TV-Panne: Erdogans Sieg steht schon vor der Türkei-Wahl am Sonntag fest

Jetzt muss der Designer eine neue Ergebnistafel kreieren. In Deutschland passiert so etwas nie!

in Dyarbakir, der größten kurdischen Stadt der Türkei, hatte die türkische Armee die kurdischen Wohnviertel zerbombt und zerschossen und sie danach hermetisch abgeriegelt, so dass niemand mehr in seine Behausung gelangt. Für die Wahlen benötigen die Wähler aber einen registrierten Wahlschein, der ihnen an die bekannten Anschrift versandt wurde, - sonst können sie nicht wählen. (lt. ZDF und Phoenix-Runde diese Woche).

Dies ist nur ein Beispiel der von der Regierungspartei praktizierten Manipulationen, die die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu so vehement abstreitet. :(