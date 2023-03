„Russland versteht nur harte Macht“: Armee-Chef spricht über Nato-Beitritt

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Finnlands Armee-Chef Timo Kivinen im Gespräch mit dem ZDF © Screenshot: ZDF Mediathek

Finnland will - wie Schweden - wegen Russlands Überfall Mitglied der Nato werden. Armee-Chef Kivinen erläutert dies nun im ZDF. News-Ticker zur Diplomatie im Ukraine-Krieg.

Berlin - Finnland will - ebenso wie Schweden - wegen des Ukraine-Krieges nach jahrzehntelanger Ablehnung auch Mitglied der Nato werden. Die endgültige Entscheidung über eine Aufnahme steht noch aus.

Finnischer Armee-Chef im Ukraine-Krieg: Russland versteht nur harte Macht

Mit Blick auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine sieht Finnlands Armee-Chef Timo Kivinen einen Beitritt seines neutralen Landes zur Nato als notwendig. „Wir wollen niemanden bedrohen“, sagte der General dem ZDF-„heute journal“ (5. März), aber mit der Nato gebe es mehr Abschreckungspotenzial. „Russland versteht offensichtlich nur harte Macht.“ Finnland hat eine 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland.

Die Nato-Erweiterung: Das wachsende Verteidigungsbündnis Fotostrecke ansehen

Diskussion um Landesverteidigung: Armee-Chef äußert sich im Ukraine-Krieg

„In unserer Geschichte hatten wir mehrere Kriege mit Russland, der Sowjetunion. Wir wissen hier alle: Unser Nachbar ist eine starke Macht. Und wir müssen bereit sein, unser Land zu verteidigen“, sagte Kivinen weiter. „In den 90er Jahren hatten wir auch bei uns eine Diskussion, ob wir wie die meisten Staaten in Europa unsere Landesverteidigung abbauen sollten, aber wir waren klug genug, das nicht zu tun, und das zahlt sich jetzt aus.“

Zusammenarbeit mit der EU: Wolodymyr Selenskyj will mehr Tempo

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will unterdessen die Kooperation mit den europäischen Institutionen im laufenden Jahr deutlich ausbauen. „Die Aufgabe besteht darin, aktiv alles für die Mitgliedschaft unseres Landes in der Europäischen Union vorzubereiten, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu erhöhen und die Sanktionen gegen Russland zu verstärken“, sagte Selensky am 4. März in seiner täglichen Videobotschaft.

Dazu habe er auch ein Treffen mit EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola gehabt. Selenskyj hatte zuletzt immer wieder Tempo für Beitrittsverhandlungen mit der EU gemacht.(AFP/dpa/frs)