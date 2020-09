TV-Duell zur US-Wahl 2020: Trump vs. Biden heute Nacht live im Free-TV und Live-Stream - Uhrzeit und Sender

Das erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden steht bevor. Eine Übertragung live im TV und Live-Stream gibt es in Deutschland auf mehreren Sendern.

Donald Trump und Joe Biden bestreiten vor der US-Wahl 2020 mehrere TV-Duelle.

mehrere TV-Duelle. Der erste Termin ist nach deutscher Zeit in der Nacht vom 29. auf den 30. September .

. Sender aus dem In- und Ausland bieten die Übertragung des TV-Duells live im TV und im Live-Stream.

Trump vs. Biden: Das erste TV-Duell zu den US-Wahlen 2020

Cleveland – Der US-Wahlkampf geht in die heiße Phase. Am 29. September liefern sich die Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und Donald Trump ihr erstes großes TV-Duell im amerikanischen Fernsehen. Insgesamt sind vier TV-Duelle zur Wahl 2020 angesetzt. Drei davon stehen zwischen Trump und Biden an sowie eine Debatte zwischen den Kandidaten für die Vizepräsidentschaft.

Trump muss seine Präsidentschaft gegen den Demokraten Biden verteidigen. Ganz Amerika wird bei der TV-Debatte live zusehen und zuhören können, wie sich die Kontrahenten schlagen. Ein kleiner Faux-Pas kann hier große Auswirkungen auf den weiteren Wahlkampf haben. Das direkte Aufeinandertreffen der Präsidentschaftskandidaten ist erfahrungsgemäß einer der Höhepunkte im amerikanischen Fernsehen. Der Druck für die Kandidaten ist demnach ausgesprochen hoch. Umfragen zufolge gilt Joe Biden inzwischen als Favorit. Auch in Deutschland ist das erste TV-Duell zur US-Wahl live im TV und im Live-Stream zu sehen.

In diesem Jahr ist zudem einiges anders. Aufgrund der Corona-Pandemie zogen sich vereinzelte Vorwahlen noch bis in den August hinein. Auch die Parteitage von Demokraten und Republikanern wurden verschoben. Beobachter rechnen außerdem bei der US-Wahl 2020 mit deutlich mehr Briefwählern als sonst.

US-Wahlen 2020: Donald Trump und Joe Biden im TV-Duell

Trump ist bekanntermaßen geübt im Umgang mit TV und medienwirksamen Auftritten. Schon bei der letzten US-Präsidentschafts-Wahl 2016, aber auch in diesem Jahr gegenüber Joe Biden, schreckte Trump nicht vor persönlichen Angriffen gegenüber seinen Kontrahenten zurück. Im Vorfeld der diesjährigen TV-Duelle sorgte er bereits für Aufsehen, indem er vor der US-Wahl 2020 mehr TV-Debatten forderte, die auch früher beginnen sollten.

Die erste Debatte findet in in der Nacht vom 29. auf den 30. September in Cleveland im Bundesstaat Ohio statt. Alle TV-Duelle sollen jeweils 90 Minuten lang sein und um 21 Uhr Ortszeit beginnen. In der Nacht ergibt das für Deutschland eine Anfangszeit um 3 Uhr für die Übertragung im TV und Live-Stream. Die erste Debatte wird von Chris Wallace moderiert, dem „Fox News Sunday“-Nachrichtensprecher.

TV-Duell Trump vs. Biden live im TV: Übertragung auf phoenix

So gut wie alle amerikanischen TV-Sender werden die Debatten live übertragen. In Deutschland ist der Empfang dieser Sender normalerweise nicht möglich, deshalb müssen Interessierte hier andere Möglichkeiten nutzen.

Phoenix, als deutscher Nachrichtensender von ARD und ZDF, hat sich die Übertragungsrechte für das gesamte TV-Duell gesichert. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 30. September, überträgt phoenix ab 2:45 Uhr das TV-Duell zwischen Trump und Biden live im TV von der Case Western Reserve University in Cleveland.

TV-Duell Trump vs. Biden live im TV: Übertragung im ZDF

Auch das ZDF überträgt das TV-Duell zwischen Biden und Trump live. Die Übertragung live im TV läuft zwischen 2:45 und 4:40 Uhr. USA-Korrespondenten des ZDF sind live vor Ort und analysieren den Auftritt der Kandidaten vor der US-Wahl 2020.

TV-Duell Trump vs. Biden bei ABC News im Live-Stream

ABC News sendet das Programm des Senders laufend im Live-Stream auf seiner Website. Hier können Sie die Debatte sowie Vorberichte und Analysen auf Englisch verfolgen. Das Streamen von ABC News funktioniert auch von deutschen IP-Adressen.

TV-Duell Trump vs. Biden bei C-SPAN im Live-Stream

Der amerikanische Fernsehsender C-SPAN hat bestätigt, auf seiner Website C-SPAN.org ebenfalls die das TV-Duell als Live-Stream ohne Unterbrechungen zu übertragen.

Debatte Trump vs. Biden: Weitere TV-Duelle folgen

Nach dem 29. September treffen die Präsidentschafts-Kandidaten noch bei zwei weiteren TV-Duellen aufeinander:

Am Donnerstag, 15. Oktober , im Adrienne Arsht Center in Miami, Florida.

, im Adrienne Arsht Center in Miami, Florida. Am Donnerstag, 22. Oktober, in der Belmont University in Nashville, Tennessee.

Das TV-Duell zwischen dem aktuellen Vizepräsidenten Mike Pence und Kamala Harris, Vizepräsidentschaftskandidatin der Demokraten, findet am Mittwoch, 7. Oktober, in der University of Utah in Salt Lake City statt.