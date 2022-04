Grüne wollen nun U-Bahnhöfe als Schutzräume – FDP überrascht mit Einschätzung zum Waffen-Streit

Von: Cindy Boden

Deutschland reagiert auf den Ukraine-Krieg: Auch der Schutz der Bürger rückt in den Fokus. Die Ampel debattiert weiter über Waffenlieferungen. News-Ticker.

Ukraine-Konflikt : Die Grünen wollen U-Bahnhöfe und Tiefgaragen als Schutzräume nutzen.

: Die Grünen wollen nutzen. FDP-Fraktionsvize Lambsdorff will keinen Ampel-Streit bei Waffenlieferungen erkennen können .

. Dieser News-Ticker zu Reaktionen aus Deutschland im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Berlin - Der Ukraine-Krieg hat grundsätzliche Debatten über die Sicherheit Deutschlands befeuert. Milliarden Euro sind für die Bundeswehr geplant, die Bundesregierung denkt über einen Raketenschutzschild nach, das Thema „Dienstjahr für die Gesellschaft“ taucht wieder auf. Außerdem steht nun auf der Agenda: Der Schutz der Menschen im Ernstfall.

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg wollen die Grünen nun den Zivil- und Katastrophenschutz in Deutschland reformieren. So sollen bundesweit deutlich mehr Schutzräume geschaffen werden, heißt es in einem 15-Punkte-Programm der Partei, aus dem der Tagesspiegel zitiert. „Eine Möglichkeit besteht zum Beispiel darin, grundsätzlich geeignete Bauten wie U-Bahnhöfe, Tiefgaragen oder Keller in öffentlichen Gebäuden in Schutzkonzepte einzubeziehen“, steht demnach in der Vorlage, die der Grünen-Bundesvorstand an diesem Montag (25. April) beschließen will.

Deutschland und der Ukraine-Krieg: Sicherheitspolitische Debatte zum „Schutz der Bevölkerung“

Die gesamte zivile Verteidigung müsse verstärkt werden, heißt es dem Bericht zufolge weiter: „Dazu gehört, dass umfangreiche Fähigkeiten zur Unterbringung und Versorgung von Menschen vorgehalten werden, ebenso wie der Ausbau von Notbrunnen zur Trinkwasserversorgung.“ Ferner müssten die aktuellen Vorratsvorschriften dringend reformiert werden, sie beschränkten sich bisher auf wenige Bereiche wie die Grundversorgung mit Lebensmitteln oder die Erdölbevorratung. „Bei geeigneter Schutzausrüstung, Medikamenten, medizinischem Material oder Technik braucht es in nationalen Krisen Vorhaltungen, auf die schnell zurückgegriffen werden kann“, wird in dem Papier betont.

„Der Schutz der Bevölkerung gehört in den Mittelpunkt jeder sicherheitspolitischen Debatte“, sagte Grünen-Chef Omid Nouripour dem Tagesspiegel. Dafür müsse die Bundesregierung die notwendigen finanziellen Mittel bereitstellen.

Deutschland kämpft mit den Folgen des Ukraine-Kriegs: Reiht sich Scholz ein und liefert direkt schwere Waffen?

Die Finanzfrage spielt bei den Folgen des Ukraine-Krieges sowieso eine große Rolle. Bundeswehr-Milliarden, Flüchtlings-Milliarden: Mit solchen Begriffen wird im politischen Betrieb schon länger um sich geworden. Auch beim hitzig diskutierten Thema schwerer Waffenlieferungen für die Ukraine geht es um Geld. Dazu bleibt die Frage: Schweres Militärmaterial überhaupt direkt aus Deutschland liefern?

Noch immer gibt es keine endgültige Antwort darauf, Kanzler Olaf Scholz bleibt zurückhaltend. Trotz aller Gerüchte, es würde in der Ampel brodeln: Nach außen soll der „Alles-ist-gut“-Schein gewahrt werden. „Wir haben keinen Krach in der Ampel bei dem Thema“, sagte Alexander Graf Lambsdorff am Montag im „ARD-Morgenmagazin“. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion meinte, lediglich beim Tempo gebe es „manchmal ein bisschen eine Auseinandersetzung“. Mit dem geplanten Ringtausch über Nato-Partner sollten jetzt aber „schnell“ Waffen geliefert werden. Bei diesem Verfahren sollen Nato-Verbündete Waffen russischer Bauart an die Ukraine abgeben, die Bundesregierung würde als Ersatz westliches Gerät an die Partner nachliefern.

Ampel demonstriert Einigkeit: „Alle wollen, dass Putin nicht durchkommt“

Auch mit dem von der Unions-Fraktion angekündigten Antrag im Bundestag zur Lieferung schwerer Waffen werde es der Opposition nicht gelingen, Streitigkeiten in der Ampel-Koalition offenzulegen. „Wir alle wollen, dass Putin nicht durchkommt mit seinem Angriffskrieg, wir alle wollen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt“, sagte Lambsdorff. (dpa/cibo)