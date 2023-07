Prigoschin übergeschnappt: Russischer TV-Moderator analysiert das Verhalten des Wagner-Chefs

Von: Christian Stör

Das russische Staats-TV spekuliert über die Gründe für den versuchten Aufstand von Wagner-Chef Prigoschin gegen Putin.

Moskau - Jewgeni Prigoschin zeigte sich äußerst entschlossen. Mitten während des Konflikts in der Ukraine verkündete der Leiter der Wagner-Gruppe in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni, dass er mit seiner paramilitärischen Söldnertruppe nach Moskau vorrücken würde, sofern Verteidigungsminister Sergei Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow nicht von ihren Positionen entfernt würden.

Der Plan wurde umgesetzt: Am 24. Juni nahmen die Söldner das Hauptquartier der russischen Armee in Rostow am Don für mehrere Stunden ein, bevor sie sich in Richtung Moskau aufmachten. Jedoch wurde der Aufstand noch am selben Abend beendet. Prigoschin begab sich daraufhin ins Exil und ließ sich in Belarus nieder.

Der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, äußerte sich während des Vormarschs seiner Truppen auf Moskau per Video. © Uncredited/Prigozhin Press Service/AP/dpa

Was das Staats-TV in Russland zu Prigoschins Wagner-Aufstand sagt

Warum aber hat der Leiter der Wagner-Gruppe sämtliche Verbindungen hinter sich abgebrochen? Ein Moderator im russischen Staatsfernsehen behauptet, die Antwort auf diese Frage zu kennen. Dmitri Kissiljow wirft Prigoschin vor, den Kontakt zur Realität verloren zu haben, nachdem er zuvor öffentliche Gelder in Milliardenhöhe erhalten hatte.

„Prigoschin ist wegen hoher Geldsummen übergeschnappt“, erklärte der Journalist, der dem Kreml nahesteht, in seiner wöchentlichen Sendung am Sonntag, dem 2. Juli. „Er hat geglaubt, er könne sich sowohl gegen das russische Verteidigungsministerium als auch gegen den Staat und den Präsidenten selbst auflehnen“, fügte Kissiljow hinzu, der zu den bekanntesten Vertretern der russischen Propaganda zählt.

Name Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin Geboren 1. Juni 1961 Geburtsort Leningrad, heutiger Name: Sankt Petersburg Ehefrau Lyubow Valentinowna Prigoschina

Das Gefühl, „sich alles erlauben zu können“, habe bei Prigoschin bereits während der Einsätze seiner Söldnertruppe in Syrien und Afrika begonnen. Es habe sich „verstärkt“, nachdem die Wagner-Söldner in diesem Jahr die ukrainischen Städte Soledar und Bachmut erobert hätten, fügte er hinzu. Der Moderator erklärte, dass die Wagner-Gruppe staatliche Mittel in Höhe von 858 Milliarden Rubel (ungefähr 8,8 Milliarden Euro) erhalten habe, ohne jedoch Beweise für diese Angaben vorzulegen.

Erst wenige Tage zuvor hatte Russlands Präsident Wladimir Putin erstmals zugegeben, dass die Wagner-Truppe vollständig von der russischen Regierung ausgestattet worden sei. Putin erklärte, dass die Söldnergruppe zwischen Mai 2022 und Mai 2023 mehr als 86 Milliarden Rubel vom Staat erhalten habe.

Wagner-Gruppe laut russischem TV-Moderator im Ukraine-Krieg nicht effektiv

Prigoschin hatte die Freiheit, in russischen Gefängnissen Kriminelle für seinen Söldnerdienst anzuwerben. Russische Abgeordnete verabschiedeten Gesetze, die längere Haftstrafen für Kritiker von „Freiwilligengruppen“ wie Wagner vorsahen. Prigoschin beschuldigte wiederholt die russische Militärführung, seinen Kämpfern in der Ostukraine die Siege zu „stehlen“ und machte die „monströse Bürokratie“ Moskaus für die langsamen militärischen Fortschritte verantwortlich.

Am Sonntag wies Kissiljow die Behauptung zurück, dass die Wagner-Gruppe im Ukraine-Krieg effektiver als alle anderen russischen Einsatztruppen gewesen sei. Er argumentierte, dass die Söldner „225 Tage“ gebraucht hätten, um Bachmut einzunehmen, während die reguläre Armee für Mariupol „70 Tage“ benötigt habe. (cs/afp)

