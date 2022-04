Gutachten: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge können Ablehnung von Aufnahme anfechten

Übernahme des Lebensunterhalts für in Deutschland lediglich geduldete Ausländer nicht steuermindernd

Wer Unterhalt für Flüchtlinge bezahlt, kann diesen nicht steuermindernd gelten machen © Monika Skolimowska/dpa

Bei einer Selbstverpflichtung zum Unterhalt für Flüchtlinge kann kein Steuerabzug geltend gemacht werden.

München in Deutschland - Das gilt auch dann, wenn sich der Steuerpflichtige zu den Unterhaltsleistungen verpflichtete, wie der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil zu 2014 nach Deutschland gekommenen Ukrainern entschied. (Az: VI R 40/19)

Geklagt hatte ein deutsches Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen. Die Schwester der Frau lebte Anfang 2014 mit ihrem Mann und ihrer Tochter in der Ukraine, kam dann aber nach Deutschland. Ausländerrechtlich erhielten sie zunächst nur eine Duldung. Das bedeutet, dass sie formal ausreisepflichtig waren, ihre Abschiebung aber ausgesetzt wurde.



Um die Einreise zu ermöglichen, hatte sich das hiesige Paar gegenüber der Ausländerbehörde verpflichtet, für den Lebensunterhalt aufzukommen. Es finanzierte unter anderem Wohnung, Essen, Versicherungen, einen Sprachkurs und Anwaltskosten wegen des Aufenthaltstitels.



In ihrer Steuererklärung machten die Eheleute hierfür insgesamt 15.827 Euro als steuermindernde außergewöhnliche Belastungen geltend. Das Finanzamt erkannte dies nicht an. Abzugsfähig seien nur gesetzliche Unterhaltsverpflichtungen. Hier seien die Eheleute die Verpflichtung aber freiwillig eingegangen.



Dem folgte der BFH nun. Die Unterhaltsverpflichtung bewirke nur einen Kostenerstattungsanspruch der Sozialbehörden, wenn diese Leistungen erbringen. Ein Unterhaltsanspruch der ukrainischen Gäste gegen die Schwester und ihren Ehemann entstehe dadurch nicht. Das Gesetz schließe den Steuerabzug von Unterhaltsleistungen für nicht gesetzlich Unterhaltsberechtigte aber aus.



Anders als in der Vorinstanz das Finanzgericht Köln entschied der BFH, dass daran nach den gesetzlichen Vorgaben auch eine mögliche "sittliche Verpflichtung" für die Unterhaltsleistungen nichts ändert. Auch der Umstand, dass das Ehepaar die Unterhaltsverpflichtung eingegangen sei, um der Schwester und ihrer Familie die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland überhaupt erst zu ermöglichen, spiele keine Rolle. xmw/cfm

Gutachten: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge können Ablehnung von Aufnahme anfechten



Einem juristischen Gutachten zufolge müssen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge die Möglichkeit bekommen, die Ablehnung ihrer Aufnahme in einen EU-Mitgliedsstaat vor den Gerichten dieses Staats überprüfen zu lassen. Angebliche volljährige Verwandte dieser Flüchtlinge hätten das Recht jedoch nicht, argumentierte der zuständige Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg am Donnerstag in seinen Schlussanträgen. Es ging um den Fall eines damals 17-Jährigen aus Ägypten. (Az. C-19/21)



Er kam in Griechenland an und gab an, einen Onkel in den Niederlanden zu haben. Die griechischen Behörden baten die Niederlande, den Jungen aufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen. Dies wurde jedoch abgelehnt, weil die Niederlande keine verwandtschaftliche Beziehung feststellten. Gegen die Ablehnung klagten der junge Ägypter und sein angeblicher Onkel.

Das Gericht in Den Haag bat den EuGH um Auslegung verschiedener Bestimmungen des EU-Rechts. Generalanwalt Nicholas Emiliou kam zu dem Schluss, dass die entsprechende Richtlinie der Dublin-Verordnung hier zwar nicht angewandt werden könne, die Grundrechtscharta Minderjährigen aber das Recht gebe, hier zu klagen.



Bei ihrer Entscheidung müssen sich die Richterinnen und Richter des EuGH nicht an das Gutachten des Generalanwalts halten. Sie orientieren sich aber oft daran. Ein Termin für das Urteil wurde noch nicht veröffentlicht. smb/cfm