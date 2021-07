„Staatsstreich“ in Tunesien? Präsident feuert Regierungschef - Jubel und Anspannung im Land

„Innerhalb des rechtlichen Rahmens“

In Tunesien überrascht Präsident Saied mit einem möglicherweise weitreichenden Schritt: Er entließ den Ministerpräsidenten. Offenbar hat er die Rückendeckung des Militärs.

Tunis - Während manche jubelnd auf der Straße feierten, fürchten andere die Rückkehr zur autoritären Herrschaft: In Tunesien spitzt sich die Krise zu. Seit Monaten tobt in dem Land an der politischen Spitze ein Machtkampf. Jetzt kam es zu einem überraschenden Schritt.

Tunesiens Präsident Kais Saied hat Ministerpräsident Hichem Mechichi seines Amtes enthoben und die Arbeit des Parlaments vorerst ausgesetzt. Nach einem Krisentreffen am Sonntagabend kündigte der Präsident an, er werde die Regierungsgeschäfte gemeinsam mit einem neuen Ministerpräsidenten übernehmen. Bei dem Treffen waren auch Vertreter des Militärs und von Sicherheitsbehörden anwesend. Die Arbeit des Parlaments wiederum soll laut Präsidialamt für 30 Tage ausgesetzt werden. Auf Facebook gibt es eine offizielle Mitteilung zu der Ankündigung.

„Wir erleben einen der empfindlichsten Momente in der tunesischen Geschichte. Es sind in der Tat die gefährlichsten Minuten“, sagte Saied in einer Video-Ansprache. Dabei sitzt er am Kopfende eines Konferenztischs, neben der tunesischen Flagge, gemeinsam mit einigen Militärs und weiteren Beamten. „Wir arbeiten innerhalb des rechtlichen Rahmens“, versicherte Saied. Artikel 80 der Verfassung räumt ihm das Recht ein, bei drohender „schwerer Gefahr für Einheit, Sicherheit und Unabhängigkeit des Landes“ außergewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen.

Angespannte Lage in Tunesien: Parlament von Sicherheitskräften umstellt

Am Montagvormittag war die Lage in Tunesien daraufhin angespannt. Das Parlament in der Hauptstadt Tunis war von Sicherheitskräften umstellt. Aufgebrachte Demonstranten zogen dorthin und forderten Zugang. Einige versuchten, über das Tor zu klettern. Dabei kam es auch zu Auseinandersetzungen.

Zwischen dem früheren Juraprofessor Saied, seit Oktober 2019 im Amt ist, sowie Mechichi und dem Parlament tobt bereits seit Monaten ein Machtkampf. Zuletzt kam es in mehreren Teilen des Landes wegen hoher Corona-Fallzahlen und einer anhaltenden Wirtschaftskrise zu regierungskritischen Protesten. Die Demonstranten forderten dabei den Rücktritt der Regierung und die Auflösung des Parlaments. Die Corona-Lage vor Ort ist angespannt: Während die Impfungen nur schleppend vorangehen, kommt es zu einem starken Anstieg der Fallzahlen.

Ministerpräsident gefeuert: Größte Partei Tunesiens spricht von „Staatsstreich“

Die islamisch-konservative Ennahda, die größte Partei im Land, sprach nach den Ankündigungen von einem „Staatsstreich“. Die Tunesier würden die Erfolge ihrer „Revolution“ aber verteidigen, teilte Ennahda-Chef Rached Ghannouchi

bei Facebook mit - offenbar in Bezug auf die arabischen Aufstände von 2011. Tunesien hat seit damals als einziges Land der Region den Übergang in die Demokratie geschafft, kämpft aber weiter gegen eine hohe Arbeitslosigkeit und weit verbreitete Korruption. Es handle sich um einen „Putsch“ gegen die Verfassung, so der Ennahda-Chef weiter. Am Sonntagabend gab es Berichte über Angriffe auf mehrere Büros der Partei. In Tunis verhinderte die Polizei einen Angriff auf deren Parteizentrale.

Unterstützer von Tunesiens Präsident Saied feiern auf den Straßen in Tunesien

+ Tunesische Sicherheitskräfte und Demonstranten während einer Kundgebung gegen die Ennahdha-Partei und die Regierung vor dem Parlament am Sonntag © Jdidi Wassim/dpa

Im Zentrum von Tunis feierten am Abend Hunderte Unterstützer von Saied. Sie zündeten Leuchtfackeln und Feuerwerkskörper, schwenkten Fahnen und sangen die Nationalhymne. In mehreren Teilen der Hauptstadt waren laut Augenzeugen Soldaten der Armee im Einsatz, um öffentliche Einrichtungen zu schützen. Über dem Parlament in Tunis kreisten in der Nacht Militärhubschrauber. Saied zeigte sich zu dem Zeitpunkt auch noch einmal im Zentrum von Tunis, um seine Unterstützer zu begrüßen. Es handle sich um keinen Staatsstreich, versicherte er dabei.

Viele Tunesier haben das Vertrauen in die politische Elite verloren und dürften in Saieds Ankündigungen ein längst überfälliges Handeln sehen. Kritiker hingegen fürchten eine Rückkehr zur autoritären Herrschaft wie unter Langzeitherrscher Zine El Abidine Ben Ali, der bis zu seinem Sturz 2011 in Tunesien mehr als 20 Jahre an der Macht war.

Regierung in Deutschland reagiert: „Wirklich schnell zur verfassungsmäßigen Ordnung zurückkehren“

Die Bundesregierung zeigte sich am Montag „sehr besorgt“ über die jüngste Zuspitzung der politischen Situation in Tunesien. „Wir denken, dass es jetzt wichtig ist, wirklich schnell zur verfassungsmäßigen Ordnung zurückzukehren“, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts. Alle Seiten würden dazu aufgerufen, „die Einhaltung und die Umsetzung der Verfassung in Tunesien zu garantieren“. Dazu gehöre auch die Einhaltung der Freiheitsrechte, die zu den wichtigsten Errungenschaften der tunisischen Revolution gehörten. (dpa/cibo)

Rubriklistenbild: © Jdidi Wassim/dpa