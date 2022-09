Ukraine-Botschafter Melnyk: Keine Waffenruhen und Friedensverträge mit Russland

Teilen

Andrij Melnyk, ukrainischer Botschafter in Deutschland © IMAGO/Christian Spicker

Der scheidende Botschafter Andrij Melnyk glaubt, dass Friedensverträge und Waffenruhen aktuell zu keiner Veränderung innerhalb Russlands führen würden.

Friedrichshafen - Die Mehrheit der russischen Gesellschaft unterstütze den imperialistischen Kurs von Präsident Wladimir Putin und nehme in Kauf, dass die Ukrainer abgeschlachtet würden, sagte Melnyk am Dienstag beim Kongress Bodensee Business Forum der «Schwäbischen Zeitung» in Friedrichshafen. Deshalb sei jede Waffenruhe, jeder Friedensvertrag, jedes Abkommen «nur eine Verschnaufpause für das Regime in Russland - egal wer an der Spitze steht -, um noch einen neuen, noch perfideren Krieg vorzubereiten». Man müsse einen Neuanfang in Russland anstreben - nur wenn es dort eine Veränderung gebe, werde sich die Ukraine sicherer fühlen.

Melnyk: Ukraine als gleichberechtigt ansehen

Andrij Melnyk sieht sein Land gegenüber dem Westen nicht in der Bittsteller-Rolle. «Wir wollen gleichberechtigt angesehen werden und nicht wie ein armes Land vor der Haustür Deutschlands, das hofft, aufgenommen zu werden», sagte Melnyk am Dienstag beim Kongress Bodensee Business Forum der «Schwäbischen Zeitung» in Friedrichshafen. «Es geht nicht darum, dass wir als Bittsteller da sind».

Die Ukraine sei geografisch betrachtet das größte Land in Europa, das nur auf dem Kontinent liege. Man wolle eine Ukraine aufbauen ohne Oligarchen und einen Beitrag leisten, dass Europa im Wohlstand leben kann. Das kriegserschütterte Land kandidiert offiziell für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union.

Melnyk ist nur noch wenige Wochen Botschafter der Ukraine in Deutschland. Olexij Makejew, der derzeitige Sanktionsbeauftragte der Regierung in Kiew, soll nach ihm den Posten übernehmen. (dpa)