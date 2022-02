Gleich live: Baerbocks Reaktion auf Putins Ukraine-Eskalation erwartet

Von: Bedrettin Bölükbasi

Außenministerin Baerbock zusammen mit ihrem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian.

Der Ukraine-Konflikt mit Russland droht weiter zu eskalieren. Außenministerin Baerbock empfängt ihren französischen Amtskollegen Le Drian zu Beratungen. Der News-Ticker.

Die Spannungen im Ukraine-Konflikt* zwischen dem Westen und Russland* bewegen sich weiterhin auf einem bedrohlichen Niveau.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock* trifft in Berlin auf ihren französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian für diplomatische Beratungen (siehe Erstmeldung).

Dieser News-Ticker zur Pressekonferenz von Annalena Baerbock wird laufend aktualisiert.

Update vom 23. Februar, 12.10 Uhr: In Kürze beginnt die gemeinsame Pressekonferenz von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und ihrem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian im Auswärtigen Amt in Berlin.

Ukraine-Konflikt: Putin versetzt Diplomatie schweren Schlag - Anerkennung der Separatistengebiete

Erstmeldung: München - Der Ukraine-Konflikt* spitzt sich weiter zu. Nach dem Russland einen Rückzug ankündigte, wurde eine Deeskalation und signifikante Beruhigung der Krise erwartet. Der vermeintliche Rückzug russischer Truppen erwies sich allerdings als falsch. Viel mehr wurden mehr Truppen und Ausrüstung an die ukrainische Grenze und nach Belarus entsandt.

Die jüngste Eskalation von Machthaber Wladimir Putin* in Form von Anerkennung der Unabhängigkeit pro-russischer Separatistengebiete im Osten der Ukraine* versetzte den Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung schließlich einen weiteren kräftigen Schlag. So sind etwa ein möglicher Gipfel zwischen US-Präsident Joe Biden* und Putin sowie das Treffen zwischen den Außenministern beider Länder vorerst vom Tisch.

Ukraine-Konflikt: Baerbock empfängt Le Drian in Berlin - Beratungen zur Eskalation mit Russland

Auch der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian strich sein Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lavrov. Innerhalb der europäischen Verbündeten jedoch dauern die diplomatischen Beratungen mit Blick auf die neueste Eskalation an. Hierzu empfängt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock* (Grüne*) am Mittwoch (23. Februar) ihren französischen Kollegen Le Drian im Auswärtigen Amt in Berlin. Zuvor bezeichnete der französische Top-Diplomat die Anerkennung der sogenannten „Volksrepubliken“ Donetzk und Luhansk als „Angriff ohne Waffen“.

Gegen 12.20 Uhr findet eine gemeinsame Pressebegegnung der Außenminister statt. Vor dem Treffen mit Baerbock wird Le Drian als Gast im Bundeskabinett erwartet. Die wechselseitige Teilnahme deutscher und französischer Minister an den Sitzungen des Bundeskabinetts beziehungsweise des französischen Ministerrats ist im deutsch-französischen Kooperationsvertrag von Aachen vereinbart.

Ukraine-Konflikt: EU und USA handeln nach russischer Aggression - Sanktionen gegen Moskau

Sowohl die USA als auch die Europäische Union verurteilten die Anerkennung der Separatistengebiete durch das Kreml und den Einmarsch russischer Truppen in diese Gebiete als eine „flagrante Verletzung des Völkerrechts“. Beide verhängten gestern erste Sanktionen* gegen Russland*. Diese sollen Moskau wirtschaftlich und finanziell stark in Bedrängnis bringen. Zwar ließ sich Kreml-Chef Putin von früheren Sanktionen nicht beeindrucken, allerdings sind die jüngsten Sanktionen kräftiger als zuvor.

Frankreichs Außenminister Le Drian bestätigte zudem, dass die EU weitere Sanktionen bereit halte. Diese sollen offenbar im Falle einer weiteren russischen Aggression eingeführt werden. Auch US-Präsident Joe Biden warnte nach seiner Ankündigung von Sanktionen: „Falls Russland weiter eskaliert, dann werden wir die Sanktionen eskalieren“. Weitere Länder wie Großbritannien, Australien und Japan schlossen sich den Sanktionen gegen Moskau ebenfalls an. (bb mit afp) Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA