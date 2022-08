Ukraine-Flüchtlinge: Gleichmäßige Verteilung laut Städtetag "nicht gelungen"

Helmut Dedy © IMAGO / Jürgen Heinrich

In einigen Kommunen gibt es kaum noch Unterbringungsmöglichkeiten für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Stuttgart in Deutschland - "Das Problem ist, dass sich die große Zahl der ukrainischen Flüchtlinge auf einige wenige Städte wie Berlin, Hannover oder Dortmund konzentriert", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, am Mittwoch der Zeitung "Welt". "Das sind Drehkreuze, dort sind viele angekommen und von dort, hoffen sie, kommen sie schnell in die Ukraine."

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, kritisierte: "Die gleichmäßige Verteilung der Geflüchteten auf alle Städte und Gemeinden ist bisher nicht gelungen." Das führe dazu, "dass ukrainische Flüchtlinge in Städte kommen, die bereits bei der Unterbringung und Versorgung an Grenzen stoßen, während woanders noch ungenutzte Kapazitäten sind".



Dem Bericht zufolge nehmen erste Kommunen und Bundesländer vorläufig keine Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine oder Asylbewerber mehr auf mit dem Hinweis, es werde die Aufnahmequote bereits bei einer der beiden Gruppen übererfüllt.

Der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager (CDU), warnte davor, Flüchtlingsgruppen gegeneinander aufzurechnen. "Wenn jetzt einige Bundesländer entweder gar keine ukrainischen Flüchtlinge oder keine Asylbewerber mehr aufnehmen, weil sie bei einer dieser Personengruppen die Zahl der Aufnahmen angeblich übererfüllt haben, dann geraten wir schnell in eine Schieflage", sagte er der "Welt". cha/mt

Europäischer Satellitenbetreiber stoppt Ausstrahlung von russischem TV-Sender NTW Mir



Nach Vergleichen der Ukraine mit Nazi-Deutschland hat der Satellitenbetreiber Eutelsat die Ausstrahlung des russischen Senders NTW Mir in Europa beendet. Eutelsat habe auf Antrag der französischen Medienaufsichtsbehörde Arcom die Ausstrahlung von NTW Mir eingestellt, teilte das Unternehmen am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP mit. Welche Länder das genau betrifft, führte Eutelsat nicht aus. Dies hänge "von den Vereinbarungen ab, die der Sender mit den vom Satelliten abgedeckten Ländern hat".



Die Medienaufsichtsbehörde Arcom schrieb auf ihrer Website, dass NTW Mir "dazu neigt, wiederholt nicht nur die ukrainische Führung und die ukrainische Armee, sondern auch und vor allem die ukrainische Bevölkerung als Anhänger der Nazi-Ideologie des Dritten Reichs und als extrem gefährlich darzustellen". Die Behörde zitierte unter anderem eine Sendung vom 24. April, in welcher der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj als "Humorist in der Rolle Hitlers" bezeichnet worden sei.



Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar schaltete Eutelsat bereits mehrmals das Signal von verschiedenen russischen Rundfunkanstalten ab. Anfang März hatte der Satellitenbetreiber auf Ersuchen der EU die Ausstrahlung der Nachrichtenkanäle der russischen Gruppe RT gestoppt. mbn/yb