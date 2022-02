Scholz und Baerbock unter Druck: CSU verlangt Waffen-Antwort wegen Ukraine - Bohrende Fragen auf der Siko

Von: Cindy Boden

Teilen

Haubitzen aus NVA-Beständen bringen Olaf Scholz und Annalena Baerbock in Bedrängnis. (Montage) © ITAR-TASS/Metodi Popow/Kay Nietfeld/IMAGO/dpa

Mit dem Nein zu Waffenlieferungen an die Ukraine macht sich Deutschland gerade nicht nur Freunde. Auf der Siko werden Ampel-Politiker mit Fragen gelöchert. Die CSU redet mit.

Berlin - Der Druck auf die Ampel-Koalition steigt. Das Risiko eines Krieges in Europa „ist alles andere als gebannt“, hielt Kanzler Olaf Scholz auf der Münchner Sicherheitskonferenz fest. Dies ist auch der Ort, an dem die deutsche Regierung immer wieder mit Waffenlieferungen an die Ukraine zu Verteidigung konfrontiert wird. Ein gefundenes Druckmittel für die Opposition.

Obwohl die Vorgängerregierung unter Angela Merkel - und damit Unions-geführt - weitgehend eine Haltung wie die aktuelle vertrat, stellt die CSU weiter Forderungen. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will, dass die Bundesregierung anderen Ländern die Weitergabe von Waffen deutscher Herkunft an die Ukraine genehmigt. Die Bundesregierung müsse Estland die Freigabe für die Lieferung von Haubitzen der früheren DDR-Armee erteilen, sagte er der Augsburger Allgemeinen.

Ukraine-Konflikt: CSU wendet sich an Ampel - „Als Bündnisnation tragen wir Verantwortung“

Deutschland sei Friedensnation, aber auch Bündnisnation. „Als Bündnisnation tragen wir Verantwortung dafür, andere Länder nicht daran zu hindern, an den Rändern Europas für Unterstützung bei der Verteidigungsfähigkeit zu sorgen“, sagte der CSU-Politiker. „Dass wir selber zurückhaltender sind, wenn es um Waffenlieferungen geht, ist aus der jahrzehntelangen Debatte darüber gut begründet, aber andere Partner sollten wir bei der Unterstützung für Verteidigungsmaßnahmen nicht behindern.“

Estland will neun Haubitzen aus DDR-Altbeständen an die Ukraine geben. Diese waren von der Bundeswehr erst an Finnland abgegeben worden und dann von dort nach Estland gelangt. Es ist vertraglich geregelt, dass Deutschland einer Weitergabe zustimmen muss. Die Bundesregierung lehnt die Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine bislang jedoch ab, weil sie grundsätzlich keine Waffen in Krisengebiete liefern möchte. Eine endgültige Antwort aus Berlin steht noch aus.

(Weitere News und Hintergründe finden Sie in unserem Politik-Newsletter.)

Scholz und Baerbock bei Sicherheitskonferenz: Ampel bleibt bei ihrem Nein zu Waffenlieferungen

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (M., SPD) unterhält sich mit Annalena Baerbock (Grüne), Außenministerin, zu Beginn der Kabinettssitzung im Kanzleramt, links Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (Archivbild) © Michele Tantussi/dpa

Doch Kanzler Scholz bleibt bei Waffenlieferungen weiter zurückhaltend. Der Vorsitzende Wolfgang Ischinger versuchte auf der Münchner Siko, eine andere Haltung von Scholz heraus zu kitzeln - vor allem was die langfristigere Planung im Rückblick angeht. Doch der Kanzler verwies direkt auf die Vorgaben zur Rüstungsexportkontrolle. Deutschland wolle die Ukraine weiter finanziell unterstützen. Andere Staaten lieferten Waffen.

Auch Außenministerin Annalena Baerbock musste sich einer Begegnung mit Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, auf der Siko stellen. „Danke für 5000 Helme, aber wir brauchen mehr“, sagte er an Baerbock gerichtet. „Gerade jetzt brauchen wir mehr Verteidigungswaffen.“ Doch die Grünen-Politikerin verteidigte die ablehnende Haltung: „Im Moment ist nicht der Moment, unseren Kurs um 180 Grad zu ändern.“

Waffenlieferungen an die Ukraine: Estland schickt Panzerabwehrraketen

Fakt ist, dass inmitten der schweren Spannungen mit Russland die Ukraine eine erste Ladung Waffen von Estland nun erhalten hat. Die Javelin-Panzerabwehrraketen sind in Kiew angekommen und wurden an die Ukraine übergeben, wie das estnische Verteidigungsministerium in Tallinn am Freitagabend (18 Februar) mitteilte. Zur Anzahl der gelieferten Raketen wurden keine Angaben gemacht. „Dies ist ein kleiner Schritt Estlands zur Unterstützung der Ukraine, aber es ist ein echter und greifbarer Beitrag, um sich gegen eine russische Aggression zu verteidigen“, erklärte der Chef der Armee des baltischen EU- und Nato-Landes, Generalleutnant Martin Herem. (dpa/cibo)