Ukraine will EU-Kandidatenstatus: Entwurf der Gipfelerklärung sickert durch

Von: Richard Strobl

Teilen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (l) spricht bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wolodymyr Selenskyj. © Michael Fischer/dpa

Die Ukraine hofft auf den EU-Kandidatenstatus. Vor dem EU-Gipfel ist ein Erklärungsentwurf durchgesickert. Die Verhandlungen im News-Ticker.

Die Ukraine hofft auf den EU - Kandidatenstatus : Nun ist vorab der Beschluss-Entwurf durchgesickert.

hofft auf den - : Nun ist vorab der Beschluss-Entwurf durchgesickert. Am Donnerstag könnten die 27 Mitgliedsstaaten ihr „Ja“ hierzu geben.

Dieser News-Ticker zu den Verhandlungen im Ukraine-Krieg wird regelmäßig aktualisiert.

Brüssel - Im Schatten des eskalierten Ukraine-Konflikts steht eine womöglich historische Entscheidung der EU an: Die 27 Mitgliedsstaaten entscheiden beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag über den möglichen EU-Kandidatenstatus für die Ukraine. Das Land von Präsident Wolodymyr Selenskyj kann sich angesichts eines durchgesickerten Entwurfs der Gipfelerklärung berechtigte Hoffnungen machen.

Ukraine hofft auf EU-Kandidatenstatus – Entwurf lässt „Ja“ erahnen

Der Entwurf der Gipfelerklärung nimmt das positive Votum nach den Konsultationen der vergangenen Tage bereits vorweg: „Der Europäische Rat hat beschlossen, der Ukraine und der Republik Moldau den Status eines Kandidatenlandes zu verleihen“, heißt es in dem Text, der der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Ein Zeitrahmen für den langwierigen Beitrittsprozess wird im Entwurf der Gipfelerklärung nicht genannt. Dort heißt es lediglich, die Mitgliedstaaten würden über „weitere Schritte entscheiden, sobald alle Bedingungen erfüllt sind“.

Die viel beschworene Zeitenwende zeigt sich nun auch in der Kandidatenfrage: Noch nie hat die Friedensgemeinschaft EU einem Land im Krieg eine Beitrittsperspektive gegeben, und das im Rekordtempo. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte erst Ende Februar die Aufnahme seines Landes beantragt, vier Tage nach dem russischen Angriff.

Scholz hatte sich bereits vergangene Woche festgelegt: „Deutschland ist für eine positive Entscheidung zugunsten der Ukraine“, sagte er bei seiner gemeinsamen Kiew-Reise mit Emmanuel Macron und Mario Draghi. Skeptiker wie die Niederlande oder Dänemark schlossen sich daraufhin an. Scholz bekräftigte am Mittwoch (22. Juni) in seiner Regierungserklärung im Bundestag, er werde sich dafür einsetzen. Dies sei „eine Antwort Europas auf die Zeitenwende“, die der russische Angriffskrieg ausgelöst hat, betonte der Kanzler.

Ukraine will EU-Kandidatenstatus: Korruption, Rechtsstaatlichkeit und andere Hürden

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte die Ukraine und Moldau am Freitag zu umfangreichen Reformen aufgerufen. Sie haben ein gewaltiges Programm zu stemmen, bevor die EU über die Aufnahme der eigentlichen Beitrittsverhandlungen entscheiden kann. Ob Rechtsstaatlichkeit, Demokratie oder Kampf gegen die Korruption – die Hürden sind hoch, der Prozess dürfte Jahre dauern. „Ob die Ukraine jemals beitritt, weiß niemand“, sagt ein erfahrener EU-Diplomat.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Zudem wollen Scholz und der österreichische Kanzler Karl Nehammer ein klares Signal an die Westbalkan-Länder senden, dass ihre Beitrittswünsche nicht im Zuge des Ukraine-Kriegs links liegen bleiben. Vor dem eigentlichen EU-Gipfel ist ein Spitzentreffen mit Serbien, dem Kosovo, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina angesetzt.

EU-Kandidatenstatus für Ukraine: Westbalkan verärgert

Der Frust einiger Balkan-Staaten über ausbleibende Fortschritte ist groß: Serbien, Nordmazedonien und Albanien drohten kurzzeitig mit einem Boykott des Brüsseler Gipfels, sie wollen nun aber doch kommen.

Überschattet wird der Gipfel von den Spannungen um Kaliningrad: Russland droht dem EU- und Nato-Mitglied Litauen mit massiven Konsequenzen, weil es den Bahntransport von bestimmten Waren wie etwa Metallen in die russische Exklave an der Ostsee gestoppt hat. Dies ist aber im Rahmen der EU-Sanktionen gegen Russland mit Brüssel abgestimmt.