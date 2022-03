Grünen-Chef warnt bei Plasberg: Moldau, Georgien, Nato-Gebiet? „Wird Putin nicht gestoppt, geht es weiter“

Omid Nouripour (Bundesvorsitzender B´90/Grüne) zu Gast bei „hart aber fair“ (ARD). © WDR/Thomas Ernst

Frank Plasberg fragt in die Runde: „Die ukrainische Tragödie – Wohin führt dieser Krieg noch?“ Eine Antwort bekommt er nicht, aber besorgniserregende Einblicke.

Berlin - „Putin baut ein internationales Angstsystem auf“, sagt Omid Nouripour. Der Grünen-Chef sieht schon jetzt im Ukraine-Krieg* nicht bloß einen Kampf um Staatsterritorium. Es sei das „Gegenteil von Demokratie“, sagt er, „was wir bekämpfen“ .

„Der Albtraum nimmt für die Menschen in der Ukraine kein Ende“, eröffnet Moderator Frank Plasberg seinen Talk „Hart aber fair“ in der ARD*. Es solle in seiner Sendung „um die Fragen der Zuschauer“ gehen, kündigt er an. Und als die in großer Zahl in der Sendung eingeblendet werden, wird deutlich: Der Krieg in den Köpfen ist auch in Deutschland bereits angekommen.

Die frühere Moskau-Korrespondentin Gesine Dornblüth sagt es deutlich: „Sind wir nicht eigentlich doch schon Kriegspartei?“ Sie spricht aus, was womöglich viele bereits denken: „Ist es nicht möglicherweise geboten, dass die Nato aktiver wird*?“ Denn, so Dornblüth weiter: „Ich glaube, dass es schlimmer wird und dass der Preis später höher sein wird.“

„Hart aber fair“ zum Ukraine-Krieg - diese Gäste diskutierten mit:

Omid Nouripour (Die Grünen*) - Parteivorsitzender

Parteivorsitzender Erich Vad - Brigadegeneral a.D., seit 2013 im Ruhestand

Brigadegeneral a.D., seit 2013 im Ruhestand Dr. Gesine Dornblüth - Russland-Expertin

Russland-Expertin Prof. Christian Hacke - Politologe und Historiker

Politologe und Historiker Marina Weisband (Die Grünen) - deutsch-ukrainische Publizistin

Bei Nouripour werden angesichts der bewegenden Bilder, die Plasberg in einer Live-Schalte zur ARD-Ukraine-Reporterin Isabel Schayani zeigt, schaurige Kindheitserinnerungen an den Iran-Irak-Krieg wach. Nouripour hatte den Konflikt als Kind miterlebt, bevor er mit 13 Jahren mit seiner Familie nach Frankfurt am Main floh. „Eine Erinnerung“, so der Grünen-Politiker, die lebenslang andauere.

Die Lage in den Ukraine-Russland-Verhandlungen sei auf einem Nullpunkt angekommen, schildert Nouripour die Situation hinter den politischen Kulissen. Es sei „dringend notwendig zu sprechen“, so der Grünen-Chef, aber wenn der ukrainische Präsident Selenskyj „im Kreml anruft, geht da niemand ran“. Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz Putin in Moskau trifft, werde die Unwahrheit gesagt.

Der Deutsch-Iraner über Putin: „Er lügt. Er ist einfach nicht zuverlässig, er will diesen Krieg!“ Die Möglichkeiten des Westens seien inzwischen wie ein „Ritt auf Messers Schneide“. Wir müssten einerseits Putin mit „allem, was wir haben, Einhalt gebieten“ und gleichzeitig dafür sorgen, dass es nicht zu einer „Nato-Russland-Konfrontation“ komme. Jeden Tag, so der Grünen-Chef, sei derzeit neu „auszuloten“, was zu tun ist. Die „einzig gute Nachricht“ fügt Nouripour noch hinzu: „Wir stehen zusammen als Demokratien.“ Seit dem Kalten Krieg sei das nicht mehr der Fall gewesen - beruhigend klingt das nicht.

Journalistin ist sich sicher: „Es geht Putin nicht nur um Ukraine, es geht um die EU!“

Politologe und Historiker Christian Hacke, der sich selbst in der Sendung als Russland-Freund bezeichnet, sieht in Putin einen „brutalen Machiavellisten“, einen reinen Machtpolitiker, dessen Ziel die blinde Machtanhäufung sei. Dornblüth stellt noch einmal die Fakten klar und räumt auch alle Argumente einer angeblichen Ost-Erweiterung aus dem Raum, die Putin angeblich zum Einmarsch in der Ukraine genötigt habe: „2014 war die Ukraine neutral, und trotzdem ist sie angegriffen worden.“

Die Journalistin ist sicher: „Putin will keine neutrale Ukraine, Putin will die Ukraine einverleiben. Und es geht nicht nur um die Ukraine, es geht um die EU!“ Nouripour bestätigt die Gefahr und warnt vor Leichtgläubigkeit: „Wenn Putin nicht gestoppt wird, geht es weiter: Moldau, Georgien, Kasachstan, Nato-Gebiet.“ Dornblüth spannt den Bogen noch weiter: „China und Russland“ hätten bereits gemeinsam die Rede vorbereitet, sie „seien die Vertreter der wahren Demokratie“ und die „USA und die EU in der Minderheit“. Die promovierte Slawistin: „Das ist eine Kampfansage an die Welt und der muss man sich stellen.“

Vad prognostiziert für Kiew „erbitterte Kämpfe“

Erich Vad, ehemaliger Brigadegeneral der Bundeswehr, schildert, was seiner Einschätzung nach in der nahen Zukunft auf Kiew zukommen wird: Putin werde dort „die Regierung absetzen“, so der Ex-General, den „Generalstab und die Nachrichtenzentrale neutralisieren“. Was dann folgen könnte - wenn die Bevölkerung weiter Widerstand leiste - sei ein weiteres Vietnam oder Afghanistan - eine „Never-ending-Story“ - auf europäischem Boden. Schon jetzt drohe ein Straßenkampf: „Die Angreifer, die Russen, müssen dann mit zigfacher Überlegenheit rein. Das werden sie auch machen. Das werden ganz erbitterte Kämpfe werden.“

Doch auch eine Kapitulation sei grundsätzlich nicht ausgeschlossen, so der Militärfachmann, da „die Russen“ bereits in den „Vororten“ Kiews angekommen seien. Dort träfen sie auf derzeit drei Brigaden der Ukrainer, die derzeit noch eine Verbindung nach Südosten und dem Westen halten und am Stadtrand ausgerichtet seien. Vad: „Man wird sehen, wie das Ganze ausgeht.“

Die Publizistin Marina Weisband, die aus Kiew stammt, glaubt dagegen fest an den Sieg ihres Landes über die russischen Truppen. Ihr Argument: „Dass Putin es nicht geschafft hat, in den ersten 72 Stunden die Ukraine zu überrumpeln und eine eigene Regierung einzusetzen“. Aber auch wenn die Regierung in Kiew fallen würde, so Weisband selbstbewusst, würde der Rest der Ukraine weiter Widerstand leisten.

„Putin handelt aus seiner Sicht rational“, glaubt Hacke und mahnt den Westen, sich nicht zu sehr an die Moral zu klammern. „Es geht jetzt nicht um Gut und Böse“, so Hacke, „es geht um die Frage: Wie kommen wir hier raus aus dieser Situation?“ Dornblüth sieht da allerdings kaum noch Handlungschancen, einen inneren Aufstand schließt sie aus. Der müsste sich millionenfach regen, doch derzeit würden vor allem die Putin-Kritiker Russland „fluchtartig“ verlassen*: „Wer kann in den Schengen-Raum.“ Alle anderen flöhen in Anrainerstaaten wie Armenien, in Länder, in die sie „mit russischem Pass noch reinkämen“. Die Journalistin ernüchternd: „Ich sehe nicht, dass sich an der Machtsituation etwas ändert.“

Fazit des „Hart aber fair“-Talks

Harter Tobak für alle, die bis zum Ende dranbleiben. Schon jetzt sind die Bilder der Verwüstung und Flüchtlingsströme unerträglich. Die Reporterin aus der polnischen Flüchtlingsauffangstation schildert es in anrührenden Worten: „Die meisten sagen: Wir sind keine Flüchtlinge. Wir sind Reisende. Wir sind unterwegs.“ Und: „Wir haben unsere Würde. Wir werden uns Arbeit suchen.“ (Verena Schulemann) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.