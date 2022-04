Drei Ampel-Abgeordnete reisen zu Geheim-Termin in die Ukraine - Selenskyj lädt Steinmeier aus

Von: Florian Naumann

Anton Hofreiter spricht sich für ein Embargo aus. © Britta Pedersen/dpa

Kanzler Olaf Scholz will aktuell nicht nach Kiew - stattdessen reisen nun drei Ampel-Leute in die Ukraine. Frank-Walter Steinmeier ist hingegen unerwünscht. News-Ticker.

Deutschland im Ukraine-Konflikt*: Drei Bundestagsausschuss-Chefs aus Reihen der Ampel reisen in das Kriegsland.

Kanzler und Bundespräsident fehlen: Olaf Scholz will nicht in die Ukraine, Frank-Walter Steinmeier darf offenbar nicht.

Dieser News-Ticker zur Rolle Deutschland im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 12. April, 17.10 Uhr: Während drei Bundestags-Ausschussvorsitzende in die Ukraine reisen (siehe Vorbericht) ist Frank-Walter Steinmeier bei Wolodymyr Selenskyj in Kiew „unerwünscht“. Das hat der Bundespräsident am Dienstagabend bestätigt.

„Der polnische Staatspräsident hat in den vergangenen Tagen angeregt, dass wir beide gemeinsam mit den Präsidenten Estlands, Lettlands und Litauen eine Reise nach Kiew unternehmen, um ein starkes Zeichen gemeinsamer europäischer Solidarität mit der Ukraine zu senden und zu setzen“, erklärte Steinmeier. „Ich war dazu bereit, aber offenbar - und ich muss zur Kenntnis nehmen - war das in Kiew nicht gewünscht.“

Ampel-Abgeordnete reisen zu Geheim-Termin - Selenskyj lädt wohl Steinmeier aus

Vorbericht: Berlin - Nach mehreren osteuropäischen Spitzenpolitikern und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen soll nun auch eine deutsche Delegation in die Ukraine reisen - allerdings ohne Kanzler Olaf Scholz (SPD)* und nicht nach Kiew. Auch ersten Streit um den Termin gibt es bereits - und um eine weitere angedachte Reise: Wolodymyr Selenskyj hat einen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier offenbar für unerwünscht erklärt.

Statt des Kanzlers sind es Vorsitzende mehrerer Bundestagsausschüsse, die sich jetzt auf den Weg in die Ukraine gemacht haben. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der SPD-Außenpolitiker Michael Roth und der grüne Vorsitzende des Europaausschusses, Anton Hofreiter. Das berichtete am Dienstagnachmittag (12. April) die Nachrichtenagentur AFP.

Deutschland im Ukraine-Konflikt: Bundestags-Ausschusschefs reisen in die Ukraine - Ort bleibt geheim

Strack-Zimmermann, Roth und Hofreiter folgen laut Spiegel einer Einladung der ukrainischen Abgeordneten Halyna Yanchenko. Den Angaben zufolge schlug sie ein Treffen in Lwiw vor. Geplant sei nun aber ein Treffen mit Vertreter der ukrainischen Rada, des Parlaments, näher an der polnischen Grenze. Auch auf Einrichtungen in der Nähe Lwiws gab es zuletzt Luftangriffe.

Aus Sicherheitsgründen wurde die Reise bis zuletzt geheim gehalten. Über den genauen Ort des Treffens in der Westukraine wird weiterhin geschwiegen. Auf dem Weg gen Ukraine stoppten die drei Abgeordneten offenbar in Polen. Strack-Zimmermann teilte einen Tweet des polnischen Politikers Marek Kuchciński, der von „sehr offenen Gesprächen“ mit den Ausschussvorsitzenden berichtete.

In Deutschland schwelte zuletzt vor allem ein Streit um mögliche Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine. Mehrere Ampel-Politiker, darunter auch Strack-Zimmermann und Roth, forderten diese ein. Auch Hofreiter hatte sich zuletzt offensichtlich schweren Herzens für weitere Waffenlieferungen* ausgesprochen. Ein Ex-Berater Angela Merkels warnte zugleich aber auch vor einem möglichen Irrweg in einen „Dritten Weltkrieg“*.

Ukraine-Reise von Hofreiter und Co. - Polenz sieht CDU „ausgeschlossen“

Der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz begrüßte in einem Tweet die Reise zwar - sah aber die Union „ausgeschlossen“. „Die Begründung, sie stelle keinen der Ausschuss-Vorsitzenden, trägt nicht. Es geht um die Vertretung des Parlament. Da gehört die Opposition wie bei allen Delegationen dazu“, monierte er.

Kontra gab es aus Reihen der Grünen: „Nicht jede Reise von Ausschussvorsitzenden ist eine offizielle Delegationsreise des Bundestags“, erwiderte Ex-Ministerin Renate Künast. „Dann gelten andere Regeln. Aber was soll die Meckerei. Fordern Sie doch eine Person aus der Union auf zu reisen.“ Alle drei Reisenden gehören den Parteien der Ampel-Koalition* an.

Zu einer Ukraine-Reise aufgefordert hatten mehrere Parlamentarier zuletzt Olaf Scholz. „Ich persönlich würde es begrüßen, wenn der Bundeskanzler nach Kiew reisen würde“, sagte etwa der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Montag im Sender RTL. Aus dem Kanzleramt kam allerdings eine Absage. „In dieser Richtung sehe ich jetzt im Moment keinerlei Pläne“, erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann.

Selenskyj lädt offenbar Steinmeier aus: „Er ist momentan nicht in Kiew willkommen“

Ganz anders die Problemlage für Frank-Walter Steinmeier. Laut einem Bericht der Bild wollte der Bundespräsident bereits am Mittwoch (13. April) zusammen mit Regierungsvertretern weiterer EU-Staaten nach Kiew reisen. Allerdings habe Wolodymyr Selenskyj* ein Treffen ausgeschlagen: Grund seien Steinmeiers Verbindungen nach Russland. Für seine Politik im Umgang mit dem Kreml hatte der frühere SPD-Außenminister sich zuletzt entschuldigt*.

Das Blatt zitierte einen ukrainischen Diplomaten mit den Worten: „Er ist momentan nicht in Kiew willkommen. Ob sich das noch einmal ändert, werden wir sehen.“ Die restlichen EU-Besucher sind offenbar willkommen. (fn mit Material von AFP)