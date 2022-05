Uiguren in China: Scholz kritisiert Menschenrechtsverletzung

Olaf Scholz © IMAGO/Reiner Zensen

Olaf Scholz (SPD) übte Kritik an Behandlung der muslimischen Uiguren in China. Diese sei eine Verletzung der Menschenrechte.

Davos in der Schweiz - Die Welt dürfe "nicht darüber hinwegsehen, wenn Menschenrechte verletzt werden, wie wir das gerade in Xinjiang sehen", sagte Scholz am Donnerstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

Ein internationales Medienkonsortium hatte zuvor weitere Belege für die massenhafte Internierung von Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang veröffentlicht. Fotos, Reden und Behördenweisungen dokumentierten dort unter anderem Folter und die Existenz eines Schießbefehls. Peking wies die Vorwürfe als "Lüge des Jahrhunderts" zurück.

Scholz zeigte sich in Davos besorgt über den wachsenden Machtanspruch Chinas. Zwar sei die Volksrepublik inzwischen unzweifelhaft ein "globaler Akteur", sagte der Kanzler. Daraus dürfe sie aber nicht den "Anspruch chinesischer Hegemonie in Asien und darüber hinaus ableiten", sagte er.



Genauso wenig bestehe die Notwendigkeit, "China zu isolieren", sagte Scholz. Vielmehr müsse das Land in eine multilaterale und regelgebundene Weltordnung eingebettet werden. pw/cha