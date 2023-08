Neue Waffe für Russland? Putins Armee testet modernes Amphibienfahrzeug – mit Jahren Verspätung

Von: Fabian Müller

Teilen

Die russische Armee braucht ein neues Amphibienfahrzeug, das alte erfüllt die Anforderungen nicht mehr. Könnte der „Lotos“ bald am Dnipro eingesetzt werden?

Moskau – Russland testet eine neue Panzerhaubitze, die für Luftlandetruppen entwickelt worden ist. Das berichten mehrere russische Medien übereinstimmend, auch ukrainische Medien informieren über die anberaumten Tests. Demnach handelt es sich um die amphibische 120mm Panzerhaubitze 2S42 Lotos.

Vorläufige Tests wurden bereits im August 2022 abgeschlossen, das Fahrzeug wurde unter anderem auf dem Land und im Wasser getestet. Einzelne Bestandteile wurden im Anschluss überarbeitet, darunter die Bordelektronik und das Fahrgestell, wie die Seite Defence Express berichtet.

Russland testet neue Waffe: „Lotos“ könnte am Dnipro eingesetzt werden

Ursprünglich wollte der Hersteller Rostec die Tests bereits im Jahr 2019 abgeschlossen haben und ab 2020 in Serienproduktion gegangen sein. Erst verschob der Rüstungskonzern den Test-Start nach hinten, dann verzögerte sich wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine seit Februar 2022 der Ablauf erneut.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Entwickelt wurde das Waffensystem, um den russischen Luftlandetruppen besser dienlich zu sein. Die russische Armee setzt Amphibienfahrzeuge auch in der Ukraine ein, beispielsweise in den Kämpfen entlang des Flusses Dnipro. Eingesetzt werden soll der Lotos nach den Tests dann als Mörser oder Haubitze. Das komplette System soll um die 18 Tonnen wiegen und eine Maximalgeschwindigkeit von 70 km/h erreichen können. Eine vierköpfige Besatzung ist für die Bedienung aller Elemente vonnöten.

Derzeit setzt die russische Armee auf die 2S9 Nona-S, bald sollen sie durch ein moderneres Amphibienfahrzeug ersetzt werden. © IMAGO/Konstantin Mihalchevskiy

Russland testet modernes Amphibienfahrzeug

Pro Minute sollen sechs bis acht Schuss möglich sein, als Reichweite sind 13 Kilometer angegeben. Der Lotos ist dabei vollständig amphibisch, auf dem Wasser wird er von zwei Düsen angetrieben. Im Einsatz soll der Lotos die 120mm Artillerie- und Mörserlafette 2S9 Nona ersetzen, die derzeit von den russischen Luftlandetruppen genutzt wird. Der Lotos soll vor allem in Bezug auf Reichweite, mitgeführte Munition und Schutz der Besatzung ein deutliches Upgrade bringen. Ob das Amphibienfahrzeug noch im Ukraine-Krieg eingesetzt werden, das System aus russischer Sicht also rechtzeitig in Serienproduktion gehen kann, sollen nun die Tests zeigen. (fmü)