„Scholz ist Merkel sehr ähnlich, das ist das Problem“: Hofreiter macht Stil-Makel des Kanzlers aus

Von: Cindy Boden

Grünen-Politiker Hofreiter bleibt bei seiner Kritik an Scholz. CDU-Chef Merz stellt eine Ukraine-Russland-Forderung an den Kanzler. News-Ticker.

Ukraine-Konflikt : CDU-Chef Merz fordert eine Regierungserklärung von Kanzler Scholz .

: CDU-Chef Merz fordert eine . In der Diskussion um die Lieferung schwerer Waffen bekräftigt der Grünen-Politiker Hofreiter seine Kritik an Scholz.

bekräftigt der Grünen-Politiker seine Kritik an Scholz. Er greift aber auch den „parteipolitisch motivierten Antrag“ der Union an.

an. Dieser News-Ticker zu Deutschlands Reaktionen auf den Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 23. April, 13.45 Uhr: Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz hat für kommende Woche von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Regierungserklärung zu seinem Russland-Kurs und Waffenlieferungen an die Ukraine im Bundestag gefordert. Scholz müsse sagen, wie er die Lage einschätzt und soll mit der Opposition gemeinsam über den Weg diskutieren, sagte der Unions-Fraktionschef am Samstag in Düsseldorf beim zentralen Wahlkampfauftakt der NRW-CDU zur Landtagswahl. Wenn Scholz das nicht tue, habe die Unionsfraktion ihren Antrag zu Waffenlieferungen vorbereitet, um damit ihre Vorstellungen ins Parlament einzubringen. „Wir haben eine überforderte Regierung“, sagte Merz.

Es gebe im Bundestag bereits mit CDU, FDP und Grünen eine Mehrheit für die Lieferung schwerer Waffen, sagte Merz. CDU und CSU wollen als größte Oppositionsfraktion über den Antrag möglichst schon nächste Woche abstimmen lassen und hoffen auf Zustimmung auch von Koalitionspolitikern der Grünen und der FDP, die sich für Waffenlieferungen ausgesprochen haben. „Wir wollen die Regierung nicht vorführen, wir wollen unserem Land helfen“, sagte Merz auch mit Blick auf internationale Kritik am Ukraine-Kurs der Bundesregierung.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) und CDU-Chef Friedrich Merz im Bundestag (Archivbild). © Christian Spicker/Imago

Erstmeldung: Berlin - Olaf Scholz steht in der Schusslinie - der Grünen-Politiker Anton Hofreiter bekräftigt seine Kritik am Kurs des Kanzlers nun noch einmal. Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses des Bundestags warf Scholz in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erneut Zögerlichkeit vor und verglich den Stil des SPD-Kanzlers mit dem seiner Amtsvorgängerin Angela Merkel (CDU). „Scholz ist Merkel sehr ähnlich, das ist das Problem“, sagte Hofreiter.

Der Unterschied zu Merkel sei, „dass alle Krisen, die sie zu zögerlich angegangen ist, sich langsam entwickelnde Krisen waren“ - als Beispiel nannte er die Klimakrise. „Die Folgen von Merkels Zögern spüren wir erst mit zeitlichem Abstand. Entscheidungen im Krieg aber müssen innerhalb von Tagen gefällt werden, besser noch innerhalb von Stunden“, so Hofreiter. Und da passe der Stil von Merkel und Scholz nicht dazu.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) und seine Vorgängerin Angela Merkel (CDU) bei der Bundesversammlung 2022 © Florian Gaertner/photothek.de/Imago

Deutschland und der Ukraine-Krieg: Hofreiter vergleicht Scholz mit Merkel - und attackiert die Union

Hofreiter kritisierte allerdings auch Unions-Fraktionschef Friedrich Merz wegen des von der CDU/CSU-Fraktion geplanten Bundestags-Antrags für Waffenlieferungen. Die größte Oppositionsfraktion hofft auf Zustimmung auch von Koalitionspolitikern der Grünen und der FDP, die sich für die Lieferung schwerer Waffen ausgesprochen haben.

„Ich halte überhaupt nichts davon, solche Sachen für kleinteilige parteipolitische Geländegewinne zu nutzen“, betonte Hofreiter. Wenn die Union wirklich erreichen wolle, dass schwere Waffen geliefert werden, „dann sollte sie alles dafür tun, um den Druck zu erhöhen - und nicht parteipolitisch motivierte Anträge stellen, die von Regierungsmehrheiten immer abgelehnt werden“. Auch aus der SPD kommt der Vorwurf an die Union, Parteitaktik zu betreiben.

Deutschlands Haltung im Ukraine-Krieg: „Haben einen Kanzler, der im Moment zu zögerlich ist“

Hofreiter resümierte: „Wir haben einen Kanzler, der im Moment zu zögerlich ist, und einen Oppositionsführer, der nicht die Interessen des Ganzen im Blick hat, sondern kleinteilige Politik. Beides ist ein Problem.“ Eine Gefahr für die Ampel-Koalition sieht Hofreiter nach eigener Aussage nicht. „Ich sehe ein Ringen in der Koalition in einer äußerst schwierigen Lage um die richtigen Handlungen.“ (dpa/cibo)