Ukraine-Wut auf Deutschland wächst: Botschafter geht Scholz an und spürt „Messer im Rücken“

Von: Florian Naumann

Teilen

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus. © IMAGO/Emmanuele Contini

Die Ukraine fordert mehr Unterstützung von Deutschland - Botschafter Melnyk wählt ein drastisches Bild. Selenskyj und Scholz telefonieren. Der News-Ticker.

Rund um den Russland-Ukraine-Konflikt* erhöht die Regierung in Kiew den Druck auf Deutschland.

Am Donnerstag telefonierte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Kanzler Olaf Scholz* (SPD).

Botschafter Andrij Melnyk erhob gravierende Vorwürfe gegen die Ampel-Koalition.

Dieser News-Ticker zu Reaktionen aus Deutschland auf den Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Ukraine-Krieg: Selenskyj plant historische Rede zum Deutschen Bundesrat - schon am Freitag

Update vom 10. März, 13.55 Uhr: Wolodymyr Selenskyj soll offenbar bereits am Freitag in einer Videoschaltung zum Deutschen Bundesrat sprechen. Das berichtet die Bild unter Berufung auf Kreise des ukrainischen Präsidenten. Es handle sich um einen historisch gesehen einmaligen Vorgang. Die Länderkammer will eine Entschließung zur Solidarität mit der Ukraine verabschieden, wie es weiter hieß.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) und der französische Präsident Emmanuel Macron haben unterdessen laut deutschen Regierungskreisen am Vormittag mit Wladimir Putin telefoniert. Dabei hätten sie „einen sofortigen Waffenstillstand“ gefordert und darauf bestanden, dass jede Lösung „durch Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland erfolgen muss“.

Deutschland erlebt wachsende Wut der Ukraine: Botschafter rügt Scholz - „Messer im Rücken“

Erstmeldung/Überblick: Berlin/Kiew - Im Ukraine-Krieg ruhen die Blicke und Hoffnungen auch auf Deutschland - nicht zuletzt die der Regierung in Kiew. Präsident Wolodymyr Selenskyj* hat am Donnerstag nach eigenen Angaben erneut mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) telefoniert. Er drang auf weitere Waffenlieferungen und Sanktionen. Noch wesentlich stärkere Forderungen und Vorwürfe brachte der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk auf die Agenda.

Deutschlands Reaktion auf den Ukraine-Krieg: Selenskyj stellt Forderung an Scholz

Selenskyj berichtete in einem Tweet, er habe Scholz die „wachsende Bedeutung von Verteidigungs-Unterstützung und Sanktions-Druck auf Russland“ klargemacht. Neben dem Fortschritt der laufenden Friedensverhandlungen sei es auch um eine mögliche EU-Mitgliedschaft der Ukraine* gegangen. Um diese Option war zuletzt gestritten worden - am Abend steht ein informeller EU-Gipfel an.

Lesen Sie auch Ukrainischer Botschafter fordert von Berlin „Luftbrücke 2.0“ Der ukrainische Botschafter spricht im Berliner Abgeordnetenhaus. Er rechnet nicht nur mit der deutschen Außenpolitik ab, sondern hat auch klare Vorstellungen, wie seinem Land geholfen werden soll. Ukrainischer Botschafter fordert von Berlin „Luftbrücke 2.0“ Ampel als „Hauptretter der Ukraine“? Botschafter: „Schönes Märchen“ Berlin will Kiew 150 Millionen Euro an Hilfen zukommen lassen. Für den ukrainischen Botschafter in Deutschland ist das zu wenig - er fordert Unterstützung in Milliardenhöhe. Ampel als „Hauptretter der Ukraine“? Botschafter: „Schönes Märchen“

Auch Melnyk forderte die Lieferung weiterer Waffen aus Deutschland. „Es gibt eine Liste von Waffensystemen, die wir erwarten“, sagte er im ZDF-„Morgenmagazin“.

Ukraine-Krieg: Kein Embargo gegen Russland? Selenskyjs Botschafter sieht „Messer im Rücken“

In einem Interview mit der Welt erhob der Botschafter aber auch schwere Vorwürfe gegen Scholz‘ Ampel-Koalition*. Das Nein des Kanzlers zu einem Öl- und Gas-Embargo gegen Russland sei „ein Messer in den Rücken der Ukraine“. Melnyk fügte hinzu: „Wir glauben, dass diese Position moralisch nicht haltbar ist und fallen wird – wenn nicht in den nächsten Tagen, dann in den nächsten Wochen.“

Deutschland sei tatsächlich auch das Land, das in der Nato und EU bei Sanktionsplänen am stärksten bremse. „Dieser Eindruck ist leider korrekt. Das war beim Swift-Ausschluss so, jetzt beim Importstopp. Für uns ist das sehr bitter“, sagte der Diplomat. Die vorigen Bundesregierungen hätten den Krieg verhindern können, für die Ukraine sei bereits die Krim-Annexion eine „Zeitenwende“* gewesen. Melnyk differenzierte zugleich zwischen der Bundesregierung und der Stimmung in Deutschland. „Die Medien, fast alle, sind auf unserer Seite, ebenso sehr, sehr viele Menschen, die uns helfen. Dafür danken wir!“, sagte er. Der Umgang mit der Politik sei aber „schwieriger“.

Die Bundesregierung argumentierte zuletzt mit großen Problemen der Energieversorgung Deutschlands und der EU bei einem Liefer-Stopp gegen ein Embargo. Bei Waffenlieferungen gibt es noch stärker weitere Sorgen zu beachten. Russland hatte zuletzt indirekt erneut mit einem Atomschlag gegen Lieferanten der Ukraine gedroht. Wohl auch aus diesen Erwägungen nahm die Nato Abstand von Flugzeug-Lieferungen.

„Berliner Luftbrücke“ im Ukraine-Krieg? Melnyk appelliert an Abgeordnete - und erntet Applaus

Am Donnerstag sprach Melnyk aber auch im Berliner Abgeordnetenhaus - und zog aus einem Vergleich mit der deutschen Nachkriegsgeschichte eine weitere Forderung. „Wir brauchen eine Berliner Luftbrücke 2.0, nur diesmal auf dem Landweg“, sagte Melnyk: „Wir brauchen einen Versorgungskorridor in die Ukraine, um die Menschen mit Medikamenten und Lebensmitteln zu versorgen.“

Melnyk appellierte unter dem Verweis auf die Luftbrücke der Alliierten emotional an die Abgeordneten. „Wir haben alle in unseren Geschichtsbüchern gelernt, wie tapfer diese Stadt war, damals, als die Sowjets eine Blockade eingeführt hatten“, erinnerte der ukrainische Botschafter an die Jahre 1948/49. „Heute fühlen sich viele Ukrainer genauso wie die Deutschen damals. Und wir bitten Sie, alles Möglichen zu unternehmen, um die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken“, sagte Melnyk.

„Man darf uns nicht im Stich lassen. Wir sind da. Wir kämpfen. Für uns, für unser Leben, für unsere Kinder. Aber wir kämpfen auch für Sie. Wir kämpfen auch für Ihre Freiheit“, sagte Melnyk unter dem Beifall der Abgeordneten.

Nachdrücklich forderte Melnyk im „Morgenmagazin“ auch die Zustimmung der Bundesregierung zu einem EU-Beitritt der Ukraine. Mit einer Zustimmung könnten „all diese strategischen Fehler“ in der deutschen Russlandpolitik der vergangenen Jahre korrigiert werden, sagte er. „Es geht um die Zukunft meines Landes.“ (dpa/fn)