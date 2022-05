Ukraine in der EU? Leyen macht Tempo – Baerbock sieht just „furchtbaren Krieg“ als schwerste Hürde

Von: Linus Prien

Sicherheitsbeamte liefen nach dem Eierwurf auf die Bühne, um die Außenministerin Annalena Baerbock abzuschirmen. © Marius Becker/dpa

Noch im Juni könnte sich die EU-Kommission zum Ukraine-Beitritt äußern. Doch Baerbock warnt vor leeren Versprechen – und Macron denkt an ganz neue Konstrukte.

Brüssel/Frankfurt (Oder) - Laut der Ursula von der Leyen könnte die EU-Kommission einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine schon im Juni offiziell bewerten. Außenministerin Annalena Baerbock zeigte sich jedoch skeptisch. Die Grünen-Politikerin bekräftigte am Montag in Frankfurt an der Oder: „Die Ukraine gehört zum Haus Europa.“ Jedoch fügte sie auf eine Frage nach dem EU-Beitritt hinzu: „Wir wissen nicht, wann der Schritt erfolgen kann und wie er erfolgen kann, weil sie gerade in einem furchtbaren Krieg sind.“

Ukraine-Krieg: Beitrittantrag der Ukraine wird wahrscheinlich im Juni bewertet

Kommissionspräsidentin von der Leyen deute jedenfalls ein hohes Tempo in Brüssel an. „Die Kommission beabsichtigt, ihre Stellungnahme im Juni abzugeben“, schrieb sie am Montag nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf Twitter.

Sollte Brüssel den 27 Mitgliedstaaten den Kandidatenstatus empfehlen und alle Länder zustimmen, könnten die eigentlichen Beitrittsverhandlungen beginnen. Selenskyj hatte den EU-Beitritt kurz nach dem russischen Einmarsch in sein Land beantragt. Auch Georgien und Moldau hoffen auf eine Aufnahme in die Europäische Union. Die beiden ehemaligen Sowjetrepubliken sehen sich ebenfalls als mögliches Ziel russischer Aggression.

Von der Leyen und Macron für Änderung von EU-Verträgen

Das Beitrittsersuchen der Ukraine trifft die EU in einer langanhaltend problematischen Phase. Immer wieder blockieren sich die EU-Staaten gegenseitig bei der Suche nach Entscheidungen im Konsens.

Der französische Präsident Emmanuel Macron zeigte sich am Montag wohl auch deshalb offen für die Änderung von EU-Verträgen. Auch von der Leyen befürwortet nach eigenen Worten eine Ausweitung der Mehrheitsbeschlüsse zwischen den 27 Mitgliedstaaten. Entscheidungen mit dem Einstimmigkeitsprinzip machten „in einigen wichtigen Bereichen einfach keinen Sinn mehr, wenn wir schneller vorankommen wollen“, sagte von der Leyen.

Macron schlug auch für Kiew ein eher unorthodoxes Verfahren vor. Ein Beitritt der Ukraine könne „Jahrzehnte“ in Anspruch nehmen, sagte Macron in einer Rede im Europaparlament in Straßburg. Stattdessen plädierte er für eine verstärkte Zusammenarbeit mit Kiew.

Macron schlug die Schaffung einer „europäischen politischen Gemeinschaft“ für die Ukraine und andere beitrittswillige Länder vor. „Diese neue europäische Organisation würde für demokratische europäische Nationen, die sich zu unserem Wertefundament bekennen, einen neuen Raum für politische Zusammenarbeit, Sicherheit und Kooperation ermöglichen“, sagte der Staatschef. Frankreich zählt zu den Ländern, die einer Erweiterung der EU zuletzt skeptisch gegenüberstanden.

Ukraine-Krieg: Baerbock warnt vor „leeren Versprechungen“

Baerbock hatte sich schon Ende Februar zurückhaltend zu dem Beitrittsgesuch geäußert und darauf verwiesen, dass ein solches Verfahren normalerweise Jahre dauert. Bei ihrem Auftritt an der Frankfurter Universität Viadrina sagte sie nun: „Wir dürfen nie wieder leere Versprechungen machen.“ Deshalb müssten noch in diesem Halbjahr die längst angebahnten Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien eröffnet werden.

Baerbock bekräftigte die Forderung an Russland, den Ukraine-Krieg sofort zu beenden. In einer Rede schlug die Außenministerin den Bogen zur europäischen Einigung. „Russlands Krieg verneint all das, wofür unser nach 1945 und nach 1989 geschaffenes Europa steht: Frieden und Freiheit, Demokratie und Menschenwürde“, sagte sie.

Außenministerin Baerbock: „Europa nicht nur eine Wirtschafts-, sondern auch eine Werteunion“

Deutschland stehe fest an der Seite der mittel- und osteuropäischen Verbündeten und nehme seine Verantwortung auch mit der Stationierung weiterer Soldaten an der Nato-Ostflanke wahr. Doch gehe die Stärke Europas weit über militärische Unterstützung hinaus und umfasse insbesondere gesellschaftliche Vernetzung.

„Dann heißt das eben, dass Europa nicht nur eine Wirtschafts-, sondern auch eine Werteunion ist“, sagte Baerbock. Es sei eine fatale Illusion gewesen zu glauben, dass wirtschaftliche Vernetzung alleine schon Demokratisierung und Werte bringe. „Das haben wir jetzt an diesem Angriffskrieg gesehen“, sagte Baerbock. „Wirtschaftliche Interessen und Werte gehören aufs Engste zusammen.“ Gerade jetzt müsse auch Europa weiter vertieft werden. „Das heißt, ein klares Wertefundament weiter zu bauen“, fügte sie hinzu. (lp/AFP/dpa)