Über 160 000 ukrainische Schüler in Deutschland angemeldet

Ukrainische Schüler (Symbolbild) © IMAGO/Brian Cassella

Über 160 000 ukrainische Kinder und Jugendlichen wurden ein halbes Jahr nach Beginn des russischen Kriegs auf die Ukraine an deutschen Schulen angemeldet.

Berlin - Wie die Kultusministerkonferenz (KMK) am Dienstag mitteilte, waren in der vergangenen Woche 163 253 geflüchtete Schülerinnen und Schüler angemeldet, 3650 mehr als in der Woche davor. Die Länder melden die Zahlen wöchentlich an die KMK.

Die meisten Schüler sind bisher in Nordrhein-Westfalen (32 788), Bayern (27 523) und Baden-Württemberg (21 392), wo jeweils noch Ferien sind, untergekommen. Die Zahlen sind seit dem Beginn des Krieges im Februar stetig angestiegen. Im nun beginnenden neuen Schuljahr dürfte es nach Einschätzung von der deutschen Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) einen weiteren Anstieg geben, weil mancherorts die Schulpflicht vor den Sommerferien noch nicht so streng durchgesetzt wurde und Kinder zunächst noch über digitale Kanäle aus der Ukraine unterrichtet wurden. Insgesamt gibt es in Deutschland etwa elf Millionen Schülerinnen und Schüler. (dpa)