. © Tolga Ildun/Zuma Press Wire/ dpa

Die türkische Lira sinkt vor der Stichwahl auf ein Rekordtief. Finanzexperten sehen darin Erwartungen an den Ausgang der Wahl.

Ankara – Die Türkei gerät vor der Stichwahl zur Türkei-Wahl 2023 immer tiefer in eine Wirtschaftskrise: Die Landeswährung sinkt auf ein Rekordtief, die Inflation verstärkt sich. Beobachter gehen davon aus, dass dies die Erwartungen an den vermuteten künftigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan widerspiegelt.

Wie die Tagesschau berichtet, stieg der Dollar parallel und sei am Samstag mit 20,1166 Lira zeitweise so teuer wie nie gewesen. „Sofern es nicht erneut zu einer faustdicken Überraschung kommt, wird Erdogans Herrschaft samt der unorthodoxen und als türkisches Wirtschaftsmodell bezeichneten Politik wohl weitergehen“, ordnet der Commerzbank-Analyst Tatha Ghose die Entwicklungen vor der Wahl gegenüber der Tagesschau ein.

Vor der Stichwahl: Stimmen in türkischer Regierung wollen Kurswechsel

Laut Tagesschau hat die Lira gegenüber dem Dollar in den letzten Jahren fast 80 Prozent an Wert verloren, das jüngste Tief reihe sich in eine lange Reihe von Kursverlusten ein. Weil die Türkei viele Waren und Rohstoffe importieren muss, verschärfe sich das Inflationsproblem. Die Inflation liege derzeit bei 44 Prozent. Das müsste – nach gängiger Lehrmeinung – deutliche Zinserhöhungen nach sich ziehen. Die türkische Zentralbank hat aber erst in der Woche vor der Stichwahl zur Türkei-Wahl beschlossen, den Leitzins unverändert bei 8,5 Prozent zu belassen, weil sich die Kerninflation weiter verbessert habe.

Laut Tagesschau gibt es innerhalb der türkischen Regierung gibt es allerdings Stimmen, die auf eine Änderung des wirtschaftspolitischen Kurses dringen. „Sie untersuchen ein neues Wirtschaftsmodell, da das bestehende Modell nicht aufrechterhalten werden kann“, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte, der Nachrichtenagentur Reuters. „Im Grunde würde es den Zinssatz schrittweise erhöhen.“

Türkei wird vor der Wahl 2023 von Golfstaaten gestützt

Schon am Donnerstag hatte Erdogan bekannt gegeben, dass die Türkei vorübergehend mit Kapital aus den Golfstaaten gestützt wurde. Die Länder hätten damit für Erleichterungen bei der türkischen Zentralbank und den Finanzmärkten gesorgt, sagte Erdogan in einem Interview mit dem Sender CNN Türkei am Donnerstag. „Unsere Wirtschaft sowie das Banken- und Finanzsystem sind ziemlich stark. Einstweilen haben einige Golfstaaten Geld in unser System gesteckt – auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist“. Nach der Stichwahl am 28. Mai wolle er sich bei den Geldgebern bedanken.

Erdogan nannte keine Länder oder Summen. Die Türkei hat in den vergangenen Jahren bereits Swap-Verträge mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, China, Qatar und Südkorea im Umfang von etwa 28 Milliarden Dollar abgeschlossen. Dem amtierenden Präsidenten Erdogan werden bei der am Sonntag anstehenden Stichwahl gegen seinen Konkurrenten Kemal Kilicdaroglu gute Chancen eingeräumt – trotz schwankender Umfragen. (Reuters/kat)