Ukraine: Mindestens elf Tote nach russischen Drohnen- und Raketenangriffen

Die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger suchen in den U-Bahnen Schutz vor den Angriffen. © IMAGO/Maxym Marusenko

Am Donnerstag kam es zu russischen Angriffen mit Drohnen und Raketen auf die Ukraine: Behörden in Kiew sprechen von mindestens elf Toten.

Kiew - Weitere elf wurden verletzt, teilte der Sprecher des Zivilschutzdienstes, Olexander Chorunschyj, mit. Nach Angaben des Militärs setzte die russische Armee mehr als 50 Raketen und knapp zwei Dutzend sogenannte Kamikaze-Drohnen ein. Der Krieg dauert seit mehr als elf Monaten.

Seit Oktober greift das russische Militär gezielt die Energieversorgung des Nachbarstaates an. Auch am Donnerstag wurden nach Angaben von Energieminister Herman Haluschtschenko mehrere Infrastrukturobjekte getroffen. In den Gebieten Odessa, Kiew und Winnyzja fiel der Strom aus.